Si queremos un buen gobierno, todos debemos de votar

Ya son muchos los que opinan que si queremos derrotar al partido que está por ahora en el gobierno tenemos que salir a votar todos, los jóvenes, los viejos y toda la gente.

Es necesario que hagamos una reflexión sobre lo que es necesario hacer, exhortando a todo mundo, que por favor entiendan, que para poder tener el derecho al voto, murieron millones de mexicanos en la Revolución, ya que entonces estábamos prácticamente en un sistema dictatorial, y es por esas muertes, que todos deberíamos honrarlos ya que esto fue para que tuviéramos el beneficio de vivir dentro de una república y obtener el derecho al voto, pero lo más importante aquí, es que debemos ya rescatar a nuestro querido México, recordemos lo que decía don Emilio Portes Gil:

“Los errores en política, son crímenes de estado”.

Es por ello que pensamos que el sobrenombre que les pusieron a las “corcholatas” es muy apropiado, ya que estas o se encuentran pegadas a la botella o por otro lado siempre están tiradas en el suelo.

Y esa es una realidad que se tiene que concientizar por el hecho de que todos vivimos en diferentes republicas, diferentes tradiciones y diferentes costumbres.

La costumbre que mejores resultados ha dado, miles de años desde que los griegos inventaron el “demos” (pueblo, población) “kratos” (gobierno, poder, autoridad), que quiere decir la voluntad del pueblo, no la explotación a su pueblo por la voluntad de sus gobiernos, ni la cooptación del pueblo a través de dádivas para conseguir y manipular a los ilusos cretinos que creyeron y fueron engañados de una manera horrible, así como tampoco es aceptable que autoridades mexicanas estén mandando dinero para niños en Cuba, cuando han muerto más de diez mil niños en México, porque aquí no hay dinero para la compra de medicinas, esto es inconcebible y por ello que no entendemos cómo es que se atreven a darle la espalda al pueblo, a los niños y a toda la gente que tanto necesita contar con un sistema social que les de las garantías y el derecho a la salud.

Y en referencia al tema de la salud, a través de nuestras fuentes nos ha llegado información, con respecto a que las gentes que están a cargo del Issste en Cancún, pertenecen al partido destructor, quienes lamentablemente están robando, “como locos”, medicinas por lo que sería recomendable que la Fiscalía llevara a cabo una investigación, para que con las pruebas se pueda detener a quienes están robando las medicinas, y con ello su salud, a nuestros compatriotas.

Y hacemos un llamado a los que están en ese partido, para que hagan bien las cosas, ya que será necesario hacer una reflexión de lo que está bien o está mal y en caso de que sea necesario iniciar las medidas correctivas pertinentes para que podamos volver a tener ingresos y egresos claros y justificados que deben ser en beneficio de nuestra patria ya que nuestra patria siempre recordará a los buenos políticos, porque las gentes que tenemos conciencia de lo que es un buen político, no importando de qué ideología venga, siempre tiene que cumplir y buscar el beneficio del país y de los que lo habitan.

Recordemos que para que haya democracia, tiene que haber demócratas, y tenemos que hacer lo necesario para castigar a quienes han cometido diversas fechorías, para que cumplan y sean presentados en el banco de los acusados, sus fechorías ya que la traición se paga con una pena de muerte.

Y ya que hablamos de elecciones y partidos

El Estado de México que ha sido un antro de porquería del partido que representa la candidata “rata”, quien ha robado dinero por años y años, esto es un ejemplo claro de lo que están haciendo ya que han gastado seis veces más de lo que tenían permitido, lo que demuestra que tanto el Instituto Electoral del Estado de México como el Instituto Nacional Electoral están en una asociación delictuosa con toda esta bola de delincuentes y eso no puede ser aceptado, se tiene que investigar a fondo para poder tomar cartas en el asunto ya que con sus reacciones solo dan lastima a todos los que amamos el estado de derecho, la libertad y la república.

Y se ha sabido que también en Coahuila, han estado haciendo movimientos muy, muy sucios y esto ya no puede ser y se tiene que acabar.

