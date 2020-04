Siempre han existido los gobernantes locos por sus ambiciones de poder

En la historia de la humanidad hemos visto a muchos locos que han llegado al poder, ahí tenemos el caso de un Chávez, de un Castro, de un Hitler, de un Franco, de un Perón, de un Nerón, este último quien pasó a la historia como el emperador más perturbado, sanguinario y megalómano de cuantos hubo, superando incluso la figura del desequilibrado Calígula, ya que en el verano del año 64 del primer siglo, Nerón quemó Roma para inspirarse, según él, en la creación de una canción, pero en aquellas épocas y debido a tan malos sucesos fue que se tomaron medidas correctivas y lo primero que hicieron fue quitarlo del poder.

Sería interesante que a varios de los actuales gobernantes se les hiciera una auditoría de los últimos 18 meses para conocer qué tantas “pen… tonterías” y cuántos abusos de confianza han llevado a cabo esta bola de “machitos de pacotilla”.

Y si no tienen nada mejor que hacer, pues que se suiciden, podemos pedirle apoyo a la embajada japonesa para que nos consiga unos sables (catanas, espadas largas curvadas) para que se hagan el harakiri o seppuku (corte del vientre), ya que a muchos como Mussolini y otro más de los que abusaron del poder, el mismo pueblo los destruyó.

Ese es el karma, el que la hace, la paga, tal como también lo dice la Biblia “cada vez que hacen un mal a alguien, a algún pueblo o a alguna región, el mal se les va a regresar 7 veces más, con más fuerza y así va a acabar con el virus.

Los errores en la política deben ser juzgados como crímenes de guerra

Entonces, cuando una persona no ha pasado pruebas psicológicas, de cultura, de experiencia administrando y ejerciendo labores de política, debe de haber un freno para no permitir que este tipo de “loquitos” sigan actuando en contra de la humanidad destruyendo al ser, a la sociedad, a la república y a los valores, los cuales nos han dado la oportunidad de organizarnos y poder desarrollar diferentes regiones en el mundo, que llamamos países, para tener una identidad y una relación con nuestras costumbres pero sobre todo caminar con certeza hacia un mejor futuro ya que se debe recordar que cada error en política debe ser juzgado como un crimen de guerra.

Seguimos viendo como en México, el país de la “fantasilandia” donde un grupo de deschavetados insisten en acabar con un país como México, el cual ha pasado por circunstancias durísimas tales como las revoluciones, en donde el Ejército siempre actuó de la mejor manera posible para salvar a la república.

Gracias a la hueste angelical a quien les pedimos poder estar todos en armonía, unidos y así poder tomar las medidas correctivas necesarias para rescatar a nuestro país y encarcelar a toda esta bola de malditos y negativos seres.

Los representantes de cada país siempre deben hacer el juramento de respeto a la Constitución

El juramento que hacen las fuerzas armadas es a las instituciones, cada uno a la Carta Magna, a su responsabilidad para mantener la libertad y la aplicación de las garantías individuales, eso no se les puede olvidar a los militares ya que de hecho en la Constitución se le permite al Ejército tomar el control del país cuando alguien está actuando mal y quiere destruir a una nación, tal como lo quieren hacer esta bola de desubicados, deschavetados, facinerosos ya que ninguno de ellos tiene un record de antecedentes que sirvan para demostrar que tienen experiencia y que están calificados como gentes que pueden ser líderes para promover la equidad y la distribución de la riqueza, siempre tomando en cuenta el respeto al derecho ajeno tal como Juárez lo dijo “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Por otro lado recordemos que en la época de la reina Victoria hubo un hombre, Shakespeare, quien se hizo famoso por la construcción de un teatro y por la creación de poemas y obras de teatro tan exquisitas como Macbeth, Hamlet, Romero y Julieta, y muchas obras más, alguien que en cierto momento cuestionó a los habitantes de esa época del reinado inglés, al mencionarles su célebre frase de “Ser o no ser”, esa es la pregunta, pero aquí estamos viendo como estas gentes dicen ser pero no son, ellos son falacias, son espíritus malignos como los que siempre han existido a lo largo de la historia del mundo, seres negativos que solo tratan de destruir, esa es su única capacidad, la cual ha sido originada por el resentimiento y el odio que tienen por el simple hecho de haber sido unos malparidos.

