Si existe el respeto entre las naciones, siempre surgirán las buenas relaciones

Es interesante ver y conocer, desde el punto de vista en el que se encuentra el país, los resultados y gestiones derivadas de las reuniones con otros países, en este caso es respecto al Tratado de Libre Comercio, recordando que el primero fue firmado el 11 de diciembre de 1992, por el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, por el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, y el primer ministro canadiense Brian Mulroney.

(El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el cual permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países).

(El 30 de septiembre de 2018, Estados Unidos, México y Canadá habían llegado a un acuerdo para reemplazar el Tlcan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o Usmca por sus siglas en inglés). El T-MEC, firmado el 30 de noviembre de ese año, es el resultado de la renegociación del Tlcan que los estados miembros realizaron entre 2017 y 2018, aunque el Tlcan seguirá vigente hasta que sus miembros lo ratifiquen).

Esto ha sido un movimiento globalizado ya que varios países del Oriente y de la Unión Europea se han unido y eso les ha brindado la oportunidad de promover, a un mayor nivel, la venta de sus productos, sin restricciones, ni impuestos.

Estas negociaciones han permitido retener los elementos clave para una buena relación comercial, así como la de incorporar disposiciones nuevas y actualizadas, destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI y promover puntos de venta por las personas que viven en América del Norte.

Como antecedente al T-MEC, en 1994, Estados Unidos, México y Canadá crearon la región de libre comercio más grande del mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que condujo al crecimiento económico y contribuyó a elevar el nivel de vida de la población de los tres países miembros.

Al fortalecer las normas y procedimientos que rigen el comercio y la inversión, este acuerdo ha demostrado ser una base sólida para fortalecer los ya fuertes lazos económicos entre las tres naciones.

La principal diferencia entre el Tlcan y el T-MEC es el número de capítulos con los que cuenta cada Tratado; El Tlcan cuenta con 22 capítulos, mientras que el T-MEC se compone por 34 capítulos, en donde las adiciones y modificaciones a los capítulos que constituyen el T-MEC implican importantes cambios con respecto al Tlcan, particularmente en temas como contenido regional (que tiene un impacto importante en la cadena de suministro y registro de procesos), combate a la corrupción, salarios, medio ambiente y comercio electrónico.

Con la entrada en vigor del T-MEC, se beneficiará la economía mexicana en estos aspectos:

Y en el caso de México (con 130,262,220 habitantes), Estados Unidos (con 333.2 millones de habitantes) y Canadá, (con 38,929,902 habitantes), tanto ha sido un beneficio para muchos, así como también un contratiempo para otros, pero con la experiencia de un grupo de gentes al inicio de esto, quienes hicieron un estudio a fondo para conocer cuáles eran los convenientes y ventajas para que esto fuera un tratado reciproco y respetuoso entre los participantes, esto generó una situación optimista para poder llevarlo a cabo, pero lamentablemente, una vez más vemos como la sinrazón y la apatía de los integrantes del equipo que están por ahora como autores políticos, los hace actuar sin ninguna lógica y con ello parecieran estar procurando violar lo que ya está tratado, eso es algo que no puede ser, este tratado es un hecho equilibrado que está dándole la misma oportunidad a diversos países para competir y promover sus diferentes tecnologías en beneficio de la humanidad y es aquí exactamente donde vemos como choca la realidad y lo conveniente con la falta de capacidad mental y racional, que tienen algunos sobre estos acuerdos, para que estos sigan funcionando, lo primordial es corresponder con reciprocidad y respeto a lo que ya está firmado.

El complejo tan enorme que tienen los de la 4T está creando diversos conflictos los cuales van mucho más allá de nuestras fronteras y todo con el único fin de darle fuerza al anciano de Bartlett y a sus locas hipótesis que tiene con respecto a la materia energética.

México ha sido y es, un país que tiene un cabal respeto a los acuerdos nacionales e internacionales, es por ello que las negativas actuaciones de algunos personajes solo demuestran que no tienen ni ética, ni lógica, ni respeto a los acuerdos que ya existen, debido a las formas de cómo quieren tratar de justificar sus errores, esto ya no les va a funcionar.

El respeto al Instituto Nacional Electoral que fue un convenio de todos los partidos existentes (El Instituto Federal Electoral, Órgano Especializado en Materia de Elecciones fue constituido en 1990, estando como presidente Carlos Salinas de Gortari) (El Instituto Nacional Electoral fue constituido en el 2014, esta reforma electoral fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto) es parte de la base de una justicia electoral real y debe de ser respetado por el importante beneficio que esto representa y para que los países puedan sentirse orgullosos de que la democracia es una realidad y no una falacia.

