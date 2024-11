Si se actúa con la ley, todo será mejor

Es importante que los mexicanos reconozcamos que la ley, en el caso de Estados Unidos, está tomando las medidas para poner en su lugar a todos los líderes de los cárteles, y es por ello que debemos estar agradecidos, ya que finalmente la sombrilla protectora de la que gozaban, con el ex presidente, está llegando a su fin, con la aplicación de las medidas correctivas necesarias, para que la libertad y la ley se respeten, porque nadie, nadie, está arriba de la ley. Por ello, vayan nuestras más sinceras felicitaciones. ¡Enhorabuena! ¡Bravo!

De otra manera, estas gentes seguirían delinquiendo y no habría una pauta para que la gente reflexione y procure alejarse de todo este tipo de seres malignos, espíritus malignos, que no han hecho otra cosa más que enriquecerse con la debilidad espiritual de muchos.

Y luego entonces como así, y así es como todos los países que han sido víctimas de estos delincuentes asesinos, deben estar actuando en conjunto, para que con ello se pueda regresar la calidad de vida y la seguridad, para los jóvenes, de los años venideros.

Estamos viendo información, de que se han enviado 400 mil barriles de petróleo a Cuba, al igual que se mandaron 20,000 millones de dólares, y esto es realmente un gesto humanitario, pero en la realidad, el desastre que están pasando en Cuba, es en parte por las doctrinas socialistas comunistas, como en los de Colombia, de Uruguay, de Ecuador y de Guatemala, han usurpado la libertad de esos pueblos hermanos, quienes merecen una calidad de vida, una calidad de educación y una calidad de servicios, porque no es entendible que estos asesinos sigan haciendo de las suyas.

¡Es hora de que paguen con la cárcel sus abusos!

El video de Loret que prohibieron en Palacio (Brozo y Loret)

Loret: Ya llegó el duende,

Duende: Aquí seguimos querido Charlie con toda la información, también en este viernes arrancando mes, hermano pues como todos sabemos se dio la supremacía constitucional, algo que veíamos venir sobre todo después de que en la Cámara de Diputados en San Lázaro se aprobara pues ya era cuestión de nada más amar a 17 congresos estatales, a hacer manita de puerco, como dicen por ahí, para que también se aprobara de manera unánime.

Fíjate nada más Charlie, en 12 horas, sí, escucharon bien, 12 horas, ya tenían 10 congresos estatales hazme el fabrón cavor, o sea esto sí fue de volada, no, mira, yo recuerdo en entrevista que tuviste con Ricardo Anaya, donde te lo advirtió, te lo dijo nos van a pasar esto 15 minutos antes, no vamos ni siquiera a poder leer el documento, pero así se las gastan.

Sí recuerdo aquella entrevista con Anaya, te lo dijo y bueno pues se cumplió, se cumplió mi Charlie, pero a ver hermano, ya no…

Loret: A ver, oye, lo que hicieron en algunos congresos en 11 minutos, eh, no, no me acuerdo en qué estado despertaron a los diputados, no, o sea y les dijeron conéctese aunque sea por zoom pero vamos a votarla ahorita así no.

Duende: Sí, sí, sí, de ese tamaño Charlie, o sea, esto ya es inverosímil pero sí sucedió, los 17 congresos apurados para poder publicar el decreto pues era una carrera contra el tiempo, por decir lo menos, no, unos en pijama, no, salieron al llamado morenista, o sea, de plano otros que los agarraron echando trago, lo que sea y de pronto sí, se imagina están con los amigos, están ahí en la… y de pronto, oye, pues qué tienes que firmar esto, “firmar qué”, tú fírmale, tú fírmame, o sea.

Loret: Si usted fuera legislador local de Morena dónde lo hubieran agarrado duende.

Duende: No hermano, pues qué te digo, ya en el jarrito, pues ya sabes, no.

Loret: O sea imagínese que le hubiera yo hablado y le hubiera dicho, duende a ver, ya es la sesión, vote.

