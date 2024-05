Si te importa México, analiza, decide y ejerce tu voto

Cada vez más ha salido una bola de cosas, las cuales apuntan a que la señora está, se ha estado robando una cantidad extraordinaria de dinero, por lo que se piensa que es por esta razón que no se le dio el mantenimiento al Metro, que por ello tampoco hay medicinas, así como muchas otras cosas más.

Es realmente increíble ver la ambición que tiene esta comunista, ya que ha robado y robado, mentido y mentido, por lo que parece más hija de López Obrador que ninguno de sus hijos, esto es una situación impresionante.

Y ya que se menciona a la familia, recientemente vieron a los hijos de López Obrador en Las Vegas, apostando dinero como locos, con fichas de 50 mil dólares y totalmente embriagados.

Esto es una clara muestra de lo que a pasa cuando los políticos sin experiencia y sin interés por la situación de un país, en vez de cumplir con sus deberes, solo se dedican a ver como ponen a la patria, cómo roban el tesoro de la nación y cómo se dedican a vivir como si fueran millonarios árabes.

Por ello es necesario recordar los grandes proyectos, como el de la Refinería de Dos Bocas, en el cual ya lleva 16 mil millones de dólares, es decir 16 billones de dólares, sobre un proyecto que todavía no produce, por eso es necesario hacer una investigación a fondo, de todo lo relacionado a las gentes que tiene como asesores y si no son mexicanos, declarar a estas personas como non gratas y enjuiciar a toda la bola de escoria que solo le está causando daños al país.

Ahí está la realidad, ahí está, más claro ni el agua, por ello es totalmente inaceptable que todavía existan gentes que estén cuestionando la diferencia de lo que es una ama de casa, una señora, una ejecutiva y una persona que en todos los sentidos ha demostrado ser honesta, clara y mexicana contra esta bola de rateros sinvergüenzas, comunistas que están, y han hecho, un daño tremendo al país.

Y ahora el problema de que se pueda pagar lo que se debe, que se dice son 17 billones de pesos, por lo que cada mexicano tendría que pagar 140 mil pesos, para poder pagar la deuda, lo interesante sería saber ¿cuántos de los 126 millones 705 mil, 138 mexicanos, tienen dinero para pagar todo lo que estas gentes se han robado?, ya que esta situación está llegando a establecer que este ha sido el robo del siglo y el peor gobierno que ha existido en la historia de México.

Aquí lo único que podemos pensar y haciendo uso de razón a la justicia, es que a todos los secretarios de las 21 Secretarias de Estado, se les llame a comparecer, una vez que se pasen las elecciones y se le quite el control en el Congreso, para que sean juzgados como traidores a la patria y por asesinos, ya que dejan un saldo de más de 800 mil gentes muertas por el Covid-19, ciento y tantos mil desaparecidos, 240 mil asesinados y cada vez más, realmente la lista es interminable.

Los culpables tienen que pagar por sus abusos, ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se han atrevido?, eso no es posible aceptarlo, no puede ser, lamentablemente es una realidad y los mexicanos, si ya se dieron cuenta de lo cretinos que son, que entiendan que solamente las gentes que están mal de la cabeza o que son alcohólicos son los que cometen o permiten que sucedan ese tipo de acciones, esto es una realidad, porque la mayoría de los funcionarios que están en el gabinete son alcohólicos, o sea es realmente un caos, esto es algo que nunca pensamos podría llegar a ser una historia tan maquiavélica, que hasta a Dante (el famoso poeta y político italiano, famoso por su Divina Comedia) le hubiera dado miedo.

Pero ahí está, ahí está la realidad y ya veremos si con todo esto que esta sucediendo el pueblo mexicano no reacciona y sale a votar, para que se remueva, enjuicie y encarcele a toda esta bola de ratas, porque no es aceptable pensar que los mexicanos merezcan o acepten algo que pueda ser mejor a lo peor que han estado promoviendo y causando, por su desmedida ambición, así como su indiferencia hacia el Estado de Derecho, al respeto a la patria, a la nación y a la Constitución, porque realmente lo único que causan estas gentes es lastima, pero por el daño extraordinario que le han hecho a la nación.

Ahí es donde estamos, ahora hay que tomar cartas en el asunto, acudir a los abogados para enjuiciar al Secretario de Hacienda, a los asesores y correr del país a todos los cubanos y venezolanos que tiene como asesores, que la Secretaria de Relaciones Exteriores dé la ubicación de todos estos “masiosares” para que regresen a sus países de origen o se vayan a la cárcel, ya que son personas “non gratas”, para la lógica, el entendimiento y el respeto que había existido en México por más de 80 años, que se le dio un crecimiento y un seguimiento.