Un México unido jamás será vencido

Es interesante que en este momento los mexicanos nos unamos por el bienestar del país, de la república, para no permitir que esta bola de imbéciles psicópatas sigan destruyendo y amenazando a una raza que siempre ha tomado conciencia, que siempre ha peleado por la libertad, por el derecho al respeto a la propiedad privada y por el derecho de tener la tierra, de hecho esas fueron las principales razones por las que tanto Pancho Villa como Zapata llevaron a cabo una revolución, todo para que el pueblo tuviera esos derechos que ahora está bola de “loquitos” quieren interrumpir con amenazas y con situaciones que dejan mucho que desear ya que si se hace un análisis de sus currículos, nunca, ninguno de ellos, han tenido éxito administrando y porque su experiencia es diez ceros pero a la izquierda.

Por todas estas situaciones se hace necesaria la existencia de reglas en la Constitución, para que a través del poder del ejército se pueda quitar a toda esta bola de basura que nada más está provocando una división entre los mexicanos.

Es curioso ver que desde que se creó la famosa Guardia Nacional no hemos visto en ningún momento que estos elementos hayan hecho un juramento a la bandera ya que la obligación de todas las gentes que trabajan para mantener la paz de un país deben entender que su primera y principal obligación es para con los mexicanos, todos, no solo con un mexicano que al parecer está deschavetado y que manipula a esta bola de gentes que tienen caracteres débiles, chismosos y hasta parecen verduleros, esto ya no es aceptable, no puede ser que sigan imponiendo su voluntad a través de amenazas y de actos negativos que solo nos dan pena ajena ya que los mexicanos somos personas, como en otras partes del mundo, que hemos luchado por muchos años para tener un país digno de respeto hacia nosotros y para con los demás países.

“La desintegración de la República”

“Hola queridos amigos, soy Francisco Martín Moreno, la integridad de la República está en juego el presidente se ha negado a conceder estímulos fiscales para ayudar a la nación a salir de la parálisis económica, apoyar la liquidez de las empresas y colaborar así a su supervivencia, sumándose al esfuerzo orientado a garantizar la existencia de empleos en lugar de perder más de 350 mil, sólo en lo que va de la pandemia, los mismos que se crearon durante todo 2019”.

“Un horror, no se trata de exentar del pago de impuestos federales sino de diferirlos por un tiempo razonable y negociable, el conflicto económico atañe a todas las partes por igual, gobierno y gobernados, empresarios y legisladores, es la hora de apoyarnos los unos a los otros ante la negativa rotunda de AMLO de prestar eficiente auxilio a los empresarios, estos se encuentran ante la siguiente paradoja propia de la severa contracción económica”.

“O entregan impuestos y pueden aliviar sus problemas de liquidez o pagan a trabajadores y proveedores para salvar a sus empresas de la banca rota, si difieren por la vía de los hechos del pago de impuestos y el obligado ejemplo lo siguen millones de empresarios entonces el presidente va a encarcelar a millones de emprendedores y a confiscarles sus empresas ante los incumplimientos tributarios, eso es lo que va a hacer? ese es su camino para imponer el comunismo en México? o sea expropiar las empresas vía falta de impuestos”.