Carta dirigida a las y los mexicanos que les da hueva ir a votar este domingo

(Por favor vayan, Alejandra y la Coalición los necesitan) Carlos Alazraki

Estimados amigos huevones: Entiendo y coincido con ustedes que muchas veces no nos gusta ir a votar. No me voy a meter con ustedes en ese tema, se los respetó y para mi está bien, sin embargo les quiero pedir un favor muy especial, por favor vayan a votar este domingo. Les explico por qué: Esta elección se trata de David contra Goliat, ellos son Goliat y nosotros David. Estas bestias de Morena han gastado cinco veces más que lo permitido por el Instituto Electoral Estatal del Estado de México. Están amenazando a los de la zona oriente del estado en cortarles el agua si esa población no les entrega su credencial de electora antes del domingo. Estos mismos cerdos, estas amenazando a la población de Ecatepec y Neza en dejar al rio que cruza estos dos municipios, con puras aguas negras si tampoco entregan su credencial de elector antes del domingo. Estos comemie..… de Morena, están asustando a los viejitos que si no votan por ellos les van a quitar su apoyo mensual cuando todos sabemos que es otra mentira del tamaño del mundo. Estas basuras de Morena de la Delegación Gustavo A. Madero, incumplen con la ley y se pasan al estado de México para darles apoyo a los habitantes de Tlalnepantla. Los excrementos del gobierno de Morena en Veracruz, también rompen la ley y se pasan también al estado de México para repartir despensas. El gobernador actual no ha dado ni una muestra de apoyo a su candidata. Y los ríos de lana repartidos de parte del gobierno federal para apoyar a la rata de Delfina es incalculable. Y supongo que debe de haber más de cien raterías de parte de los asquerosos de Morena. ¿Verdad que estos cerdos de Morena si son Goliat? Esta es la primera razón por la que deben ir a votar este domingo. Y si estos primeros argumentos no les convencen, ahí les van los siguientes argumentos del por qué deben ir a votar: Comencemos por el partido. Morena es una basura, son tramposos, deshonestos, traidores, ratas y cerdos que se alimentan de la mie… y del chantaje a los más necesitados. Su eslogan de primero los pobres es justamente para que estas humildes personas con sus familias sean los primeros en fregarse. Ahora veamos a la candidata: Delfina es una “ratota” gigante. En Texcoco cuando fue presidenta municipal, les robó a sus empleados diez por ciento de su sueldo durante tres años. La enjuiciaron y el Tribunal Electoral de la Federación la declaró culpable, o sea Delfina si es una rata Y también, cuando la rata fue secretaria de Educación, les quitó a muchas de ustedes las escuelas de tiempo completo, fregándolas estos cinco años, y, tampoco hay que olvidar que esta “ratota” desapareció 870 millones de pesos que hasta la fecha nadie encuentra. ¿Qué les parece? ¿Verdad que tienen que ir a votar para que esta rata no gobierne? Y para terminar: En un día, fíjense bien, van a votar por seis años. En un día, votan por el futuro de ustedes y de su familia. Un futuro brillante, gobernado por una excelente profesional, con una historia de éxito y honestidad como Alejandra del Moral. Oh, ustedes deciden también por una basura de futuro gobernado por una rata inepta que no sabe gobernar. Es su decisión, si este domingo la rata gana, será su culpa porque no fueron a votar. Y si este domingo Alejandra gana, también será su culpa porque si fueron a votar. Ustedes deciden, nadie más.

Aprobó La Cámara de Representantes el proyecto de acuerdo para suspender el tope de la deuda de los Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este miércoles su respaldo al acuerdo entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de la deuda federal a cambio de algunos recortes al gasto público.

Una amplia mayoría de legisladores tanto demócratas como republicanos votaron a favor de la medida, después de que varios conservadores del ala más extremista del partido mostraran su rechazo a la iniciativa por considerar que no hace suficiente por limitar el gasto.

En concreto, hubo 314 votos a favor (165 de demócratas y 149 de republicanos) y 117 votos en contra (46 demócratas y 71 republicanos). Dos miembros de cada partido se abstuvieron.

El presidente Joe Biden aseguró que esta votación es un “paso decisivo” para evitar el default.