Y sí, si hubo muchas raterías, desde el señor Fox, desde el señor Calderón y desde el señor Peña Nieto, pero no como lo que han robado, ni han hecho en la actualidad estos señores, esa gran diferencia es la que hace ver como santos a los anteriores gobernantes, por eso es que a toda esta bola de ratas, que han salido de todos los partidos, les decimos ¡basta! por el amor de dios ¡basta!, no podemos pensar en otra cosa más que se les castigue con lo que se merecen por traicioneros y rateros.

Y la verdad nos está haciendo libres y esa es la realidad, no hay otra realidad, pero es difícil pensar que a nuestros compatriotas no les ha caído el veinte, o no les ha caído porque seguramente son una bola de retrasados mentales porque no les importa convertir a México en otro fracaso, un claro ejemplo lo tenemos en lo sucedido a países como Guatemala, como Cuba, como Colombia y muchos más, es por esta razón que debemos tomar las medidas necesarias, reflexionar, decidir y salir a votar, porque de otra manera se va a ir al carajo todo lo que es este país.

Recordemos que hay un viejo dicho que dice, “al que obra mal, se le pude el cu… o le va mal, y eso es lo que les deseamos de todo corazón a toda la bola de mal nacidos.

Estamos a pocos días de acabar con esta pesadilla, por lo que es importante y necesario, que para que se dé un cambio, salgan a votar, voten, expresen su decisión, no sean cobardes.

Esperamos que acepten la verdad y la realidad, ya que definitivamente y con los ojos cerrados, muchos vemos que la mejor opción para que nos pueda sacar de la difícil situación en la que estamos, es votar por Xóchitl.

Xóchitl Gálvez, mis propuestas con mi letra favorita, la R

Espérate, espérate, voy a decir mis propuestas con mi letra favorita, la R.

Restablecer el seguro popular y las estancias infantiles.

Recuperar las escuelas de tiempo completo.

Reconstruir todo el sistema nacional de salud que es un colapso.

Reforzar la seguridad en los municipios dándoles dinero a los alcaldes y a los gobiernos estatales, también con los recursos que les tocan, no que ahora a Sonora no le han dado el dinero.

R, de que México va a tener una verdadera representante en la Diplomacia Internacional, no un collón que no sale.

R, de respeto a la ley. Para mí la ley si es la ley.

R, de rendir cuentas. Aquí se acabó la robadera, caja de cristal.

R, de rescatar la educación y rescatar todos los apoyos al campo, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores.

Y la más importante.

R, de revivir la esperanza. Esta ya cambió de manos y ahora nos pertenece.

Me lo Dijo Adela, Platicando con Bejarano… una amistad de grandes ligas con el presidente

Rene Bejarano M, “el Señor de las Ligas”; Adela Micha; me aseguró que su video escándalo fue un complot “vil y miserable” en contra del ahora presidente AMLO. ¿Cómo ven?

A.M. ¿Había el video?

R.B. Pues si el video, manipulado y editado y me presionaron mucho para que yo incriminara a López Obrador, ese episodio fue una maquinación político mediática del entonces presidente Vicente Fox, coludido con Carlos Salinas y en acuerdo con Televisa. Y yo lo use como lo dije, para apoyar algunas campañas. No soy infidente y a mí no me gusta andar declarando a quien se lo di.

A.M. ¿Pero qué pasó con Andrés Manuel en ese momento?

R.B. Pues él ya lo ha escrito, él estaba en fase para crear su campaña.

A.M. Pero no me digas qué escribió él, dime desde tu perspectiva como viste tú

R.B. Bueno yo tuve que ser muy cuidadoso porque había… como estaba en el Cisen metida la gente de Fox y querían destruirlo a él, la primera reflexión acertada que tuve aún en medio del shock pues fue no hablar por teléfono.

A.M. Inescrupuloso también fue pues que tú recibieras fajos de dinero.

R.B. Sí, eso yo lo reconocí, pero eso no era un delito. No estoy en las sombras, cómo me dijiste hace rato.

A.M. No? operas abiertamente?

R.B. Sí, yo opero abiertamente.

A.M. Y esta lealtad que tú tuviste a una causa y a una persona, ¿fue correspondida? ¿Y ese registro lo tienes bajo siete llaves?

