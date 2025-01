Sesa pide acelerar vacunación contra Covid e influenza en Q.Roo

De octubre a enero, las autoridades sanitarias de Quintana Roo han aplicado 333 mil 718 vacunas contra el Covid-19 y la influenza durante la temporada invernal en todo el estado.

Flavio Carlos Rosado, titular de la Secretaría de Salud estatal (Sesa), comentó que esto representa casi el 59.1% de las 564 mil 660 vacunas que se tienen para la campaña de vacunación de la temporada invernal 2024-2025.

Detalló que en el caso de las dosis para el Covid-19, se han aplicado 63 mil 753 vacunas de los 120 mil biológicos para esta campaña, lo que representa un avance del 53.13%. En cuanto a las dosis para la influenza, el funcionario aseguró que a la fecha se han aplicado 269 mil 965 vacunas, de 444 mil 660 disponibles, por lo que hay un avance del 60.71%.

“Vamos a buscar avanzar más rápido, no esperemos hasta marzo, por favor, le pido a la población que vaya a vacunarse” .

Recordó que la campaña de vacunación contra estas enfermedades comenzó en octubre y termina en marzo, aunque aseguró que lo ideal es que la población acuda por sus dosis durante el período invernal, pues la población está más vulnerable a ser afectado por alguna enfermedad respiratoria al final de esta temporada, debido a los cambios de temperatura.

Comentó que Quintana Roo se encuentra en el lugar 29 de casos de Covid-19 a nivel nacional, por lo que pidió a la población no bajar la guardia ante estas enfermedades, por lo que insistió en mantener las medidas adecuadas de higiene y, en caso de presentarse algún malestar, que acudan a los diversos servicios médicos que hay en la entidad.