“Esta noche, la Cámara ha dado un paso crítico para evitar el primer impago de la historia y proteger la recuperación económica de nuestro país, ganada con tanto esfuerzo”, dijo Biden en un comunicado. “He dicho claramente que la única forma de avanzar es un acuerdo bipartidista que pueda recibir el apoyo de todos. Este acuerdo supera la prueba. Animo al Senado a aprobarlo lo antes posible”, agregó el líder estadounidense.

El mandatario resaltó que el proyecto protege los pagos a la Seguridad Social y a los programas de asistencia sanitaria para mayores vulnerables.

Por su parte, el líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy habló en una rueda de prensa y criticó la tardanza en llegar a un acuerdo con el equipo de Biden, que asegura que “no querían escucharnos”.

“¿Es todo lo que quería? No, es (un gobierno) con un Senado demócrata y un presidente demócrata que no quería negociar con nosotros”, afirmó. “Creo que lo hicimos bastante bien para los estadounidenses”.

En un discurso previo a la votación, McCarthy, animó a sus compañeros de partido a votar a favor de la medida, que calificó como “el mayor recorte de gasto de la historia de Estados Unidos”.

”Los contribuyentes ahorrarán unos 2.100 millones de dólares. Y por primera vez en más de una década, el Congreso gastará menos el año que viene”, aseguró McCarthy.

El proyecto pasará ahora al Senado, a cinco días de que se alcance la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro tras la cual el país podría incurrir en un impago de su deuda nacional.

De aprobarse en el Senado, la medida elevará el techo de deuda para los próximos dos años, es decir, hasta después de las próximas elecciones presidenciales.

A cambio, la Casa Blanca se compromete a reducir los niveles de gasto y a introducir algunos requisitos para programas de ayuda alimentaria y de familias vulnerables.

Además, se reduce parte del impulso a la Hacienda pública aprobado previamente por los demócratas, y se agiliza el proceso para tramitar proyectos de infraestructuras.

La aprobación del acuerdo en el Congreso es crucial para que el país no incurra en un impago de su deuda pública, después de que el pasado enero se alcanzara el techo de deuda, el límite legal del dinero que EU puede pedir prestado para hacer frente a sus compromisos.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

Es motivo de un aplauso que el gobierno americano haya encontrado a los congresistas adecuados, quienes a través del dialogo y del entendimiento, encontraron una fórmula para concientizar el financiamiento adecuado que lleve a Estados Unidos, a un buen término en este asunto, pero lo más importante es que recuerden que en todo tipo de negocios nunca se debe gastar más de lo que se está ingresando.

Entonces he ahí a los responsables de todo tipo de ayudas que mandan a otros países, eso está muy bien, pero también está muy bien que tengan el personal capacitado que pueda vigilar y cuidar que no se produzca un déficit, ya que la democracia debe triunfar, pero lo fundamental es que debe de existir la autodeterminación de los pueblos, ya que esto es un derecho universal.

Don Justo Sierra y Andrés Manuel

Don Justo Sierra Méndez, promotor principalísimo de nuestra actual Universidad Nacional Autónoma de México, antes Universidad Nacional de México, quién fuera además político y discípulo de Ignacio Manuel Altamirano, pudo decir en Madrid, antes de morir: “un jefe de partido puede ser de arranques e impulsos; un jefe de nación ni puede ni debe ser así; para gobernar a los otros es preciso gobernarse así mismo”. Bien por el Maestro de América.

Para poder entender a la perfección la reflexión efectuada por uno de los intelectuales y políticos más reconocidos de nuestra República y cuya obra destacada lo fue la “Evolución Política del Pueblo Mexicano”, es indispensable hablar un poco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque alrededor de imponer, informar, amedrentar, infligir, destruir y eludir la ley gira un concepto que es el de respetar la misma. Ese concepto por desde luego se aplica a aquél “jefe de nación que ni puede ni debe ser así”.

La Suprema Ley debería de haber sido materia de estudio de Andrés Manuel López Obrador, durante su estancia, si es que estuvo, en la casa estudiantil fundada por Don Justo Sierra. Pero muchos pensamos que antes de aprender algo, deberíamos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, para con ello ser congruentes en nuestra manera de pensar, actuar y prometer.

