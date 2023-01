Sergio Sarmiento contra el plan B

"La democracia es el derecho de la gente para escoger a su propio tirano". James Madison.

La unanimidad ofrece un mensaje contundente. Los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, incluso los más cercanos a Morena, aprobaron este 25 de enero un acuerdo para recurrir a tribunales en busca de la anulación del plan B. Los 11 saben que es un retroceso brutal. El propósito de la reforma es debilitar al INE, organismo al que el presidente ha expresado su odio desde hace años. El ataque, sin embargo, va más allá de una simple venganza. Algunas de las medidas no tienen más sentido que entorpecer la labor de la institución.

El plan B pretende favorecer al partido de gobierno. Este es el propósito, por ejemplo, del debilitamiento de las restricciones a la propaganda gubernamental. Estas limitaciones se impusieron por exigencia de los partidos de izquierda en la reforma de 2007, ya que estos argumentaban que la publicidad gubernamental era una forma de emitir propaganda de los partidos en el poder. Hoy que Morena está en el gobierno, sin embargo, la propaganda gubernamental en tiempos de campaña se ha vuelto mágicamente aceptable. La reforma permitiría las expresiones políticas de funcionarios públicos "en el uso de su libertad de expresión".

La "cláusula Félix Salgado Macedonio" impediría cancelar el registro de un candidato, aunque no presente el informe de precampaña o incluso si rebasa el tope de gastos, lo cual volvería irrelevantes los límites que establece la ley.

Otras medidas buscan hacer imposible el cumplimiento de las funciones del INE. Es el caso del recorte de 84.6 por ciento en el Servicio Profesional Electoral o la eliminación de toda la rama administrativa del INE. No hubo siquiera un intento de definir con el propio INE, un recorte sensato, que redujera gastos, pero permitiera seguir realizando las funciones. No es un corte de bisturí, sino un machetazo de carnicero.

Otras medidas parecerían risibles, si no fueran tan peligrosas para la democracia. Hoy hay cerca de 900 módulos en el país donde se procesan las credenciales para votar, las cuales cuentan con importantes medidas de seguridad, incluyendo registros biométricos. Estas credenciales se han convertido en el principal instrumento de identificación de los mexicanos. La reforma elimina los módulos y pretende que el servicio se proporcione en edificios prestados por el gobierno, como escuelas o centros de salud, que tienen otras funciones. No explica qué pasará si no se encuentran lugares disponibles o si éstos no cumplen con las necesidades de procesamiento de datos para producir las credenciales. El presidente quiere a un INE que llegue de arrimado y le suplique al gobierno que le preste instalaciones. Es una forma de acabar con su independencia.

AMLO vive en su propia realidad. Ayer declaró: "¿Cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos, siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades las que permiten la compra de votos? ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? Que se vayan a engañar a otra parte".

Pues no. Quienes rellenaban urnas, falsificaban actas y permitían la compra de votos eran las autoridades electorales de los tiempos de Manuel Bartlett. Si algo lograron el IFE y el INE fue permitir elecciones verdaderas y justas que hicieron posible la alternancia pacífica de partidos en el poder. Esto es precisamente lo que la reforma quiere evitar.

DEA destituyó al director de México en medio de una investigación por mala conducta y el auge del fentanilo

Mientras el fentanilo ilegal aumentaba a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, la oficina de la DEA en México estuvo en crisis durante más de seis meses, luego de que su director fue llamado a Washington mientras investigaban su conducta, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

La investigación, de la que no se ha informado anteriormente, llegó en un momento crítico. La cooperación entre la DEA y las autoridades mexicanas se había deteriorado bajo el gobierno nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos se dispararon a niveles récord, ya que México consolidó su papel como la fuente número uno de fentanilo en los EU.

La medida dejó a la oficina regional de la DEA en la Ciudad de México, que supervisa las operaciones de la agencia en México y Centroamérica, sin un director residente de tiempo completo durante al menos seis meses a partir de junio de 2021, justo cuando la administración de Biden comenzaba a enfrentar la crisis.

La agitación en una de las oficinas más importantes de la DEA fue una distracción vergonzosa cuando los agentes intentaron trabajar con las agencias de seguridad de México, plagadas de corrupción, para impedir el narcotráfico, según varios funcionarios estadounidenses que trabajaron en el país en los últimos años.

“No puedes arreglar lo que está mal en el gobierno mexicano si tu propia casa está en llamas”, dijo un ex agente de la DEA. Al igual que otros funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto personal sensible.