R.B. Pues es muy grande.

A.M. Ya me imagino.

R.B. Ahora lo estoy usando para mi autobiografía.

A.M. Y ahí ¿vas a contar la verdad?

R.B. Pues sí, ya la he contado. Cuando yo llegue a la cárcel un custodio me dijo, mira, aquí todo mundo sabe cómo y cuándo entra, pero nunca se sabe ni cómo, ni cuándo sale. Y lo que mata mucho ahí, o desgasta, es la incertidumbre. Es una experiencia traumática, es doloroso, hay un sentimiento de pérdida, hay una disminución de la autoestima, hay cierta dosis de arrepentimiento, hay necesidad de ser introspectivo, de evaluar, de tratar de corregir. Quien espera retribución, reconocimiento en la política, se defrauda y se frustra, a veces se resigna.

A.M. Que no haya ingenuos, dicen, para que no haya desilusionados

R.B. Pues si.

A.M. Te sentiste sacrificado?

Yo creo que hubo intentos de sacrificarme, hubo un trato diferencial, una parte del equipo político me abandonó, me dieron la espalda.

A.M. ¿Incluyendo al hoy presidente?

R.B. No, en la política uno nunca se retira hasta que se muere y a veces algunos muertos siguen haciendo ruido en la política. La política bien dice un refrán, es como la viruela, si no te mata, te deja picado. Y hay muchas maneras de hacer política, pero claro el nivel de protagonismo que ahora tiene, pues no lo va a poder mantener, es imposible.

¡Bravo Xóchit! Carlos Alazraki

Es importante mencionar el gran apoyo que le brinda a la señora Xóchitl Gálvez, cada vez que se presenta a los debates que corresponden a las campañas de los presidenciables, por ello he aquí una pequeña síntesis de su columna:

“Bravo, así se ganan los debates”

“Hermana querida: No tienes idea como disfrute tu participación en este último debate, me encanto tu claridad, fuiste muy certera en tus comentarios”.

“Los mad… que le soltaste durante esas últimas dos horas, fueron muy contundentes.

Cada participación tuya, la agarró mal parada, nunca, en sus ensayos, esperaba que la ibas a desnudar con toda la verdad”.

“No le dejaste pasar una, manejaste tus tiempos como una verdadera maestra. Siempre, te sobró tiempo y eso te favoreció tanto que en cada participación tuya terminabas con un mad… que la tumbabas al piso”.

“Cada mentira, la callaste con datos reales para demostrarle al público de los medios sociales que la verdadera y única Pinocha, fue ella. Fue tanta tu contundencia que Titina nada más te pudo contestar una de tres preguntas que le hiciste”.

“En fin Xóchitl querida, le has levantado la moral a tus seguidores, a los votantes indecisos que ya empiezan a tomar su decisión a favor de ti, a la opinión pública que no te conocía y que finalmente ya conoció a una mujer con carácter, con decisión y con ovarios”.

“A solo un mes del día X te estoy sugiriendo que vas por el camino súper correcto”.

“Tú querida Xóchitl, sigue igual, sonriendo, divirtiéndote, hablando con la verdad y siguiendo pensando en la gente más humilde”.

“Falta un mes para que se acabe la dictadura y faltan cuatro meses para que Andrés y sus amiguitos se vayan a La chingada”.

“Dentro de un mes, México volverá a ser libre gracias a nuestros votos y sobre todo mi querida Xóchitl, Gracias a ti.”

Ética electoral inexistente

En esta época electoral debería, por ser ello lo correcto, existir una ética inserta en todos aquellos discursos de los contendientes a gobernar y/o legislar, sean del partido político que sean. En efecto, en cualquier discurso o arenga de índole demagógico-electoral se perciben dos tipos confrontados de lenguaje los cuales se entrelazan y conducen a la perplejidad. En los volantes, proclamas, publicidades, discursos, posturas partidistas, el votante pensante percibe dos géneros de enunciados. Por un lado, aquellos y en ello todos coinciden, refiriendo y prometiendo el México que todos deseamos.

Con las arengas expresadas en líneas a retro, todos los contendientes insertan sus proyectos, sus futuros programas sociales, su honestidad, su valía, sus conocimientos para gobernar, incluyendo todos sus “impecables” antecedentes.

