Siempre será mejor conocer las leyes que nos rigen

Es importante mencionar que nos están haciendo llegar estas interesantes informaciones y por las cuales les agradecemos la confianza que tienen en nosotros para darlas a conocer y con ello siempre brille el estado de derecho, la verdad triunfe y las leyes siempre se cumplan para que quede bien claro que nadie está por encima de las leyes, ya que cualquier acto que no sea a favor de que se cumplan debidamente las leyes se está cometiendo obstrucción a la justicia y eso se cataloga como delito federal.

Entonces todos los agentes que han estado abusando de su impunidad por el fuero que gozan, puede convertirse, o probablemente ya se convirtieron, en delincuentes al no cumplir con dar a conocer la palabra escrita.

Es importantísimo que le demos apoyo a este grupo de abogados que son constitucionalistas y tienen el compromiso de dar a conocer cuando se cumple con la constitución, el estado de derecho y el respeto a las leyes, las cuales son la base de la equidad.

Santiago Creel

Presidente López Obrador, si, la ley es la ley, le explico:

Cuando usted tomó protesta como presidente de la República, juró cumplir la Constitución y sus leyes.

Y le recuerdo que la Constitución y sus leyes, son la expresión de la soberanía del pueblo, sí, del pueblo mexicano.

Ahora dice que no quiere que le vayan “con el cuento de que la ley es la ley.

Entonces, ¿el pueblo ya no es pueblo?

¿Cambió de opinión o su juramento que hizo fue en vano?

“Y que no me vengan a mí de que “la ley es la ley”, no me vengan con ese cuento.

No, la ley no es cuento, la ley es la ley.

Por cierto, me da mucho gusto que reconozca, que el cumplimiento de la ley ha sido una constante en mi vida.

Si, ha sido mi estribillo y mi cantaleta de siempre.

“¿Saben que decía Creel? Que era Secretario de Gobernación. Su estribillo era “la ley es la ley”.

¿Por qué le molesta la ley, presidente? ¿Le estorba?, ¿Le incomoda?

Acuérdese que cada vez que violenta la Constitución y la ley está violentando al pueblo de México.

¿Acaso no le gusta que la Constitución y las leyes permitan la libertad de expresión y de prensa, porque eso exhibe los malos resultados de su gobierno?

¿Acaso le estorban los principios democráticos que están en la ley, porque su gobierno quiere entrometerse en las elecciones de manera indebida?

¿Le incomoda que la ley garantice la seguridad de las familias mexicanas?

Porque usted bien lo sabe, nunca, nunca ha habido tanta violencia como la que hoy existe y su gobierno la permite. ¿Por esto le molesta la ley?

Presidente, haga honor a su cargo, haga honor a la República, a su historia también.

No abra la puerta del autoritarismo. Ciérrela y dele paso al imperio de la ley.

Le recuerdo, su palabra no es la ley. La Ley es la ley.

Y la ley en ese sentido, es el pueblo de México.

¡México: Que no te tiemblen los..!

Las normas penales que en el devenir de los tiempos fueron dictadas, aprobadas y emitidas para luchar contra la delincuencia y brindar a la vez seguridad a los Estados Unidos Mexicanos han sido olvidadas. Todas ellas. Desde el Código Penal Federal (por no citar a los del Fuero Común), todos han evitado su aplicabilidad a fin de brindar impunidad y seguridad de libertad a la delincuencia. Todas también han insistido falsamente en que se respetaban los principios esenciales de nuestro Estado de Derecho.

Ésta insistencia hipócrita en el respeto al estado de derecho y en el respeto a los derechos humanos de la delincuencia, hacen pensar a la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., en aquellas palabras expresadas en antaño por “Lucrecio: Cupide conculca tur nimis ante metutum lo cual significa literalmente: “Se aplasta con pasión lo que anteriormente se ha temido”.