Esta semana, el organismo de control interno del Departamento de Justicia dijo que descubrió que un director regional de la DEA malversó los fondos de la agencia para su fiesta de cumpleaños y para “artículos no permitidos” durante los viajes del principal funcionario de la agencia. El director finalmente fue “retirado de la DEA” en base a una segunda investigación, señaló la Oficina del Inspector General en un resumen, pero no proporcionó detalles.

El exdirector regional de la DEA en México, Nick Palmeri, confirmó a The Washington Post que el comunicado se refería a él. Además, criticó el comunicado porque “afirma erróneamente que me sacaron de la DEA”. Su salida, escribió en un mensaje de WhatsApp, “debe ser considerada como un retiro forzoso”.

Dijo que la investigación sobre sus gastos “fue utilizada como parte de una narrativa mal concebida para sacarme de mi puesto” debido a una disputa interna en la agencia.

Cuando se le preguntó a la agencia sobre el caso, dijo: “La DEA mantiene a sus 10,000 empleados con los más altos estándares de conducta y profesionalismo. Cuando se descubre que un empleado no ha cumplido con esos estándares, la DEA toma medidas decisivas, incluida la eliminación de la agencia”.

López Obrador había reducido la cooperación con la DEA, citando la soberanía de México y un cambio en la política de centrarse en capturar a los capos de la droga a ejecutar programas sociales para jóvenes y pobres.

Entonces llegó la pandemia del coronavirus: El virus se extendió por la oficina de la DEA en la ciudad de Mazatlán, México, en la costa del Pacífico, luego de que los empleados de la agencia celebraran reuniones en violación de los protocolos de salud de la embajada, según cuatro funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Dos agentes de la DEA se enfermaron tanto que fueron trasladados a Estados Unidos, señalaron.

En octubre de 2020, las autoridades estadounidenses arrestaron al exministro de defensa mexicano Salvador Cienfuegos en Los Ángeles por acusaciones de narcotráfico. Eso provocó tal indignación en México que la administración Trump retiró los cargos y envió al general a casa. López Obrador, impasible, firmó una ley que limita drásticamente las actividades de la DEA en el país, y su administración retrasó las visas de unos 20 agentes estadounidenses durante meses.

En medio de la turbulencia, los funcionarios de la sede de la DEA comenzaron a recibir informes de supuesta mala gestión en la oficina de México. En junio de 2021, se ordenó a Palmeri que regresara a Washington mientras los investigadores realizaban las pesquisas sobre sus acusaciones.

En el resumen del informe publicado el miércoles, la oficina del inspector general dijo que el director regional había usado fondos de la DEA destinados a reuniones profesionales para una actividad inapropiada: su propia fiesta de cumpleaños. El director también aprobó el pago de “artículos no permitidos” durante los viajes del alto funcionario de la DEA, dijo la oficina, recurriendo a fondos que se suponía que se utilizarían para drogas delicadas.

Ebrard y Blinken dialogan sobre Entendimiento Bicentenario y el combate al fentanilo

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón y Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, dialogaron acerca de la cooperación de ambos países en la lucha contra el narcotráfico, en especial, el consumo y la distribución del fentanilo.

De acuerdo con Ted Prince, portavoz de Blinken, Ebrard Casaubón se comprometió a “fortalecer la asociación entre Estados Unidos y México para proteger a nuestra gente, prevenir la delincuencia transfronteriza y perseguir las redes delictivas a través del Marco Bicentenario de Estados Unidos-México para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras”.

Por su parte, el Canciller mexicano compartió en sus redes sociales que tuvo una “amplia y cordial” conversación con el Secretario de Estado estadounidense para “reducir la disponibilidad de fentanilo en nuestros países”.

Blinken hizo hincapié en que el fentanilo es la principal causa de muerte en los Estados Unidos entre personas de 18 a 49 años, por ello, la “importancia de alinear nuestro enfoque para abordar la mortal crisis de las drogas”.

Ebrard había criticado el pasado 13 de enero, a los Estados Unidos en su combate contra el consumo y distribución del fentanilo, argumentando que si el país vecino está buscando que se controle el tráfico de fentanilo, debería “dejar de armar al narcotráfico“.

“¿Se quiere controlar el flujo de fentanilo y otros estupefacientes? Pues entonces que no armen al narcotráfico. No sé si vieron las armas ahora que fue el operativo contra la captura de Ovidio Guzmán: 47 armas de alto poder incluyendo armas para fuego antiaéreo y otras especialidades”, apuntó.