“Por otro lado diversos gobernadores de la oposición evalúan la posibilidad de suspender el entero de los impuestos que le corresponden al gobierno federal porque AMLO no recurre a las herramientas financieras utilizadas en otros países para tratar de rescatar de la parálisis económica a la economía nacional y complica la problemática doméstica, el presidente prefiera destinar 450 mil millones de pesos a la compra de voluntades electorales disfrazadas de programas asistenciales es decir utilizar el ahorro público, nuestros impuestos para garantizarles el éxito en las elecciones intermedias del año entrante además de desperdiciar otros 550 mil millones de pesos en Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya que no resuelven los conflictos derivados de la pandemia, ni activan la economía, objetivos que debería ser las verdaderas intenciones del presidente”.

“Si los gobernadores decidieran proceder a la ruptura del pacto federal y difirieran el entero de impuestos pertenecientes al gobierno central AMLO entonces ¿va a echar mano del Ejército para evitar la fractura republicana? ¿Intentará desaparecer los poderes de los estados rebeldes? ¿Destituirá a los gobernadores y también los encarcelará junto con millones de empresarios?”.

“AMLO olvida que los ejecutivos locales están hartos de la sustitución torpe e ineficaz del seguro popular por el Insabi, se encuentran alarmados por el avance de la delincuencia organizada que ya controla el 60 por ciento del territorio nacional que se pretende contener estúpidamente con abrazos y no balazos, se les ve agobiados a los gobernadores por la parálisis económica y el desempleo, afligidos por el grave problema de la salud y enfurecidos por los arbitrarios recortes financieros por la injusta mutilación de sus participaciones federales”.

“Su malestar justificado cuenta con diversos orígenes, claro está, conclusiones; si por un lado los empresarios incomprendidos no pagan sus impuestos porque prefieren salvar a sus empresas de la ruina y evitar el daño masivo nacional por la expansión incontenible del desempleo y sus terribles consecuencias, y por el otro, los gobernadores de la oposición se unen con el objetivo de salvar a sus entidades de una terrible convulsión social y deciden romper el pacto federal con dichas decisiones suicidas se acabaría nuestro país y los mexicanos pagaríamos mucho más caro aún el arribo de la cuarta transformación”.

“AMLO pasó de ser un peligro para México a ser el destructor de la nación, si ni empresarios ni gobernadores, por las razones que sean, no enteraran sus respectivos impuestos no sólo quebraría la tesorería federal sino se arriesgaría la integridad de la república, en dicho evento indeseable por todo concepto AMLO culparía a gobernadores y a la iniciativa privada del desastre cuando él y su gabinete serían los únicos responsables de la ruina de México, él siempre sería inocente como corresponde a un iluminado a un ser supuestamente infalible”.

“Cada vez es más claro que AMLO desea llevar a México a niveles de pobreza generalizados para controlar a las masas y sostenerse en el poder como lo hicieron los Castro, los Chávez, Maduro y Daniel Ortega mientras la sociedad mexicana espera ver qué sucede cuando ya todo sucede y el naufragio de México está a la vista, es la hora de un gran pacto nacional entre empresarios y políticos, legisladores y poder judicial, todos juntos tenemos que aportar nuestros puntos de vista para salvar a la patria.” “Esa es nuestra tarea”.

Sigue cobrando vidas a nivel mundial la pandemia del coronavirus

Se dice que ya hay un millón 800 mil infectados por este virus, el famoso coronavirus, que ya son más de 200 mil gentes muertas en el paneta y que la prioridad ahorita debe de ser el salvaguardar y proteger la salud de todos los que conformamos el planeta tierra, principalmente los que somos el pueblo mexicano.

El contagio actualmente va más allá de los 30 mil en México a pesar de las precauciones que se han llevado a cabo ya que se ha estado transmitiendo rápidamente porque hay muchos jóvenes que salen y a su regreso traen consigo el virus a casa, eso quiere decir que no todos están tomando las medidas preventivas para evitar un contagio y por lo mismo resulta que ahora ya hay muchísimos enfermos y con ello muchísimos muertos.

Pérdida de empleo formal ante el COVID-19

Debido a las circunstancias por las que está atravesando el país, les damos a conocer en forma gráfica la pérdida de empleo formal que se está presentando en México, por la situación del Covid-19.