Por otra arista muy diferente, nos encontramos enunciados que se refieren a la característica de todos aquellos que son sus contrincantes, sus adversarios políticos, con independencia de la valoración que merezcan o no ameriten esos demagogos de la política, ellos no hablan de sus defectos personales, de su proclividad a la corrupción, de sus falacias, de sus farsas, de sus engaños, de sus promesas incumplidas.

Esos conceptos que todos ellos manejan solo se refieren a un severo choque de intereses partidistas, ocultando con ello la desmedida sed de riqueza que tienen para llegar a gobernar. Esa auri sacra fames la cubren, la esconden, la minimizan, la niegan.

Si en la primera arista de aquellos discursos, propuestas, prédicas y promesas se expone un México acorde a lo que debería de ser, a lo que tiene que ser. En el segundo ángulo se expone la realidad del porqué no se es, por qué no se logra. En el primero se promete un poder legítimo y en el segundo se explica una realidad efectiva del porqué México no ha crecido ni con el neoliberalismo, ni con esta Cuarta Transformación de la Nación. La primera arista justifica un México mejor, con la segunda se explica el por qué no se llega a él. No se encuentra el México que deseamos por una sencilla razón: la corrupción de sus actuales y futuros gobernantes.

Si esos políticos que pretenden gobernarnos y/o legislar no acuden a otros lenguajes el destino de México seguirá siendo incierto. Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz. Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La 4T está teniendo un golpe de Realidad (Brozo y Loret)

El domingo del debate, fue el día con más asesinatos en lo que va del año. Uta madre, ahí está. El golpe de la realidad, cuando te paras en un templete y le preguntas a la gente ¿Cómo están los servicios de salud? Maaaaal ¿Les faltan medicina? Siii, ¿qué más falta? Todooo. Avanzas unos metros, reten. ¿Cómo un retén?, ¿cómo en carreteras mexicanas? El mundo no es la mañanera, México no es como la mañanera.

Claudia Sheinbaum, cinco años después sale de su palacio donde había gobernado en el zócalo de la Ciudad de México, el palacio del ayuntamiento y se encuentra con la realidad.

Así es. Entonces tienes tres planos, tienes el plano de la elección presidencial, que corre por un carril, tienes el plano de la elección del Congreso, en donde las cosas son mucho más competidas que en la presidencia y un presidente o presidenta con congreso en donde no tiene mayorías, es otro juego hermano, es otro juego.

Tan importante la elección del Congreso como la presidencia. Y luego tienes las gubernaturas.

Pero ya llegamos al punto. En donde, bueno… las casas que le encontraron también al candidato de Morena en Yucatán, las propiedades, es decir, por todos lados los candidatos a la gubernatura están haciendo agua.

Latinus habla con el director de la única encuestadora, que dio como resultado del segundo debate, un empate técnico

A continuación damos una breve síntesis de la respuesta que dio la casa encuestadora, para que usted saque sus propias conclusiones.

Hoy nos enlazamos con Carlos Campos, él es director de Master Coller para hablar de los resultados de esta encuesta que ha generado tantas reacciones. Muy buenas noches, gracias por estar en Latinus. Hola Carlos, buenas noches, un gusto saludarte. Primero que nada, ¿cuál es la metodología de esta encuesta? y ¿cómo atribuye que haya tanta diferencia con las otras encuestas que se han publicado?

CC: Bueno mira nuestra metodología es la encuesta telefónica automática, es decir es una computadora haciendo llamadas desde una grabación de voz, contesta una grabadora, a través del teclado telefónico obtenemos la opinión del ciudadano.

Y por qué esta diferencia, es normal para nosotros ya se ha incluido en muchas elecciones, nosotros tenemos una historia, tenemos un resultado que difiere por mucho de otras encuestas. Y finalmente damos nuestro pronóstico, se cumple y las demás, la mayoría, se equivocan. Te puedo dar ejemplos muy claros desde el 2016, en Chihuahua con Javier Corral, todas las encuestadoras decían que iba a perder y que iba a ganar el PRI. Nosotros dijimos que iba a ganar Javier Corral por más, menos, 10 puntos, como ganó, fuimos la única encuestadora que decía que iba a ganar con el margen con el que ganó, igual que ahora sucede con Xóchitl Gálvez que está empatada con Sheinbaum.

Eso pasó en 2016 y ha pasado en muchas otras elecciones.

En Durango en 2022, igual decíamos que iba a ganar el PAN/PRI/PRD con 14 puntos, todas las otras encuestadoras decían que iba a ganar la candidata de Morena por 2, 3 puntos, todas las demás se equivocaron y nosotros acertamos, gano por 15 puntos el candidato del PAN, PRI, PRD.