El canciller aseguró en esa ocasión que se habían obtenido buenos resultados durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con su homólogo estadounidense Joe Biden a evitar el flujo de fentanilo.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, destacó el pasado 17 de enero, que se ha asegurado 1,079 por ciento más de dicho opioide sintético en este gobierno en comparación al anterior, al decomisar un total de 6,273 kilogramos de fentanilo.

Ebrard aseguró que la violencia en México no presentará reducción si no se trata el tema del flujo de armas provenientes de Estados Unidos y que llegan a manos de narcotraficantes.

Tanto México como Estados Unidos califican al fentanilo como un peligro para la seguridad nacional y la salud de las naciones, entre otros. La emergencia es evidente: Estados Unidos vive una “pandemia de opioides”, que provoca la mayoría de las muertes por sobredosis en ese país. Se trata de una de las principales amenazas en la historia de la región.

En pastillas, el fentanilo, más poderoso que la heroína y que la morfina, captura rápidamente a sus consumidores. Ahora, el peligro agregado es que se combina con otras drogas más “convencionales” –cocaína, por ejemplo–.

¿Hasta cuándo?

Cuando, a los inicios de la llamada era del neoliberalismo, diversas togas independientes de la nación formularon una denuncia de orden criminal en contra del fenómeno de la narco-política, nació la convicción de que existe dentro del ámbito de las leyes un conjunto de principios universales que no emanan de ninguna decencia de autoridad alguna, ni tienen su origen en la jurisprudencia o la costumbre, pese a lo cual valen para todo el derecho penal, escrito o no escrito, real o posible, actual o futuro.

La verdad contenida en renglones anteriores, hoy hacen vigente la palabra de Aulo Gelio el gran abogado y escritor romano del siglo II quien en su “veteris sermonis imitatore, Vol. II”, redactó para la posteridad: “La verdad es la hija del tiempo”, esas palabras parecerán fútiles a quienes procuran justicia, o piensen como piensa el Presidente de la República de que no existe la narco-política en el medio de procuración, impartición y administración de justicia.

Por amplia que sea la esfera de actuaciones de los encargados de procurar e impartir justicia, es indiscutible que en el desempeño de sus funciones están obligados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a ceñirse a los principios rectores de la ley de índole axiológico, lo mismo que al cúmulo de exigencias de la sociedad civil, la cual efectúa reclamaciones de orden práctico, impuestas, en gran medida, por la imperiosa necesidad de combatir la corrupción que permea dentro de nuestras instituciones republicanas, así se llamen agencias del ministerio público, fiscalías, procuradurías, juzgados, Poder Judicial Federal, Consejo de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o Tribunales Superiores de Justicia del Fuero Común.

Es lamentable que lo anterior no lo reconozca todo el mundo, ni el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ni nadie y, que aquellos que sí pretendieron y pretenden cumplir con su misión altísima de hacer ejecutar la ley, aspirando a realizar los anhelos e ideales de su tiempo, sean avergonzados y censurados para impedírselo, violentado todas las legalidades existentes para evitar el saneamiento de nuestras instituciones y por sobretodo que se sepa la verdad de las togas que mancharon la dignidad de ellas, las que fueron sagradas instituciones y que antes y ahora permiten y permitieron que el poder del narcotráfico se infiltrara y continuara su proterva función en esos sacros recintos profanados por togas pertenecientes a cárteles, llámense como se llamen, incluso inmobiliarios.

Ejemplo para impedir esa depuración del medio, son múltiples y muy variadas, presentes y pasadas, recientes y antiguas, frescas y no.

Han sido varios los presidentes Constitucionales de la República Mexicana, incluyendo en ellos a Andrés Manuel López Obrador, que no se dan cuenta, ni se quisieron percatar de ello.

¿Hasta cuándo se va a permitir que togas decentes sean vencidas por vestimentas indecentes?

¿Hasta cuándo se va a tolerar que indignos se defequen en la Justicia impidiendo que nuevos aromas florales perfumen el ambiente de la casa profesional de la abogacía mexicana?

Es un castigo para la Abogacía Independiente de la Nación, vivir bajo el hedor. Cotidie multatur qui semper timet.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Mortal golpiza policial contra un hombre afroamericano en EU

Las autoridades de Memphis difundieron el viernes más de una hora de imágenes de la violenta paliza propinada a Tyre Nichols, en donde los agentes sujetaron al automovilista negro y le golpearon repetidamente mientras gritaba llamando a su madre.