También es importante hablar de la gran cantidad de muertos y de desaparecidos que ha habido en el país, que ya es un mal récord en lo que va del año, igualmente es necesario tocar el tema de la corrupción que se ve claramente que existe a nivel judicial, municipal y estatal en toda la República, lo que confirma que el virus de la ambición ha afectado a todos los actores de todo el continente.

El respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho ajeno, no es existente cuando milita un gobierno mediocre.

Esto debe de servir de ejemplo para todas las personas que han tomado posiciones como gobernadores, de que lo primero es la ley, el respeto al país y a la Constitución, ya que con los cambios en los artículos 108 y 111 de la Constitución, muchos pueden estar abiertos a que haya un posible juicio penal en su contra, derivado de sus viciosos actos.

Y es por este tipo de actuaciones que se debe llevar a cabo un cambio de 360 grados para que a la autodeterminación de los asuntos internos se le dé la preferencia absoluta para que el respeto, el Estado de derecho y las garantías individuales, vuelan a brillar en México y no sean parte de un pasado reciente, lleno de violaciones y de resentimientos.

El Diario New York Times ha publicado un interesante artículo que se refiere a la situación que está siendo reportada por los expertos científicos climáticos, en la cual ellos señalan que el año pasado se registró un marcado incremento en la superficie del agua de los océanos, entonces esto ha creado una reacción, ya que cada acción crea una reacción, y es que se ha modificado a 4 grados la humedad en la atmósfera, lo lamentable con este tipo de situaciones es que la atmósfera ya no puede absorber más humedad de la que ya tiene y eso ha creado que los cursos a los que estaba acostumbrado el planeta, en cuanto a la evaporación de los mares, hayan tenido un cambio radical, propiciado que todos los mares, corrientes aéreas y oceánicas, estén modificando sus milenarios rumbos

Y también el ozono está en una difícil situación, debido al hoyo que está en la Antártida, estos cambios tan extraordinarios que vienen, y que ya estamos comenzando a observar alrededor del planeta, son las intensas lluvias y las enormes olas que han estado azotando tanto a España como a la Costa Oeste de Estados Unidos.

Aquí lo que se debe tomar en cuenta y hacer conciencia, es que esto es una demostración muy clara de que no se han seguido los protocolos necesarios para el cuidado del medio ambiente, ya que otro claro ejemplo los hemos estado viviendo en el aumento de la temperatura de la atmósfera, la cual ha creado en diversos lugares, como Islandia, el inicio del derretimiento de los glaciares, pronosticando que mientras siga este ciclo de derretimiento de glaciares, va a subir 3 pies el nivel del agua alrededor del mundo, lo que va a crear una situación de emergencia en el planea debido a que el 60 por ciento de la población vive a las orillas del mar.

Esto es una triste realidad en la cual nadie ha puesto atención y que los políticos no podrán cambiar, por lo tanto la humanidad tendrá que prepararse de alguna manera para afrontar estos cambios que van a ser radicales.

Carlos Alazraki

Perdón monje, te tengo que interrumpir, me acaba de llegar esta nota, ultima hora, ultima hora, acaba de anunciar oficialmente la FES de la UNAM, palabras más palabras menos, que la Ministra Esquivel de Riobóo, ¿qué creen? Sí, se robó la tesis y que el caso se lo turnaran a la SEP para que decidan si le quitan el título o no.

Lo primero que me viene a la cabeza fue: ¿por qué lo detuvieron tres años después y no una semana después del primer intento?

Te platico, esta es mi primera carta semanal del 2023 en el mejor diario de México, me tome unos días de vacaciones, los cuales me permitieron reflexionar con muchísima tranquilidad.

Te escribo mi carta semanal para que me eches una manita y me digas si ya me volví loco o estoy perfectamente bien.

El tema de movilidad se ha convertido en el talón de Aquiles de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo gobierno se ha vuelto objeto de críticas por la ola de tragedias que se han escrito en la historia del transporte público durante su administración, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La señora Claudia Sheinbaum ha visto marcada su administración con tragedias desde el 10 de marzo de 2020 al 7 de enero de 2023, que al momento han ocasionado la muerte de 29 personas sólo en la red de transporte más usada en la capital y que a diario mueve a más de dos millones de ciudadanos, según datos oficiales.

El pasado 7 de enero dos trenes chocaron entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, dejando como saldo una estudiante de 18 años muerta y 57 personas heridas.

El miércoles 11 de enero, a través de redes sociales usuarios alertaron de un incendio en la estación Politécnico de la Línea 5. Las autoridades responsables negaron que hubo fuego y señalaron que sólo se trató de una ponchadura de llanta.

