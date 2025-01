Si se respetan los derechos y las decisiones del pueblo, México seguirá siendo un gran país

Es importante que a todas las gentes que actuaron como traidores y rateros, por haber cometido un robo, como nunca se había dado en la historia de México, se les denuncie, se les persiga, se les detenga y se les juzgue, porque si violaron la Constitución y el derecho del pueblo en cuanto a la preferencia de sus candidatos en la votación a la presidencia, los responsables deberían de ser fusilados como traidores a la patria, así como también todo lo que han robado tiene que regresarse, así como también los bancos que se asociaron con ellos para manejar grandes cantidades de dinero, deben de hacerlo porque al haber aceptado esos manejos de dinero los convierte en cómplices y en miembros de la banda, a través de una asociación delictuosa y con lo que han destruido al país.

Por otra parte, a los bancos que reciben dineros de dudosa procedencia se les debería de quitar la concesión así como también el pago de una multa, por haber manejado dinero sin reportarlo, eso los convierte en una bola de traidores y malditos que tienen que cumplir con la ley del karma y con las leyes del fraude, porque eso ha sido, el fraude más grande que se ha dado en la historia de México.

Y a los jueces, incluyendo al Secretario de Hacienda, deben ser detenidos inmediatamente por haber sido cómplices de esta maldita acción realizada de estos seres satánicos, por lo que esperamos que se cumpla con la ley, se recupere lo robado y se multe a los bancos y se les quite la concesión, por haber sido coautores de un mega fraude al país.

Que no se les olvide que “la mentira dura, hasta que la verdad llega” y tarde o temprano la mentira se vuelve en contra de quien la inventa.

En otro tema, “se dice”, “se rumora” que Andrés está en Cuba, al igual que López Obrador y sus hijos, por lo que sería importante pedir que a estos personajes se les corte cualquier ayuda a Cuba, así como también pedirle a los cubanos que paguen por todo el combustible que mandó Pemex en barriles, en herramientas y otros, para que con esto se cumpla con el embargo establecido en Estados Unidos en contra de esta maldita nación.

Por los pronto los países de la desesperanza y sus actores políticos, ya están identificados como lo que son, una gran mie….

Y ya que hablamos de fraudes, sería recomendable incluir el fraude que cometieron en cuanto al cambio de los votos de Xóchitl, para que con ello reconociera y renunciará el gabinete y toda la Cámara de Diputados, porque se demostraría que legalmente no merecen estar ocupando esos curules. Patria, libertad y honestidad ¡Viva México!

Mentiras no son: María Josefina Gamboa Torales, diputada

Llevan horas diciéndole a la gente, obviamente mentiras, horas que organismos, que siete organismos autónomos desaparecen por corrupción.

La desaparición de los siete organismos es gravísima la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Conveal, todos es gravísima, pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno.

Andrés Manuel llegó hace 6 años, bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía, lo que no le pareció fue lo que descubrieron y por eso aquí están los datos, gracias a Dios los números no mienten.

Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber, gracias al INAI, se descubrieron los más de 17 mil millones de pesos de fraude en Segalmex.

Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex.

Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social.

En el 2019 nada más, en Segalmex perdieron 3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos.

En el 2020 la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8 mil millones de pesos más, quieren datos, quieren desaparecer la corrupción, yo les voy a dar algunas pistas: René Gavira, Manuel Lozano, José Perón Escalante, Ignacio Ovalle, quieren desaparecer la corrupción’, pues ahí tienen a varios por dónde empezar, además gracias al INAI descubrieron, se descubrieron pero muchísimas cosas más como la red de tráfico de influencias de Andy y Bobby, cómo olvidar esa pareja, Andy y Bobby, y Amílcar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos.

Además las asignaciones amañadas por 2 mil millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar azulejo, 2 mil millones de pesos.

