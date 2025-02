“Si te veía, si te amo”: madre implora ayuda para localizar a Pilar Guadalupe

La búsqueda de Pilar Guadalupe Padilla Márquez, una joven de 16 años reportada como no localizada desde el pasado jueves 6 de febrero en Cancún, continúa sin descanso. Su madre, Alice Pérez, recurrió a las redes sociales para enviarle un emotivo mensaje en el que expresa su amor y preocupación, con la esperanza de que su hija lo vea y regrese a casa.

A través de una carta pública, la mujer pidió comprensión para Pilar, resaltando que los jóvenes pueden verse afectados por diversas situaciones que los llevan a tomar decisiones precipitadas. En su mensaje, la madre se refirió al impacto negativo de la desinformación y las críticas en redes sociales:

Con el corazón en la mano, Alice Pérez imploró la ayuda de la comunidad para compartir su mensaje y lograr que su hija lo vea:

En su mensaje, la madre apeló a los gustos e intereses de Pilar para recordarle el vínculo especial que las une, mencionando figuras que la joven admira, como el piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez y el cantante Bang Chan, líder del grupo musical Stray Kids.

“Yiyis, si no te sientes bien, si algo pasó por tu mente, si algo sucede en esa cabecita, ¿‘Chequito’ Pérez, te acuerdas de Bang-Chan? Siempre te dije que el color favorito no lo es todo, hay que saber dónde tienes todos tus lunares, todas tus heridas, todas tus cicatrices. Hoy eso me sirve, mi amor, porque si te veía, si te amo, si tienes una Mamá”, escribió Alice Pérez.