Recuerdo que en el ayer y ante diversos foros, siempre la academia expresó que sin mucho análisis y casi irreflexivamente, en el medio de procuración e impartición de justicia se admitieron opiniones exóticas, de muy dudosa factibilidad, opiniones que fueron favorecidas porque togados dotados de elocuencia y poca virilidad, favorecidos por el poder político del neoliberalismo imperante y reinante en aquellos años, pero carentes de toda experiencia en el entorno penal, así como del necesario e indispensable contacto con la realidad jurídica de nuestro México, difundieron hábilmente que a los delincuentes la policía debería de respetarlos y hoy en ésta Cuarta Transformación de la República, uniformes policiacos, militares y togados de academias, nos venimos a percatar que aquellas novedades doctrinales sólo sirvieron para recónditos designios políticos de Carlos Salinas de Gortari.

Así ocurrió en el territorio nacional con la difusión que se dio a aquellas doctrinas dedicadas a la protección y enaltecimiento de la condición de aquellos hombres que delinquen. Aun cuando el Foro Independiente de la República reconoció y reconoce que existen y existieron seguidores que se encontraban y encuentran convencidos de tales bondades doctrinarias.

Aquellas doctrinas protectoras y cuidadoras de la delincuencia y creadoras de la impunidad, derivadas de una criminología experimental, postulaban y en la actualidad sostienen el respeto absoluto a la delincuencia y que esos delincuentes deberían de ser tratados como mexicanos de excepción, a los cuales debería asistirse como si se tratara necesariamente de unos enfermos o unos maleducados.

Al encontrar resonancia tales teorías en un sector oficial corrompido por el neoliberalismo, se dictaron leyes y decretos a los que se les dio amplia difusión, y con gran aparato y pompa se erigió una Comisión Nacional de Protección a la Delincuencia y Corrupción. Con arreglo a las mismas leyes se otorgaron y concedieron grandes beneficios a los delincuentes, tales como diversas formas de libertad, de exoneración, al grado de deducirse y reducirse el Estado de Derecho de nuestro México hasta el punto de llegar en ésta Cuarta Transformación de la República a ser ficto.

Necesariamente la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., reconoce la parcialidad y generosidad de dichas teorías, pero en su concepto dichas doctrinas son parciales, consecuente y fundamentalmente injustas, por exaltar a la delincuencia y olvidar a diversos sectores de nuestro México, como lo fueron y lo son: El sector de los ciudadanos que fueron y son víctimas de la comisión de un evento delictivo; el sector empresarial que lucha y empuja a un México de justicia; el sector policiaco y militar que son y fueron el medio que se dedicó a perseguir a esos vulgares delincuentes.

Es preciso referir diciendo que somos múltiples togas en toda la República, que existen miles de uniformes policiacos y militares, millones de víctimas de los delitos cometidos por esos delincuentes, los cuáles todos juntos y por México pensamos que para los efectos de alcanzar cabalmente el ideal de justicia que nuestra Nación requiere, así como se tuvo eco legislativo de la doctrina partidaria de la delincuencia, es indispensable, necesario, al menos que dentro del sector político se tenga en cuenta -en la triade inseparable del drama del delito- que mayor relevancia tiene sobre la delincuencia el sector productivo de la República, así como los uniformes de policías, militares y aquellas víctimas de los delitos que son a los que indispensablemente se les tiene que proteger y esto es precisamente la finalidad del punto de vista que a la fecha sostiene y propone la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..

A manera de conclusión, queremos expresar que es nuestro deseo que los uniformes policiacos y militares, que el sector empresarial productivo, que las víctimas de la delincuencia, que nuestra justicia, que nuestro México, recupere el sitial perdido y trabaje muy comprometido por nuestro suelo, por nuestro cielo, por nuestro vuelo, sin miedo de ningún tipo a los delincuentes. Estaríamos apañados en el porvenir de nuestras libertades si los pliegues de nuestros cuerpos, de nuestras togas, de nuestros uniformes, del dolor de las víctimas se arrugaran por miedo a la delincuencia, a la verdad, que hoy tanto protegen las Fiscalías (casi todas) de la República.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Forajido de confianza

Si en la denominada Cuarta Transformación de la Nación se perturban, trastocan y corrompen principios de derecho y/o garantías constitucionales en nombre de la eficacia y confianza en Alejandro Gertz Manero, nuestra justicia se convierte en un muladar.