Hay en un cierto individuo de ésta Cuarta Transformación de la Nación una enorme cantidad de pensamientos, promesas incumplidas, operaciones dudosas, sentimientos de confronta, que no deberían de existir en él ya que es un Siervo de la Nación y todo ello es el resultado de un mecanismo psíquico para dar continuidad al poder y perpetuarse en él. Esos modos mentales adquiridos, como todos sabemos, son de enorme cantidad.

En la mayor parte de la gobernanza y política actual existen ingredientes derivados por el desacato a la ley. Ahora bien, adviértase en el lenguaje de ese gobernante que su modo mental no es adecuado para “gobernar a los otros”, según el reflexionar de Don Justo Sierra; es un repertorio de conceptos que el gobernante ha preconstituido y que existe en su incongruencia y en torno a ella.

Las emociones del poder ejecutivo parecen tener acentos más marcados cuando habla y se entromete en política internacional, tan es así que en horas recientes la C. presidenta de la República de Perú Doña Dina Boluarte, dijo: Algo muy vinculado con la reflexión de Don Justo Sierra. Y ello fue tan fuerte, como tan claro: “Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”.

Ahora ya todo México entiende a cabalidad la reflexión de aquél forjador de nuestra Nación, abogado, principal historiador liberal y campechano de excepción.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Reconoció AMLO que su sexenio ha sido el más violento

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó que su gobierno es el más violento de la historia, sin embargo, señaló que eso era producto de la herencia de los gobiernos anteriores.

La mañana de este jueves, durante su conferencia de prensa mañanera, desde Tamaulipas, el mandatario federal señaló que a partir de que se decidió crear la Guardia Nacional para garantizar en Tamaulipas y todo el país la seguridad, comenzó una campaña en su contra, pues se decía que se estaba militarizando.

AMLO aceptó que su gobierno era el que tenía más homicidios, sin embargo, explicó que “esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia, y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción y eso no les ha gustado a los que antes se sentían dueños de México, y son los responsables de la tragedia nacional, deberían de estar ofreciendo disculpas aquí en Tamaulipas”.

Dijo que “cuántos gobernantes mediocres, ladrones”, y mencionó que, por eso celebra que después de años los tamaulipecos hayan decidido tener un gobernador “honesto, íntegro, decente, no malandrín”.

Mencionó que los cárteles de la droga fueron creados durante los sexenios pasados, y durante su administración no se ha creado ninguno. “¿Quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país?, pues estos, ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el gobierno de nosotros?, no, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades, imagínense, si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, era un narcoestado”, señaló el mandatario.

Dijo que este año ha bajado la violencia, y espera que así continúe. “Ya también están dando resultados los programas del Bienestar, que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, el que tengan oportunidad de estudio, de trabajo, el que mejoren las condiciones de vida, el que haya bienestar, mejores salarios, empleo, eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica, entonces, sí hemos bajado el homicidio, que este es uno de los delitos en donde no hay prácticamente, o muy poca cifra negra, porque sí se denuncia y sí se sabe lo que sucede”.

El mandatario señaló que en el secuestro se ha logrado disminuir en 61 por ciento desde la llegada de su gobierno, mientras que el robo de vehículos también ha bajado un 50 por ciento, “y este también es un delito que se denuncia, donde hay menos cifra negra”.

En el caso de los delitos del fuero federal, mostró que ha disminuido en un 28.9 por ciento durante su administración.

El sexenio de AMLO es el más violento de la historia

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impuso un récord de asesinatos, registrando, en el periodo de diciembre del 2018, cuando llegó al poder, al pasado 24 de mayo del 2023, 156 mil 136 asesinatos. Esto convierte a este sexenio en el más violento de la historia moderna de México.

Y es que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y del Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el llamado gobierno de la Cuarta Transformación superó las 156 mil 066 víctimas de homicidio doloso, contabilizadas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, quien estuvo al frente del país de 2012 al 2018, el cual estaba catalogado como el más violento.

En el 2022, el gobierno de López Obrador rebasó los 120 mil 463 asesinatos que registró el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, y anteriormente, rebasó los 60 mil 280 alcanzados en la gestión del panista Vicente Fox Quesada.