El vídeo salió a la luz un día después de que los agentes, todos ellos negros, fueran acusados de asesinato por la muerte de Nichols. Las imágenes muestran a la policía golpeando salvajemente al trabajador de FedEx, de 29 años, durante tres minutos, mientras le gritaban obscenidades durante el ataque. El equipo jurídico de la familia Nichols comparó la agresión con la infame paliza que la policía propinó en 1991 al motorista de Los Ángeles Rodney King.

“Te voy a sacar el (improperio) a bastonazos”, se oye decir a un agente. Su cámara corporal le muestra levantando la porra mientras al menos otro agente sujeta a Nichols.

Después de que el primer agente sacara bruscamente a Nichols de su coche, se le oye decir: “Yo no he hecho nada”, mientras el grupo de agentes comienza a forcejear con él para tirarlo al suelo. “Tírate al suelo”, grita un agente, mientras otro grita “¡Pásale la pistola! Pásale el táser”.

Nichols responde tranquilamente poco después de ser empujado al suelo: “De acuerdo, estoy en el suelo”. Mientras los agentes siguen gritando, Nichols dice: “Tío, estoy en el suelo”.

Un agente grita: “Pon las manos a la espalda antes de que te rompa el (improperio)”, después un agente grita: “(Improperio), pon las manos detrás de la espalda antes de que te las rompa”.

“Estáis haciendo mucho ahora mismo”, dice Nichols en voz alta a los agentes. “Sólo intento irme a casa”. “Paren, no estoy haciendo nada”, grita instantes después. La cámara se oscurece brevemente y entonces se puede ver a Nichols corriendo mientras un agente le dispara una pistola eléctrica. Los agentes empiezan entonces a perseguir a Nichols.

Tras la paliza, los agentes se arremolinaron durante varios minutos mientras Nichols yacía apoyado contra el coche y luego se desplomaba en la calle.

Ciudades de todo el país se prepararon para grandes manifestaciones. Los familiares de Nichols instaron a sus seguidores a protestar pacíficamente.

“Este joven, por definición de la ley en este estado, fue aterrorizado. No por uno, ni por dos, sino por cinco agentes que ahora sabemos... actuaron de común acuerdo”, dijo el abogado Antonio Romanucci, que representa a la familia de Nichols.

Los agentes “actuaron juntos... para infligir daño, terrorismo, opresión de la libertad, opresión de los derechos constitucionales, lo que condujo al asesinato”, declaró Romanucci.

La directora de la policía de Memphis, Cerelyn Davis, describió las acciones de los agentes como “atroces, imprudentes e inhumanas” y afirmó que su departamento no ha podido probar la acusación de conducción temeraria que motivó la detención.

Según declaró a la agencia de noticias AP en una entrevista, no hay ningún vídeo de la parada en el que se vea a Nichols conduciendo de forma temeraria. Durante la parada inicial, el vídeo muestra que los agentes “ya estaban acelerados, a un 10 aproximadamente”, dijo. Los agentes eran “agresivos, ruidosos, utilizaban un lenguaje soez y probablemente asustaron al señor Nichols desde el principio”.

“Sabemos que algo ocurrió antes de que este agente o estos agentes salieran de sus vehículos... Conociendo la naturaleza de los agentes, hace falta algo para que se pongan así de nerviosos. No sabemos qué ocurrió”, dijo. “Todo lo que sabemos es que la cantidad de fuerza que se aplicó en esta situación fue excesiva”, dijo Davis.

Ante la posibilidad de que se produjeran protestas, Davis declaró a ABC que ella y otros funcionarios locales decidieron que lo mejor sería difundir el vídeo a última hora del día, después de la salida de los colegios y de que la gente volviera a casa del trabajo.

La madre de Nichols, RowVaughn Wells, advirtió a los simpatizantes de la naturaleza “horrible” del vídeo, pero abogó por la paz: “No quiero que quememos nuestra ciudad, que destrocemos las calles, porque eso no es lo que mi hijo representaba”, dijo el jueves. “Si están aquí por mí y por Tiro, entonces protestarán pacíficamente”.

En un discurso en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo el viernes que estaba “muy preocupado” por la perspectiva de violencia y pidió que las protestas fueran pacíficas.

Biden dijo que había hablado con la madre de Nichols a primera hora del día y le había dicho que iba a “defender” ante el Congreso la aprobación de la Ley George Floyd “para tener esto bajo control”. La legislación, que ha estado paralizada, pretende abordar la mala conducta policial y el uso excesivo de la fuerza e impulsar los esfuerzos federales y estatales de rendición de cuentas.