Pero además el conflicto de intereses, que yo creo que esa es una de las partes o ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que supiera o pudiera aparecer transparencia en este país cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa Becker Hius, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millón de pesos, que además gracias a esos 151 millones de pesos le prestaron una casita gris en Houston, que conocimos todos, verdad, que ojalá se la hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren pero que creo que no la dejaron ni que la conociera.

Pero tenemos más datos por supuesto, gracias al INAI tenemos contratos por más de 365 de pesos de Pemex y el Issste que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptasa de Felipa Obrador.

Y otro más cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito, Manuel Bartlett, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna, claro hoy patriota gracias a que lo ungió Morena, cereza de pastel, declaración patrimonial deporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 23 propiedades… 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos, por 800 millones de pesos, esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett.

Pero aparte 4 predios en la Riviera Maya, que suman 164 hectáreas, las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por cero pesos, días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett como clasificada, de eso se trata.

Sedena además durante el 2021 otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaria de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica, no tienen aspirinas en el Seguro Social y tiene cirugía robótica, aparte de corruptos y de ladrones, cínicos, descarados.

La Secretaria de la Función Pública determinó obviamente, cero, información falsa que además había sido y que habían vendido “dizque” ventiladores para la época de la pandemia.

Por eso y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN, defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame y más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos.

Es cuanto presidente.

A Claudia y Trump sobre el populismo (Bola de hipócritas)

Bueno, hoy es jueves, ya escribí, ya no escribo cartas, ahora escribo telegramas y vamos a ver el video y ahí estoy explicando por qué:

Muy buenos días, ya de regreso con ustedes, estoy muy feliz y estoy muy agradecido con todos sus buenos deseos que me mandaron para que mejore.

Mil gracias y estoy feliz de estar con ustedes.

En segundo lugar les tengo una noticia, mientras estuve enfermo se me ocurrió en lugar de escribir cartas ahora escribir telegramas, o sea las cartas más cortas, entonces a partir de hoy ustedes son los padrinos de mi primer telegrama dirigido a Claudia y a Trump, sobre el populismo.

La cabeza del telegrama dice telegrama dirigido a Claudia y Trump sobre el populismo (Bola de hipócritas).

Empecemos, el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, Mariano Grondona.

Los principales adversarios del populismo son la verdad, los hechos y la justicia social, ya que ningún populista desea ser expuesto, refutado o rendir cuentas por las promesas incumplidas, Luis Gabriel Carrillo.

El populismo es el camino de la autodestrucción de la Democracia, nada más y nada menos que Mario Vagas Llosa.

El populismo es la manipulación a las personas que no tienen grandes conocimientos políticos y que buscan la salvación en un caudillo, Gloria Álvarez.

Los populistas de derechas o izquierdas, ofrecen soluciones falsas a problemas reales, la misma Gloria Álvarez.

Para el populista es importante destruir el concepto de gobierno limitado e instalar la idea que el voto mayoritario da derecho a violar los derechos individuales de sectores minoritarios, Roberto Cañas Chowski.

¿Cómo es un líder populista?, autoritario, carismático, clientelista, utiliza la movilización ciudadana o la violencia para lograr sus objetivos, sus propuestas no son realistas buscan exacerbar sentimientos. Se muestran como el gran Mesías y el único que resuelve tus problemas.

Y para cerrar, el populista vende logros y victorias no conseguidas y al llegar al poder sus promesas se vuelven humo Luis Gabriel Carrillo.

Familia Atypical este es el telegrama semanal para Atypical y para ustedes, espero que les guste el nuevo formato. Carlos Alazraky.

La contienda de la abogacía

En nuestro reverenciado México la necesidad de un verdadero orden político, desde añejo apareció como un acontecimiento natural para obtener un sólido orden social.

Desde las formas políticas que rigieron a los mayas y a los aztecas hasta el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, la única justificación lo fue y, lo es servir a los fines de la comunidad que lo creo.

Pero la historiografía aconsejada por la voluntad de ciertos gobernantes, por desventura, ha seguido por otros derroteros.