Duende: Qué sesión, de qué me están hablando, cómo que votar qué, Bueno, a ver mi Charlie, vamos, porque es más, ya que estamos hablando de todo esto, pues vamos a imaginarnos, no, porque si la, la apoyaron, la aprobaron en súper chin… o sea, bueno rapidísimo, rapidísimo, la supremacía constitucional, pero a ver vamos a hacer un ejercicio hermano, vamos a imaginarnos, simplemente a imaginarnos, cómo les habrán avisado a los… a los legisladores, a los diputados, para que apoyaran la supremacía constitucional, muchos de ellos yo creo sin siquiera recibir el documento, sin leerlo, vamos a imaginarlo, ¿Te parece bien?

Loret: Si, por favor, vamos mi Charlie, vamos a empezar:

Zacatecas: Ring, ring, bueno, (bla, bla) si, aquí está, (bla, bla,) ok, se lo comunico, gordo, te llaman urgente de la Ciudad de México, cómo que urgente, que horas son estas de llamar, a ver pásame el teléfono, bueno, (bla, bla) a si presidenta, a sus órdenes, dígame, (bla, bla,) me comentaron algo, pero no me ha llegado el documento, si, digo son las 11:30 de la noche, (bla, bla) la verdad no lo he revisado pero si lo firmo, si, ahorita mismo lo mando al congreso, gracias presidenta, muchísimas gracias, ándele si, gracias. Pues ni hablar, a firmar a favor de esta reforma que ni siquiera he leído.

Loret: Qué bonito.

Oaxaca: Ring, ring, sí, diga, no le escucho (bla, bla) el diputado Ramírez está jugando su domino de toda la vida, ahorita no lo puedo interrumpir, está con sus amigos, oiga son 11:30 de la noche, (bla, bla), bueno ahorita le aviso, Diputado Ramírez, le llaman de la Ciudad de México, que es urgente… Sí, bueno, ah presidenta, cómo no, aquí nada más compartiendo puntos de vista con unos compañeros del Congreso, si, dígame, a sus órdenes, (bla, bla, bla), no sé de qué me está hablando presidenta, no sé a qué se refiere, pero sí ahorita la firmo, (bla, bla) si, ahorita la firmo, ¿ustedes ya la revisaron? yo no tengo problema, yo la firmo, ahorita se lo mando. Sí, gracias, muchas gracias, gracias presidenta, muchas gracias. Ni hablar, voy a firmar esta reforma Luis, que ni siquiera leí, pero vamos a firmar.

Chiapas: Ring, ring, bueno, (bla, bla) Marco, te llaman de la Ciudad de México, bueno, presidenta, si, si, aquí revisando unos papales, unos documentos del congreso, si dígame a sus órdenes presidenta, (bla, bla, sí me comentaron que me iban a mandar algo presidente, pero no recibí nada, pero claro que la firmo, por supuesto, nada más una cosa, no vamos a cometer ningún delito verdad, ni nada, porque no he podido revisar el documento, (bla, bla) perfecto, sí, no se preocupe presidente en este momento yo la firmo, se lo mandado para allá y apoyar a esta reforma, que no sé al final en que quedó, pero bueno, a firmarla, gracias presidenta, buena noche, gracias. Ni hablar, firmar ese documento que ni siquiera leí.

Guerrero: Ring, ring, bueno, (bla, bla) es usted presidente, de verdad, me despertó, (bla, bla) no, no, está bien, sí presidenta pues mire, no me llegó el documento jamás, no pude ni leerlo pero si quiere que lo firmemos, lo firmamos, nomás deje que me despierte porque me agarró usted muy dormido, pero sí claro lo firmamos, a ver si luego me lo mandan para leerlo (bla, bla, bla), ahí la busco cuando vaya a la Ciudad de México, Le agradezco mucho. Híjole, Mariana despiértate, despiértate, Cómo qué, pues ya llegó… pues la Claudia señal.

Loret: ah, ah, ah, es un Dios usted, es un dios Claudia.

Duende: La Claudia señal, hermano, llegó la Claudia señal.

Loret: Retírese duende, que bárbaro, es usted un dios, es usted un dios, una deidad, que bárbaro duende, aviente el micrófono de regreso a las cloacas, no agregue más, no agregue más, duende ya, oreja, rabo y pata. ¡Vámonos!