Es importante tomar en cuenta como, ese señor, reconoció que durante muchos sexenios hubo una gran cantidad de muertos, pero la cifra más alta de muertos ha sido durante su sexenio, pero lo que no entendemos es cómo si él mismo está reconociendo que ha sido esto durante el presente sexenio, a través de la hipocresía, tiende siempre a responsabilizar a otros gobiernos, de los problemas que están pasando en su gobierno.

Tenemos que recordar que por 17 años hizo campaña con dineros mal habidos, pero lo que no entendemos es cómo no lo han acusado de “lavado de dinero”, ya que han sido enormes las entregas de dinero, que “dicen” sobrepasan los 1,600 millones de pesos, los que le ha entregado la mamá de “El Chapo”, todo esto para financiar su maquiavélico engaño, para que sus hijos pudieran robar 100 millones de pesos, pero que no se les olvide que un robo en México, arriba de los 15 mil pesos, no alcanza derecho a fianza, mas grave cuando este es ya un robo al erario del país, al dinero de la república.

Realmente es impresionante, aunque nos causa mucha risa, la serie de mentiras y engaños que continuamente trata de difundir a través de su “chaquetera” todas las mañanas, y por lo que la gente le sigue haciendo el favor de darle credibilidad a todo lo que dice, con toda arrogancia, esto no puede ser y debemos de entrar en razón y reflexión para que ese tipo de actitudes sean desenmascaradas.

Guerra contra la corrupción en El Salvador, anuncia el presidente Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró este jueves la guerra a la corrupción en el país. Y lo hizo en su discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de su cuarto año de gobierno.

“Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción”, aseguró Bukele en cadena nacional de radio y televisión. “Así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos”, agregó el mandatario.

Bukele hizo referencia así a la cuestionada mega cárcel con capacidad para 40.000 reos que su gobierno construyó en las afueras de San Salvador, aunque hasta este momento solo 4,000 reclusos han sido trasladados.

Estas cárceles y los procesos penales con los que se quieren llenar gozan de apoyo popular, pero han sido duramente criticados por organizaciones de derechos humanos, que consideran que no se respeta el debido proceso y que también han sido encarceladas personas inocentes.

Durante su discurso, Bukele reveló el allanamiento de varios inmuebles del expresidente Alfredo Félix Cristiani, quien gobernó el país de 1989 a 1994.

“El fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani” que, según dijo el mandatario “pasarán a posesión del pueblo salvadoreño”. CNN ha intentado contactarse con el expresidente Cristiani para obtener comentarios y saber si cuenta con representación legal, pero hasta ahora no ha logrado respuesta.

De acuerdo con la Fiscalía General, el ex mandatario era investigado por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente y haber incrementado su patrimonio sin justificación durante su gobierno. Por esta razón se inició un proceso de extinción de dominio por poco más de US$ 10,6 millones.

El fiscal general Rodolfo Delgado declaró el jueves al oficialista noticiero “El Salvador” que la incautación de bienes formaba parte de la primera etapa de esta acción, y que luego formularán una acusación penal. “Si es necesario, activar todos los mecanismos de búsqueda o todos los medios de procesamiento porque también podemos procesar a las personas que están en el extranjero”, agregó.

Investigación por posibles sobresueldos

Cristiani fue interpelado en junio de 2021 por una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar la entrega de sobresueldos a exfuncionarios con fondos provenientes de Casa Presidencial en gobiernos anteriores.

Los diputados que integran la comisión especial le preguntaron al exmandatario la razón por la que recibió durante su gestión US$ 4.262.063,07 adicionales a su salario.

Cristiani explicó a los legisladores que los fondos no eran para uso personal, sino para para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para la administración de Casa Presidencial y para financiar las gestiones realizadas por la comitiva gubernamental en el proceso de los Acuerdos de Paz, que en enero de 1992 pusieron fin a 12 años de guerra civil.

Tras la declaración ante la comisión, el expresidente salió del país, según afirmó Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador.

El expresidente tiene vigente, desde marzo de 2022, una orden de captura por el presunto delito de omisión en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras ocurrido el 16 de noviembre de 1989, durante su gestión. En un comunicado, el exmandatario rechazó la acusación y señaló al fiscal general, Rodolfo Delgado, de pasar de la difamación y el acoso mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades".