En la Cuarta Transformación de la Nación y mientras gobernó Andrés Manuel López Obrador el poder pronto desvió los destinos de la patria por insanos caprichos de esa gobernanza.

La continuidad en la corrupción que le fue heredada por el neoliberalismo, el mal ejercicio por las ocurrencias del Poder Ejecutivo Federal, originaron confrontas ideológicas innecesarias entre los gobernados y, el ejercicio del mando en lugar de servir por igual a todos los gobernados, se puso al servicio de intereses obscuros derivados de corrupción de ciertas cofradías que llegaron a formar grupos de privilegiados que se amparan en fortunas mal logradas.

Paralelo a esta distorsión originada por los caprichos del propio Andrés López Obrador, los gobernados padecemos una serie de injusticias, vejaciones e indignidades y el Poder Ejecutivo se apoya en el orden jurídico injusto que trastoca el estado de derecho, además de proteger esos malsanos intereses de corrupción, muchas litis se tuvieron que plantear para tratar de conquistar el reconocimiento de algún derecho.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional Foro de México y la abogacía independiente de la Nación hoy le conmina a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de primer magistrada de la nación que aquel orden jurídico hoy se convierta en un orden más vasto, no corrompido y sin ningún sistema de protección a ese malnacido sistema de privilegios que fueron heredados.

En nuestro México hoy se sigue percibiendo un desajuste entre gobernantes y gobernados, pero la mayor intensidad se refleja en la protección de delincuentes del poder.

Los gobernados o cierta clase de gobernados no pretendemos confrontar contra el segundo piso de esa cuarta transformación de la República, esta tarea corresponde a los intelectuales. La lucha de las togas del Colegio Nacional de Abogados Foro de México es contra los privilegiados del poder que prostituyeron a la procuración e impartición de justicia.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, A.C.

Claudia, escucha estos consejos. Son de buena fe: Pedro Ferriz de Con

En vista de que la señora Sheinbaum tiene que tomar decisiones importantes en estos próximos días, habría que discernir entre dos principales, una, ¿vas a seguir con las ideologías del comunismo o vas a meterte en un contexto de negociación capitalista? eso es como primer punto, si vas a seguir por el lado de las ideologías desde aquí no hay nada que hacer, si vas a ponerte a negociar como persona que está al frente de los intereses económicos de todo un país, tienes que tomar algunas decisiones Claudia.

La primera, debes de cancelar la iniciativa de deformar al Poder Judicial hasta desaparecerlo, esta iniciativa se puede quedar en el tintero y tú y el Congreso que tú dominas, o más bien que domina el otro, pueden eliminarlo ya, esto de entrada nos da una postura negociadora, si no lo haces, pobre del peso, pobre de la inflación, pobres de las tasas, pobre del Producto Interno Bruto, pobre de muchas cosas, esa como punto número uno.

Como punto número dos, si Estados Unidos declara a los narcotraficantes como grupos terroristas, haz lo mismo, di que sí son grupos terroristas y que tienes toda la intención, como Donald Trump, de combatirlos donde quiera que se encuentren, que habrá un principio de enorme colaboración, no dejes lugar a dudas porque pareciera que al tratar de defender que no se metan a México, lo que estás defendiendo es a los narcotraficantes, digo, tantito aquí.

Un tercer punto que se me hace también fundamental es decirle a Donald Trump, en toda negociación querido Donald Trump, las negociaciones se dan entre pares y entre pares tiene que haber conveniencias para los dos lados, porque si solamente un Tratado Comercial te va a beneficiar a ti, entonces no me dejas más alternativa que ir con quien me está haciendo ojitos y que no te gustaría a ti, ni a mí tampoco, pero si tú abres la caja de Pandora, a mí no me queda más que hacer lo mismo, y vas a ver cómo reacciona de manera diferente.