¿Seinbaum está defendiendo a “El Mayo”?

Brozo/Loret/Latinus

Ayer el embajador de Estados Unidos en México lanzó una frase, que fue también un dardo, se preguntó por qué el gobierno de México no festeja que fue capturado uno de los capos más peligrosos del narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada.

Se notó al embajador enojado, extrañado de que no haya una celebración conjunta por haber logrado detener a un capo de alto nivel que tantas muertes ha causado de un lado y otro de la frontera, y eso cae en un caldo de cultivo que se ha creado de crecientes sospechas de pactos del morenato, del gobierno de Morena, desde el sexenio anterior por el crimen organizado, pues porque si vemos, desde que agarraron al “Mayo” Zambada a finales de julio, ya son tres meses, el gobierno de México constantemente se ha quejado de Estados Unidos por cómo lo agarró y no ha conmemorado, no ha celebrado, no ha festejado que cayó un alto capo de la droga.

Entonces pues imagínese usted, cómo cae esto, no, lo está diciendo sin decir el embajador, oigan pues ustedes de qué lado están, se le han pasado reclame y reclame a Estados Unidos que nos informe sobre el operativo, oye y una felicitación, un agradecimiento, un, oye qué bueno que ya sacamos de las calles a este narcotraficante, y eso qué deriva, pues sospechas, sospechas, pues si usted se pregunta oigan por qué Estados Unidos no le habrá dicho a México que iba a tener un pacto con Los Hijos del “Chapo” Guzmán para que entregaran al “Mayo” Zamba.

El Fiscal General de la República ayer en la mañanera, el doctor Alejandro Gertz Manero dijo que faltan respuestas y explicaciones de Estados Unidos, el embajador le contestó a mediodía, Se lo informamos ayer aquí, que desde el minuto uno de la detención han estado en comunicación, que les han mandado cartas, hoy la presidenta Sheinbaum dijo que el tema no es la detención, sino las formas, apeló a la soberanía de México y al respeto que debe existir entre naciones para seguir pidiendo a Estados Unidos explicaciones sobre el secuestro y detención del “Mayo” Zambada.

Dijo que hay instituciones y reglas para cooperar, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum: “Hay una frase que dice, el fin no justifica los medios, entonces no porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, eh, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas, también tiene fondo no solo es el fin, no es la detención per sé, sino cómo se hizo, yo creo que nadie, bueno sí, algunos medio fachos dicen que el fin justifica los medios, y no lo digo por el embajador, eh, porque lo respeto”.

Voy a hacer algo inusual en la radio, le voy a dar unos segundos de silencio, para que usted que nos está escuchando, sea usted morenista, sea usted independiente, sea usted anti morenista, reflexione en cuántas ocasiones este gobierno, este gobierno que lleva poquito, no, el gobierno de la aprobación de la Reforma judicial, de la mayoría en el Senado, en… y piense en el anterior de López Obrador también, cuántas veces han llegado a un fin por cualquiera que sea el medio, cuántas veces han actuado bajo la premisa de que el fin justifica los medios, un momento de silencio, para que no se lo tengo que decir yo, piénselo usted, cuántas veces… ya se acordó, ah, verdad, sí y luego la otra, aja, no y luego cuando en el Senado…mmm, mmm, exactamente, no y luego lo de la la…, ah sí, y lo de Amir…, ah, también, también, y “Los Chapos”, pues también, no.

El fin, no justifica los medios, dice la presidenta Sheinbaum, pues hemos visto otra cosa, insistió en que lo importante es que la relación México Estados Unidos sigue en buen estado:

“Se está trabajando, hay comunicación entre el canciller y Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos, hay reuniones, hay temas, entonces nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales”.

Loret: ¿Quién es el candidato a Brooklyn?

Brozo: ¿Quién es?

Loret: ¿Quién es el candidato a la Corte de Brooklyn?

Brozo: Bueno…

Loret: Hermano, hay sombras que se llenan, ¿será un militar?