A estos incidentes se suma el evento más mortífero ocurrido el 3 de mayo de 2021, cuando un tramo elevado de la Línea 12 o “Línea Dorada” se desplomó mientras un tren seguía su marcha, provocando la muerte de 26 personas y dejando a un centenar heridas.

Constantes incendios, un servicio deficiente, falta de mantenimiento, personal poco capacitado y con nulas herramientas, así como recortes en el presupuesto, han sembrado un panorama de incertidumbre entre quienes se ven obligados a optar por el transporte público para trasladarse en la Ciudad de México, la número 28 entre las capitales más congestionadas en el mundo de acuerdo con el ranking Traffic Congestion Index 2021 de TomTom.

A raíz de los diversos accidentes registrados en el transporte de la CDMX, el gobierno de Claudia Sheinbaum niega que haya habido recortes en el presupuesto y, por el contrario, asegura que al Metro se le han dado más recursos en comparación con años anteriores.

Cifras del ejercicio del presupuesto obtenidos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que los recursos asignados al transporte han estado marcados por una tendencia de sube y baja de 2018 al 2023, siendo los más afectados el Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Servicio de Transportes Eléctricos y el Metro.

En el 2018, cuando asumió la jefatura de gobierno, la administración contaba con 21 mil 649 millones 682 mil 508 pesos aprobados para el rubro de transporte, sin embargo, al año siguiente, en el 2019, hubo una reducción en el presupuesto al pasarlo a 21 mil 157 millones 095 mil 634 pesos, es decir, una baja de 2.8 por ciento.

En el 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó 24 mil 247 millones 826 mil 313 pesos para el rubro de movilidad, pero al año siguiente el dinero destinado a este ámbito tuvo su mayor recorte al pasar a 21 mil 195 millones 754 mil 351 pesos, es decir, una baja de 12.59% interanual.

En el 2021 cuando ocurrió el accidente del tramo elevado de la Línea 12, trajo como consecuencia un nuevo aumento, el más alto aprobado en lo que va de la era de la morenista, con un presupuesto de 27 mil 718 millones 145 mil 940 pesos para el 2022, es decir, un incremento del 23.53 por ciento.

Tras el accidente más reciente ocurrido en la Línea 3 del Metro, la jefa de Gobierno de la CDMX fue señalada por los ciudadanos y la oposición de no destinar suficientes recursos para mejorar la seguridad en la movilidad, a lo que replicó que no ha habido recortes.

“El presupuesto del Metro no sólo no se ha reducido, sino que se ha aumentado; entre 2022 y 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metro aumenta su presupuesto en 857 millones de pesos, y comparado con 2021, el crecimiento presupuestal es del 25.5%, pasando de 15,684 millones de pesos a 19,687 millones de pesos, lo cual, representa un incremento de recursos por 4,000 millones de pesos”, dijo la mandataria un día después del choque de la Línea 3.

No obstante, para este 2023 el presupuesto aprobado por el Congreso de la capital fue de 26 mil 657 millones 100 mil 831 pesos, una baja de 3.29 por ciento, en comparación con el año pasado.

Inaugurado el 4 de septiembre de 1969 por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sido protagonista de diversas tragedias a lo largo de su historia, pero nunca de la magnitud en la que se han presentado en este último periodo.

Gabriel Regino, doctor y abogado penalista, señaló que la decisión de las autoridades de llevar más de seis mil militares a la red del Metro de la Ciudad de México implica un alto riesgo de roces sociales con los usuarios, por lo cual consideró inadecuada la medida.

Para el especialista, el gobierno de la CDMX busca crear la percepción de que los problemas del Metro son por supuestos sabotajes y no por un tema de mantenimiento, sin embargo, para sostener esa narrativa se deberá señalar a supuestos responsables, por ello el tema podría terminar en tribunales con inocentes fabricados como culpables.

Luego del anuncio de la llegada de fuerzas federales al Metro, el abogado penalista dijo en entrevista con MVS que la intención de fondo es blindar una candidatura presidencial en la capital mexicana.

Una de las primeras inquietudes entre las personas usuarias de este medio de transporte es si la Guardia Nacional tiene las facultades para impedirles grabar los incidentes dentro de las instalaciones del Metro, pues de esta forma es como se han dado a conocer los constantes problemas de servicio en todas las líneas.

El penalista, Gabriel Regino, explicó que en este caso los elementos de la GN cometerían un abuso de autoridad, el cual puede ser denunciado.

“Los guardias de esa institución armada no tienen facultades para impedir la grabación ni las fotografías; no hay delito, no hay infracción administrativa, no hay ningún reglamento ni ninguna ley, ni en el orden local ni en el orden federal que diga: ‘se prohíbe a los ciudadanos usar cámaras de video o cámaras fotográficas dentro de las instalaciones del Metro´. No lo existe”, aclaró el especialista.