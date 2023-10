Shuko Aoyama y Ena Shibahara se adentran a las finales de la WTA en Cancún

La pareja de japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara tomará parte en la WTA Finals de Cancún.

Shuko Aoyama y Ena Shibahara se convirtieron en la segunda pareja de dobles japonesa en clasificarse para las Finales WTA, su primera participación fue en Guadalajara en 2021 y ahora lo harán en Cancún, convirtiéndose en el primer equipo totalmente japonés en clasificarse dos veces para los campeonatos de fin de año.

Next stop ✈️ Cancun @EnaShibs and Shuko Aoyama become the first all- Japanese team to qualify twice for the @WTAFinals 👏#WTAFinals pic.twitter.com/HvkvTDgIPO — wta (@WTA) October 9, 2023

Ena Shibahara & Shuko Aoyama won the women’s doubles title in Montreal.



They’ve been doubles partners since 2019 & haven’t looked back since.



✅10th title together

✅2nd title of 2023

✅2nd WTA 1000 title



Amazing accomplishment.



🇯🇵❤️🇯🇵 pic.twitter.com/ec2lzJNO8B — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2023

La tensión crece para el resto de las competidoras, al sólo quedar tres plazas para completar el cuadro principal.

Las mejores raquetas del mundo están listas para deleitar al público cancunense en el evento del año que se celebrará en la zona de playas del 29 de octubre al 5 de noviembre con las finales de singles y dobles.

Tenistas clasificadas para Cancún

Por otro lado, la quinta pareja clasificada al evento del año en dobles son Demi Schuurs de Países Bajos y la estadounidense Desirae Krawczyk, quienes se unen a las duplas Coco Gauff y Jessica Pegula de Estados Unidos, Storm Hunter de Australia y Elise Mertens de Alemania; y las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova.

Las tenistas profesionales que buscarán llevarse la victoria absoluta en las finales de la WTA en el paraíso caribeño son Ons Jabeur, Marketa Vondrousova, Jessica Pegula y Coco Gauff.

Las dos últimas compiten tanto en la categoría individual como en pareja.