El año pasado en el Estado de México, todas las encuestadoras, más o menos las mismas encuestadoras que hoy dicen que va a ganar Sheinbaum por 15, 20, 40 puntos, hace un año decían que iba a ganar Delfina Gómez por 15, 20, 25 puntos. Nosotros dijimos que iba a ganar por 7 puntos, y ganó por 8, fuimos una de las más acertadas el año pasado. Entonces tenemos una historia de responsabilidad en cuanto a lo que hacemos.

Con base en estos resultados que nos está diciendo, como del histórico y revisando números que han circulado ustedes ¿no detectan que la casa encuestadora tiene un sesgo panista? No en absoluto, porque hemos pronosticado el triunfo de candidatos que no son del PAN, te puedo decir en Baja California pronosticamos el triunfo de Morena, en Nuevo León pronosticamos por decimas el triunfo del candidato de MC, de Samuel García, es decir, somos profesionales y acertamos independientemente del candidato. Esta acusación que hace Claudia Sheinbaum en el sentido de que fueron ustedes y le dijeron te podemos sesgar la encuesta, es cosa que nos den una lana, es decir que es una encuesta vendida. Absolutamente falsa, no ha pasado esto, hay una persona Iván, que dice que yo hablé con él, seguramente sí, no suspendemos encuestas y le vendemos encuestas a todos los partidos y a todas las campañas, no dudo que haya tenido una conversación con este señor Iván, si hable con él seguramente, pero en absoluto ofrecemos eso, no lo hacemos. No estaríamos en el mercado, si nos equivocáramos mucho más, mucho, si vendiéramos las encuestas. De hecho acertamos porque no vendemos las encuestas. Está trabajando para la Campaña de Xóchitl Gálvez? No, no estoy trabajando para la campaña de Xóchitl Gálvez. O sea, ¿no recibe dinero para la campaña de Xóchitl Gálvez para hacer estudios de opinión, nada? Ni un cinco, ni de la campaña ni de ningún partido. Tiene algún cliente de Morena? Sí, tengo varios clientes de Morena, pero yo, una empresa privada nunca hablamos en público de nuestros clientes, nuestros clientes, algunos partidos, gobiernos, tienen la obligación de hacer públicos sus contratos, pero es obligación de nuestros clientes no nuestra, yo, por política de la empresa, nunca hablamos en público de quienes son nuestros clientes, pero hacemos encuestas que sí hacemos públicas. Esta encuesta que publican hoy, donde aparecen empatadas, empate técnico Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum ¿Quién la financió, se pude saber? Nosotros financiamos, es la manera que la empresa se hace publicidad, es decir nosotros la pagamos, la publicaos si, y así nos hacemos publicidad, así nos damos a conocer y después de eso vendemos otra serie de servicios que no publicamos que es lo que le vendemos a las campañas y a los consultores de campaña. Detecta que hay un boicot en su contra, una descalificación general en su contra por parte de las casas encuestadoras más tradicionales, más reconocibles? Sí, por supuesto y es evidente, nos divierte mucho esto, pero mira yo presumo resultados. Hay tienes descalifican el método porque se burlan que es el método telefónico y que no es un método preciso, pero con esas encuestadoras tradicionales que califican nuestro trabajo, yo les digo vamos a ver los resultados. Analicemos los resultados y ahí yo les gano por mucho, es decir, somos mucho más acertados que aquellos que nos descalifican. Y usted, ‘está seguro que ahorita están empatadas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum? Qué si hoy fuera la elección, sería nariz con nariz como Calderón/López Obrador? Si, así es, es empate técnico, ¿quién ganaría?, pues cualquiera de las dos puede ganar porque es un empate técnico, técnicamente podría ganar Xóchitl por 3 puntos o podría ganar Sheinbaum por 3, 4 puntos. Es un empate técnico. Es la única que dice esto, por mucho. Si, y ya lo hemos vivido en otras elecciones, en las que somos los únicos que decimos algo diferente a la mayoría y finalmente nosotros acertamos. Muchísimas gracias por estos minutos para Latinus, vamos a estar muy al pendiente, pero hoy, de entrada, la publica una candidata y se engancha otra candidata para hablar de esta encuesta lo cual no siempre sucede. Gracias y muy buenas noches. A tus órdenes Carlos, es un placer. Hasta luego.