Una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2022 faculta a los tribunales a continuar los procesos penales contra reos ausentes con el fin de evitar impunidad.

Bajo esta reforma, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) fue condenado a 14 años el 29 de mayo por los agrupaciones ilícitas (ocho años) e incumplimiento de deberes (seis años), así como por promover y facilitar la tregua entre pandillas, que en 2012, según las investigaciones, redujo la cifra de homicidios en El Salvador a cambio de beneficios a esos grupos. Funes vive en Nicaragua desde septiembre de 2016, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó asilo político. Desde julio de 2019 es ciudadano nicaragüense. Funes no nombró a un abogado en este juicio, pero a través de su cuenta de Twitter ha rechazado los señalamientos.

Menos alcaldes y diputados

Nayib Bukele dijo en septiembre de 2022 que buscará su reelección en las elecciones programadas para febrero de 2024. Ahora tiene una meta más inmediata: presentó este jueves su proyecto de ley para reducir de 262 a 44 el número de alcaldías, y de 84 a 60 la cifra de diputados del Congreso unicameral.

Las dos propuestas, que deben ser sometidas a votación en la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, “deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales de 2024”, concluyó Bukele.

(Con información de CNN en español)

Esto es un claro ejemplo de lo que muchos países deberían llevar a cabo, principalmente México, ya que la corrupción se extiende cada vez más entre muchos de los que están en cualquier puesto de gobierno, para que no se les olvide que “quien la hace, la paga”.

Como es posible que haya países que son más pequeños que México, que ponen este tipo de ejemplos, aquí es como una lepra y un cáncer en lo que se han convertido los hijos de su…

México y sus redes

En la actualidad y en éste México de conflictos, las redes sociales se expresan como una fuerza indestructible de la sociedad pensante; ese parecer de convicciones encuentra sustento en el respeto que se le debe de tener a nuestro Pacto Federal y con ese sometimiento se destruye la más de las veces el incorrecto proceder de la autoridad. Esto acontece sobre todo en época de campañas electorales y, en cambio, no suele suceder en tanta medida en los periodos de acatamiento a la Ley.

Confucio con su enorme talento y conocimiento decía: “No hacer ninguna acción contraria a las reglas es el medio de dirigir bien la conducta”.

Hoy y gracias al imperfecto hacer de ésta Cuarta Transformación de la República, en nuestra Nación se produce lo que se llama un “sobresalto de la opinión pública”. Un caso particular llama la atención sobre las injusticias insertas en las leyes que se pretenden; y entonces las redes sociales claman a la opinión pública difusión para corregir esa ley y buscar justicia para nuestro México.

La opinión pública del México pensante y preparado se encamina de forma directa a actuar para que esas leyes insalubres sean redactadas de manera que beneficien a los Estados Unidos Mexicanos y no a su grupúsculo de bribones políticos que sólo desean perpetuarse en el poder.

Federico II, también referido como el grande de Prusia, máximo representante de los Ilustrados del Siglo XVIII, escribió para la historia “Si un bribón se propone engañar a los hombres no dejará de encontrar abundantes bobalicones que le crean”.

La importancia de las redes sociales en éste México de hoy contienen opiniones encaminadas a desmentir a aquellas autoridades legislativas creadas a modo de dar continuidad a fenómenos de corrupción e inexacta aplicación de la ley, que sólo conllevan a obtener el voto y aplauso de ciertos sectores de abobados y papanatas y para ello esa opinión ilustrada se expresa de diversas maneras: mítines, protestas, arengas, artículos de fondo en medios de información, pláticas entre amigos, protestas ante el actuar del Poder Ejecutivo Federal, desplegados, cartas, etc., etc.,. La formación de esa corriente de opinión pública plasmada en las redes sociales, es siempre espontanea, sincera y en busca del bien de México.

Cuando se quiere un México de lustre, la opinión en redes sociales es congruente, directa y no cambiante y hoy esa opinión pública exige transparencia en la justicia, togas honestas y no corrompidas por el oro que hoy abunda y quita decoro a las instituciones de procuración e impartición de justicia.

La opinión pública hoy muestra su perfecta sumisión a la ley y por tanto exige se investigue la narco-política.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