Y una cuarta, que se me hace importante, sobre los migrantes, mira Claudia, hay muchos cientos, cientos de miles de migrantes que tienen una problemática que acaba en los Estados Unidos, bueno qué te parece si sellas la frontera sur y dices: en este momento estoy haciendo un proceso para sacar a todos los migrantes que nos llegaron de América Central y el Caribe y de América del Sur y de donde sea, y estoy procediendo a deportarlos, y estoy cerrando la frontera sur para que si hay algún problema de migrantes, solamente sean mexicanos, eso le va a dar un enorme gusto, no a Donald Trump, a todo México porque bien sabemos que la Cuarta Transformación está atrayendo a esos migrantes, ofreciéndoles empleo, ofreciéndoles tarjetas del bienestar y esto no ayuda Claudia, recuerda que el populismo funciona hasta cierto punto, pero después esto que presuntamente te llevó al poder con trampas, te podrá quitar del gobierno en menos de lo que te imaginas, toma estos consejos, te lo dice un viejo, un viejo que conoce al lado norteamericano.

Tal vez a ti ya se te olvidó porque hasta el inglés ya no lo pronuncias bien, pero después de todo, la negociación es la negociación y los norteamericanos saben hacerla con reglas de capitalismo y no las reglas tuyas, las del comunismo.

Tómalo en cuenta.

El desafío de la doctora Sheinbaum

En todos los países de la comunidad internacional se plantea a los gobernantes el arduo problema de brindar una protección preponderante a los menores de edad y siendo éste un tópico de enormes posibilidades, puesto que alcanza desde la infancia desvalida hasta aquellas víctimas de la pederastia, no es un vulgar cliché para ser desatendido.

Joaquín Costa Martínez, eminente político, jurista español y el mayor representante del movimiento intelectual conocido como regeneracionismo y quien fuera mejor conocido como el “León de Graus”, elaboró el programa de “enunciados políticos” y en su oportunidad dijo: “La escuela ha de ser el hogar en donde el niño forme su espíritu. Proteged a la infancia y haréis fuerte al país”.

Por todos los juristas es bien sabido que el menor de edad no puede ser abandonado de los abusos cometidos por los pederastas. Es indispensable que un gobierno inteligente y fuerte los rescate del sendero del mal y los guíe por las veredas del bienestar emocional, creando en su entorno todos los elementos indispensables para salvarlos.

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, debe ocuparse y preocuparse por los menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual. Especial cuidado han de merecer los infantes que hayan sido abusados por algún integrante de su familia. El Poder Ejecutivo Federal, debe adoptar las medidas necesarias a efecto de salvaguardarlos de los peligros emocionales, arrancándolos de ese entorno insalubre, alejándolos de aquella estirpe abusadora y viciosa. De ahí la imperiosa necesidad que la Presidenta Constitucional deba de ordenar el encarcelamiento de esos indignos por poderosos que sean o pretendan ser.

Todas las gobernanzas del mundo se preocupan de los menores de edad. Cada país, con menos o más eficacia, establece normas de protección para los menores ultrajados.

En Suiza y de acuerdo con su tradición, que data desde 1291, la protección a la infancia vejada se encuentra en plano muy importante.

En Bélgica, a razón de la Ley de 1928, se estipuló la protección del Estado a favor de los menores abusados, por solo mencionar algunos países.

En México ¿Debería seguir siendo permitido que padres abusadores con influencias políticas continúen en libertad?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Migrantes consideran quedarse a vivir en la Ciudad de México tras no entrar a Estados Unidos

Luego de la cancelación de la aplicación CBP One por el nuevo gobierno de Estados Unidos, familias de migrantes que no pudieron obtener su cita planean regresar a los albergues donde fueron recibidos en la Ciudad de México.

"Ahora con la cancelación del CBP One, las familias que lograron avanzar están pidiendo la oportunidad de que se les pueda volver a acoger en los albergues", dijo Patricia Nicolás Flores, subdirectora de Migrantes de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social del gobierno capitalino.

Explicó que se espera un aumento significativo en la población de migrantes en los distintos albergues que operan en la capital.