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que estaba “horrorizado” por el video y que todos los oficiales de campo del FBI han sido alertados para trabajar con socios estatales y locales, incluso en Memphis, “en caso de que algo se salga de control.”

Las actas judiciales mostraron que los cinco ex agentes -Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III y Justin Smith- fueron puestos bajo custodia.

Cada uno de los agentes enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, agresión con agravantes, secuestro con agravantes, mala conducta oficial y opresión oficial. De los cinco agentes cuatro habían pagado la fianza y fueron puestos en libertad el viernes por la mañana, según los registros del tribunal y de la cárcel.

La ley de Tennessee castiga el asesinato en segundo grado con penas de entre 15 y 60 años de prisión.

Sus familiares han acusado a la policía de provocar a Nichols un ataque al corazón e insuficiencia renal. Las autoridades sólo han dicho que Nichols sufrió una urgencia médica.

(Con información de AP)

Lamentablemente esto demuestra que en Estados Unidos no existe un sistema que obligue a las policías a cumplir con su obligación que es la de proteger a la sociedad, que no es la de destruir a los miembros de la sociedad, razón por la cual este tipo de reacciones viscerales se tienen que pagar, y la fiscalía está buscando se les imponga de 20 a 60 años de cárcel por un asesinato maquilado e imperdonable.

El compromiso es con el pueblo, bienestar y prosperidad en cada rincón de Quintana Roo: Mara Lezama

Al presentar al pueblo de Quintana Roo el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2023-2027, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que es una herramienta construida por todas y todos, la que permitirá consolidar la transformación profunda del estado y sustituir el modelo de desarrollo que se agotó por uno que refleja la solidaridad del pueblo y el compromiso de su gobierno con los más pobres.

Durante un evento público, en el centro de Chetumal, Mara Lezama explicó que el PED está estructurado bajo cinco ejes: Bienestar Social y Calidad de Vida, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico Inclusivo, Crecimiento Sustentable con Respeto al Medio Ambiente, y Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente.

Dijo que en este documento, aprobado en la Primera Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), se encuentran los cimientos para lograr que la Cuarta Transformación del país llegue a cada uno de los rincones de Quintana Roo, por medio del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, y con el mayor presupuesto social en los 48 años de historia del estado.

“Para reivindicar los derechos de quienes han sido marginados, segregados, relegados a segundo término: de los que menos tienen y merecen mucho más. Para que el bienestar llegue a los hermanos y hermanas Mayas. Para construir una verdadera igualdad para las mujeres. Para que las niñas, los niños y adolescentes de Quintana Roo, tengan el futuro que se merecen. Y para recuperar la paz con justicia, es decir, combatiendo la desigualdad económica y social” añadió.

La gobernadora de Quintana Roo enfatizó que el reto es formidable: “cerrar las brechas de desigualdad que fracturaron a Quintana Roo, fincar las bases del desarrollo sustentable y duradero; corregir con justicia social la inequidad, la marginación, la pobreza, la corrupción, la inseguridad; y alcanzar prosperidad compartida incluyendo a quienes por décadas habían sido marginados”.

Puntualizó que esto se logrará con el respaldo y la confianza de las y los quintanarroenses, por lo que pronto se verán los frutos de esta alianza entre gobierno y sociedad establecida a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

El PED se construyó desde una mirada ciudadana, atendiendo las demandas del pueblo: sus problemas, necesidades y anhelos. Se realizaron 15 foros de consulta entre el 17 y el 25 de noviembre, en los 11 municipios. Se instalaron, en promedio, 17 mesas donde los asistentes compartieron inquietudes, propuestas y objeciones. Además, se recibieron las opiniones de quienes no pudieron asistir a los foros a través de buzones físicos y digitales.

Como resultado, el PED contempla 5 ejes, 26 temas, 26 objetivos, 33 estrategias y 572 líneas de acción que se medirán con 45 indicadores orientados, ya no por la eficiencia económica, sino por el bienestar y acceso igualitario a los derechos sociales en nuestro estado.

La gobernadora de Quintana Roo agradeció a todas y todos los quintanarroenses, el apoyo del pueblo, del gobierno federal, de los ayuntamientos, del sector privado, de los poderes del Estado y de quienes participaron en la co-creación de este Plan, que contempla todas las aristas de la diversidad del estado.