Brozo: ¿Que dice la tómbola?

Loret: ¿Será un civil?

Brozo: Hay que ver que dice la tómbola, ahí está, es la misma historia, es la misma historia y vas cambiando personajes, eso es todo.

Loret: A ver hermano, tú y yo lo sabemos, sí, en Estados Unidos el problema de las drogas y concretamente de las 100 mil muertes al año por fentanilo, es un problema ya electoral, político electoral.

Brozo: Pero siempre de salud pública, siempre de salud pública.

Loret: Estados Unidos, tiene que encontrar un culpable y ya volteó a México, quien no vea una correlación de hechos, es que me da la impresión respetuosamente que no está cayendo en cuenta de absolutamente nada, te la pongo así de sencilla.

Empezaron con García Luna y al condenar a García Luna, desactivan el Obrador, aprehendieron al General Secretario de la Defensa en tiempos de Enrique Peña Nieto, no lo exoneraron, lo soltaron porque López Obrador, entonces presidente, le pidió el favor a Donald Trump, entonces presidente.

Brozo: La jueza lo dijo.

Loret: Bueno, los fiscales dijeron, nos retiramos del caso por razones de política exterior.

Brozo: Y la jueza lo dijo textual, el señor queda libre, no porque lo esté ya yo exonerando, no, tengo un documento del Departamento de Justicia que me, me, me, manda a soltar a este señor y lo vamos a soltar y lo vamos a mandar a su país con todo y su expediente, dijo la jueza.

Loret: Entonces tienes la bronca, el electorado de Estados Unidos está pidiendo sangre, ya pusiste a García Luna del calderonato, ya pusiste a Cienfuegos del peñato, ¿Quién va a ser del obradorato?, porque en el juicio del “Chapo”, ya mencionaron los grandes capos “Nosotros le dimos dinero a la campaña de López Obrador”.

Brozo: Así lo dijeron, los mismos que acusaron a García Luna.

Loret: En el New York Times, en Propública, dos de los medios de comunicación más relevantes de Estados Unidos ya se dijo, hay testigos protegidos que aseguran que ellos llevaron la lana a la campaña de López Obrador, ahí tienes al líder de Los Ardillos entrevistado por una plataforma, está que no tiene ninguna relevancia, Latinus, que dice oye, yo llevé, yo en ese momento trabajaba para Los Zetas, yo llevé la lana de Los Zetas al movimiento de López Obrador y ya que soy líder de Los Ardillos, ahora estoy financiando las campañas de Morena, es decir, tienes por todos lados evidencias que le pegan directo al ex presidente.

Yo creo que en Palenque hermano, no han de estar durmiendo tranquilos…

Repugnante fenómeno sexenal

Hace varias décadas y muy a los inicios de la era del neoliberalismo, abogados independientes reflexionaban sobre la anómala conducta relacionada con la narco-delincuencia-política, por aquellos años, dichos conceptos parecían ser de suma agresividad, en el hoy son más que otra cosa, expresión de una impunidad transexenal.

Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, en verdad resulta odioso el tener que rememorarlo. Como paradigma de esa inequidad y desgracia para la justicia a que se puede llegar cuando la narco-política se cristaliza en una aliada de nuestros poderes constitucionales, convirtiéndose para ello en el “poder supremo” sobre leyes y gobernantes.

Se perpetúa que la excelencia de Don Jorge Octavio Velásquez Juárez, Juez de Distrito por aquella época, afirmaba: “mis decisiones judiciales pueden estar siempre ajustadas a estricto Derecho, pero ellas son injustas cuando no favorecen a los intereses de la narco-justicia, para esos infractores de la ley las determinaciones de un órgano jurisdiccional solo se convertirán en justas y aceptables cuando atiendan de manera adecuada y substancial sus obscuros y supremos intereses”.

Innecesario es repetir que, con ese clima ético-político, se ha concedido en México la impunidad a esas absurdas ocurrencias ilegales que en la actualidad siguen gozando de una absoluta protección. Es rotundo y concluyente el afirmar que: el poder de la narco-política se encuentra en nuestra nación por encima de nuestro estado de derecho, al más ordinario estilo de un feudalismo. Ésta es la dolida y triste realidad de nuestra nación. No son, como decía Andrés Manuel López Obrador, “otros datos”.