Actualmente se encuentran 52 migrantes viviendo en el Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Vasco de Quiroga y cerca de 80 en el CAIS Marina, cuyas capacidades máximas son de 200 personas por albergue.

Refirió que en cuestión de semanas se espera que estos dos refugios lleguen a su máxima capacidad ante la situación.

Migrantes que viven ahí mostraron su preocupación por la situación migratoria entre México y Estados Unidos, además de afirmar que han considerado quedarse en Ciudad de México luego del cierre de CBP One.

"Luego de lo de ayer [lunes], que en verdad fue una tragedia, muchos hemos pensado en quedarnos en Ciudad de México", dijo María, migrante venezolana.

Esto debido a que muchos migrantes que actualmente residen en la capital del país esperaban recibir una cita a través de esta aplicación del gobierno federal de Estados Unidos para regularizar las solicitudes de asilo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que la Ciudad de México está lista para apoyar ante la posible llegada de migrantes deportados de Estados Unidos, debido a los cambios que se viven en el país vecino. Agregó que pronto se avanzará con la reubicación de migrantes que viven en las calles de la capital.

En diciembre del año pasado anunció la reubicación de alrededor de 3 mil migrantes que se encuentran en las calles. (El Universal).

Nace 'Somos México', nuevo partido que busca una "oposición real" a Sheinbaum

Organizaciones civiles lideradas por el Frente Cívico Nacional, opositor al oficialismo en México, anunciaron este miércoles el registro del partido ‘Somos México’ rumbo a las elecciones de 2027, con el objetivo de enfrentar el “autoritarismo” del gobierno.

Entre otras figuras de este nuevo partido destacan Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo del INE; el ex senador Emilio Álvarez Icaza; la defensora de derechos humanos, Mariclaire Acosta, así como un grupo de jóvenes de diferentes asociaciones civiles.

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes del movimiento, afirmó que el partido nace ante la falta de una oposición real al gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Según el ex miembro del hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sheinbaum está recibiendo desde Estados Unidos “el trato que ella le da a los opositores”.

“Donald Trump le está dando una sopa de su propio chocolate. Está imponiendo medidas unilaterales sin dialogar con nadie, ignorando que aquí habemos millones y millones de mexicanos que tenemos el derecho de pensar diferente y tenemos el derecho a existir”, comparó Acosta.

En la presentación del partido, Jessica Castillo, de 30 años, destacó uno de los lemas de la nueva fuerza política: “Ni de derecha ni izquierda, solo derechos”.

“Durante décadas dimos por hecho que la democracia era un proyecto terminado, pero en los últimos años el autoritarismo nos arrebató esos sueños de las manos”, advirtió.

Asimismo, Acosta confió en que el partido estará en la cita electoral en 2027 y que en 2030 “sacará de la presidencia” al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Vamos a ganar. Morena surgió en el 2015 y ganó en el 2018. Nosotros estaremos en el 2027 y ganaremos en el 2030”, sostuvo.

Señaló que el partido será financiado por los propios ciudadanos que conforman una “amplísima red” ciudadana que aporta mensualmente cantidades pequeñas y afirmó que quienes dirijan esta nueva formación política no podrán postularse a puestos de elección popular ni imponer a candidatos.

“Aquí no vamos a poner candidatos. Van a ser elecciones primarias y no tómbolas, ni dedazos de Andrés (Manuel López Obrador)”, apuntó.

Por otro lado, denunció la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) a facilitarles sus instalaciones para el evento, lo que achacó a un supuesto control gubernamental.

“Nos lo negaron, pero no nos lo van a regalar, lo vamos a obtener de la gente. Por eso, nos hemos puesto como objetivo hacer dos partidos en uno. Vamos a tener que hacer el doble, sí, pero no van a poder evitar que estemos en la boleta dando la lucha política a este mal gobierno que tenemos”, agregó.

Por último, mencionó que ni la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, ni el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, participarán en el movimiento. (c) Agencia EFE.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