Que nos da mucho gusto que se esté trabajando por el bienestar de Quintana Roo

Es muy importante que se vigile el cumplimiento de las obligaciones de todos los servidores públicos y que no tengan cola que les pisen

Temas importantes de tomar en cuenta

La Economía Mexicana

El Banco Mundial, organismo multilateral expone una radiografía económica del presente gobierno, que cuando pretendía llegar a donde está, prometió un crecimiento económico anual de 4% en promedio, quedando hasta ahora el resultado muy lejos de alcanzar la meta.

Ya que durante su gobierno el país crecerá menos de medio punto cada año, apenas 0.38%.

De esta manera, el sexenio de López Obrador será el de más bajo desempeño económico desde hace 36 años.

Cuando en medio de la crisis de la deuda el gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988) dejó un crecimiento del PIB de sólo 0.33% anual promedio.

En este sexenio, la economía mexicana será, además, la de peor comportamiento en América Latina.

En el informe del Banco Mundial, ningún otro país latinoamericano con un crecimiento tan bajo en el periodo como el de México.

Al parecer la situación de México, es similar a la que tenían Cuba y Venezuela en 1950, lugares donde siguen viviendo en números negativos, como en el caso de Venezuela donde han salido más de 7.5 millones de sus gentes.

México nunca había estado en una situación como en la actual, parecida a la de los cangrejos ya que en vez de ir para adelante van para atrás, porque no estamos logrando un mundo objetivo.

Lo importante es entender que quienes van a estar rigiendo el país en los próximos años serán quienes ahora tienen de 12 a 15 años, eso es lo que debemos ver, cuál será el rumbo del país que pueda ofrecerles las garantías que hemos tenido las anteriores generaciones.

Sabotaje o falta de mantenimientos en el Metro

El Metro de la Ciudad de México registró mil 766 fallas y accidentes, entre enero de 2020 y junio de 2022.

Esto ha provocado la suspensión del servicio y el desalojo de trenes o instalaciones, según cifras oficiales del sistema. Se trata de un promedio de dos casos por día.

Autoridades del Metro reconocen un incremento en el número de eventos con relación a otros años, pero no cuentan con estadísticas disponibles que marquen las fallas de las administraciones pasadas, ni de la actual.

Pero lo lamentable aquí es que no quieren reconocer que la realidad de estos terribles accidentes y fallas ha sido no ocupar el presupuesto en el mantenimiento de este principal servicio que utilizan muchos mexicanos, así como por la falta de contar con ingenieros y personal capacitado para que esté siempre en óptimo funcionamiento.

Se debe tomar en cuenta que por muchos años no falló, pero por esos mismos años ya hacía falta dar servicio de mantenimiento a trenes, a túneles, al cableado, a las vías, etc., etc.,

Lo recomendable será buscar lo que más conviene al país y no a los cárteles, esto para que México siga siendo una república democrática y por la época en la que actualmente vivimos, ya no podemos permitir otro Porfirio Díaz, ni más cárteles políticos, que solo están demostrando que tienen problemas muy serios.

Pendientes del Tren Maya

Por el momento se dice que se necesita una cantidad enorme de obreros para el proyecto del Tren Maya, así como también que se están instalando vías que se encuentran oxidadas.

Lo recomendable para evitar accidentes y problemas a futuro, como las que tuvo el metro de la Ciudad de México por falta de mantenimiento y gente capacitada, será exigir a los constructores utilizar productos de primera calidad, de preferencia que las vías sean galvanizados, para así poder evitar el deterioro que causa la oxidación.

La importancia que tiene el Ejército Mexicano

La historia del Ejército Mexicano es en cierto modo la del país, de sus luchas, de sus empeños por reconquistar su Patria, afianzar la independencia, salvaguardar su libertad y erigir un camino autónomo.

El origen del actual Ejército Mexicano surge con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconoció al General Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, Gobernador del Estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional.

El 26 de marzo del mismo año, fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al “Ejército Constitucionalista” y una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano.

El Ejército Mexicano siempre ha sido un garante y una base sólida en todo lo que ha sucedido en la historia del país ya que siempre está dispuesto a cumplir con su importantísima y valiosa colaboración que juran llevar a cabo los miembros de las fuerzas armadas.

Es por ello que se les debe dar un reconocimiento a las acciones tan acertadas pero principalmente por vigilar que se dé el respeto a la bandera mexicana, así como también porque ese respeto nos brinda muchísimas posibilidades de que en un futuro, México tenga una situación más favorable a la que se ha tenido en los últimos años.

Lo más importante es tener una calidad de vida, la cual por ahora es inexistente debido a la inseguridad que existe en los lugares donde vivimos y en donde el 60 por ciento de los mexicanos viven con temor.