Esto no puede, no debe continuar siendo así durante el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ello no debe de permitirse al no encontrarse mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Derecho que en ese documento histórico-jurídico se plantea y exige es en prioritaria medida, un estado de justicia y, como tal, un verdadero estado de legalidad, en el que, para la defensa de los principios de libertad y de justicia, ningún poder del Estado –a la cabeza la primer Magistrada de la nación-, se encuentra exento del sometimiento a la ley.

No parece concebible que, en el presente sexenio, se pretenda dar continuidad al repugnante fenómeno sexenal con antelación descrito.

Si en verdad quiere la doctora Claudia Sheinmbaum Pardo, trascender como una política de bien, tendrá que responder y enmendar todos aquellos grandes quiebres de nuestro estado de derecho. Ello no lo logrará manteniendo y permitiendo la continuidad de ese execrable fenómeno de la narco-política.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

México anuncia nuevo plan alimentario que podría regresar al país a la década de 1980 (Associated Press)

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes un plan de agricultura que podría hacer que la producción y distribución de alimentos en el país sea como la de la década de 1980, cuando las comidas en México estaban dominadas por las tortillas, los frijoles, el café instantáneo y el chocolate caliente barato.

Hace cuatro décadas, los ingredientes de esos alimentos a menudo eran adquiridos en tiendas gubernamentales que tenían algunos productos básicos.

La presidenta Sheinbaum prometió el martes revivir esas tiendas gubernamentales a menudo en mal estado y con productos limitados y seguir con las labores para lograr la “soberanía alimentaria”.

“Es producir lo que consumimos”, dijo Sheinbaum sobre la política, cuyo principal enfoque será aumentar la producción de frijoles y maíz.

Sheinbaum parece tener un profundo interés en impulsar la producción y consumo de frijoles. El lunes, comentó que es “mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas”.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, dijo que el enfoque será garantizar precios para los agricultores que cultiven el maíz utilizado para las tortillas y reducir el costo de las tortillas un 10%, luego de que los precios han subido en los últimos años.

El gobierno pretende impulsar la producción de frijoles un 30% en seis años para reemplazar las importaciones y creará centros de investigación para suministrar semillas de mayor rendimiento.

“La autosuficiencia en frijol es una meta que nos ha puesto la presidenta”, comentó Berdegué.

El gobierno mexicano también se centrará en apoyar la producción de café, pero principalmente para el café instantáneo, que, según afirma, es utilizado en el 84% de las viviendas mexicanas. El plan también buscará apoyar la producción de cacao, pero principalmente para el chocolate en polvo, no para barras de chocolate fino.

Las políticas parecen ir en contra de las tendencias del mercado y de cómo son las ventas de comida mexicana hoy en día, cuando el consumo de la mayoría de los productos básicos tradicionales ha disminuido.

Gran parte de los mexicanos compra hoy en día en modernos supermercados y el consumo de café recién molido, no instantáneo, ha aumentado enormemente, acompañado por un auge de cadenas y tiendas especializadas en café.

Mientras tanto, el consumo de frijoles ha caído estrepitosamente durante décadas en México. De acuerdo con el reporte gubernamental “Panorama Agroalimentario 2024”, el mexicano consume apenas 7.7 kilogramos (17 libras) de frijoles al año, comparado con 16 kg (35.2 libras) que consumía al año en la década de 1980.

Una combinación de factores, incluido el tiempo que tarda cocinar los frijoles, podrían estar detrás de esa tendencia. Amanda Gálvez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribió que “al frijol lo menospreciamos al pensar en él como ‘comida de pobres’ y estamos cometiendo un gravísimo error”, debido a que los frijoles son buena fuente de proteína.

El consumo de tortilla también ha disminuido desde los 100 kg (220 libras) per cápita al año en el 2000 a unos 75 kg (165 libras) en 2024. Los consumidores compran cada vez más productos de panadería en lugar de tortillas.

¿Dónde está el llegamos todas?, reclaman a Sheinbaum

El Universal

La magistrada Adriana Ortega Ortiz señaló que 224 juzgadoras perderán su carrera completa por reforma judicial. Video: Agencia El Universal.

Si no deciden participar en la elección por voto popular como está establecido en la reforma judicial, la mitad de las magistradas y juezas del Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá que dejar el cargo entre 2025 y 2027.

En la tómbola de Morena y sus aliados en el Senado salieron sorteadas 224 juzgadoras (148 magistradas y 76 juezas) de las 474 actualmente adscritas en los circuitos judiciales del país.

"La mitad de las mujeres juzgadoras se van a su casa si no se someten a la elección. ¿Dónde está el llegamos todas? Porque en el Poder Judicial, hasta donde yo me quedé, nos vamos la mitad", cuestionó la magistrada Adriana Ortega Ortiz.

Ante esta situación, Ortega Ortiz solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Senado postergar para 2027 la salida de magistradas y jueces federales para que en los próximos dos años reajusten sus proyectos de vida.

"Nos fuimos la mitad, porque yo estoy incluida, de las juzgadoras federales, la mitad de un golpecito. Por qué si estamos comprometidas, como dice la presidenta -yo le creo- con la igualdad sustantiva por qué no postergamos que todas las mujeres se fueran en 2027. Por qué no les dimos a las mujeres dos años más para reajustar sus proyectos de vida", cuestionó.

224 juzgadoras perderán su carrera.

La magistrada recriminó que 224 mujeres juzgadoras perderán su carrera completa, una carrera que consiguieron a pesar de la sobrecarga a la que están sometidas las mujeres en diferentes ámbitos.

"Fue una tómbola ciega, es decir no se hicieron las distinciones que se tendrían que haber hecho. Las mujeres participamos en esta rifa sin que se tomaran en cuenta un montón de factores", dijo.

Y alertó: "Nos acercamos casi a la mitad de las mujeres que ocupaban cargos en ese momento, la mitad de un golpe. 224 mujeres juzgadoras que están profesionalizadas, que llegaron a esos espacios con todo el trabajo que cuesta llegar a esos espacios".

En tanto, el magistrado Juan José Olvera López dijo que, si permite que las juezas permanezcan en su cargo hasta 2027, la paridad observaría un incremento de por lo menos 35%.

"Me parece que si en este momento inicia una cruzada encaminada a la paridad, un acuerdo político entre los legisladores federales y la Presidencia de la República permitiría corregir este desacierto. Que se queden todas las mujeres juzgadoras hasta 2027 y de un solo golpe incrementan a un 35%, garantizan en un gran salto este objetivo extraordinario", planteó.

Cancún se viste de luto por el sensible fallecimiento del ingeniero Diego de la Peña García

En honor del ingeniero Diego De La Peña García, nos permitimos hacer una reflexión de él, un hombre noble y ejemplar, empresario y pionero de la hotelería en Cancún, y quien en lo personal fue un mega hombre, muy buen amigo, y a quien muchos vamos a extrañar, porque siempre teníamos la tranquilidad, todos los que estamos trabajando y viviendo en Cancún, de contar con su amistad y experiencia.

Su partida nos da mucha tristeza, pero al mismo tiempo sabemos que el creador del universo le tiene un lugar cerca de él, porque siempre fue un hombre gentil, un hombre amable, un gran empresario y por ello nos deja un súper ejemplo a seguir, a todas las generaciones de empresarios que vivimos y trabajamos en México.

Con todo el respeto del mundo le enviamos a su familia un pésame sincero, un respetuoso saludo y un homenaje al ingeniero Diego De la Peña, quien siempre va a brillar en el firmamento, porque su espíritu y su vida surcarán el infinito como un cometa, que cuando surcan el firmamento siempre dejan cosas positivas y constructivas.

Se le va a recordar y se le va a extrañar. Le enviamos un sincero aplauso por el gran ejemplo que nos deja a los que tuvimos el honor y la oportunidad de conocerlo, que descanse en paz Don Diego. Saecula, saeculorum. Amén.