El Fiscal General de la República -apoyado y envalentado por la confianza que en él ha depositado el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador-, con su incorrecto hacer nos ha dado a conocer un derecho extraordinario aplicable en contra de la justicia. Alejandro Gertz Manero —también con el sostén y aplauso de la Cámara de Senadores— tiene ante sí la gigantesca empresa de destruir la credibilidad de la Cuarta Transformación de la República y, de paso, dar cabida de manera frontal a sus propias exigencias de demoler los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de nuestro Estado de Derecho.

Así de sencillo.

Pocas veces han tenido en nuestro México tanta resonancia pública las inmundicias, arbitrariedades e ilegalidades de la injusticia. En pocas ocasiones se han suscitado debates públicos tan enconados ante lo que resulta un atentado contra el estado de derecho, ya tan acosado por el poder de la narco-política, por la inseguridad, por la corrupción de jueces, magistrados, fiscales y agentes del ministerio público y por la clara preferencia de la confianza a un forajido.

En pocas ocasiones nos fue dable presenciar un espectáculo de un funcionario público efectuando tantas atrocidades en contra de la justicia. Algunas coincidencias con el narco-político impune resultan ser muy perturbadoras.

El espectáculo de ver un Fiscal de la República –-corrupto— pisoteando los preceptos más hermosos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene nada de fascinante. Alejandro Gertz Manero encontró bien pronto una colaboración excelsa para su arbitrariedad; la de Ernestina Godoy. Llegaron entre ambos a fórmulas que, por su retorcimiento, impureza, deshonestidad e ilegalidad, envidiaría el mismísimo narco-político que protege.

Resulta deprimente que los fiscales de procuración de justicia en múltiples ocasiones se conviertan en los principales defensores de las injusticias, de las inmundicias, de la ignorancia en la aplicación de la ley, en la fabricación de pruebas para con ello tratar de condenar a los inocentes, todo ello es un episodio de oprobio para nuestro México. Para desgracia por supuesto, de nuestra seguridad, como gobernados.

México no puede, no debe, no tiene que continuar así, lo que requiere de inmediato es que se apliquen todos aquellos principios morales, políticos y jurídicos que inclinan a la autoridad a obrar y juzgar respetando la verdad, dando a cada quien lo que conforme a estricto derecho le corresponde. Bien decía Don Luis Cabrera: “por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad”.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Tip a la Unidad de Inteligencia Financiera

En ésta llamada Cuarta Transformación de la Nación ha salido a relucir que nuestro derecho penal en esencia se ha convertido en un instrumento político. El cual para desgracia de la justicia pretende suplir a nuestras leyes penales.

En México desde siempre se ha sabido que todas las acciones inmorales, delictivas, ilegales, indeseables y conflictivas, abren la posibilidad de una solución mediante una investigación de orden criminal y dado lo referido en líneas a retro expuestas, ahora nos encontramos que ello no es sólo un instrumento jurídico, sino también político. Esta posición incorrectamente ideológica que pervive en la actualidad en la República, nos hace pensar que en la Nación existe una estructura de poder, con grupos que dominan, como lo son el grupo que conforma la narcopolítica y por otra parte el grupo que se encuentra dominado por ese poder del narcotráfico, el cual se encuentra conformado por autoridades y justiciables

Esa incorrecta manipulación ideológica que hoy se encuentra inserta en el ámbito penal, tiene como primigenia característica el manejo de naturaleza política.

Así se contempla ya que el Poder Ejecutivo ha instrumentado las ideologías en la parte que le resultan útiles para sus fines, desechando las contenidas en las leyes penales, con especial mención a todo aquello expuesto en nuestro Código Penal Federal. De éste modo, recoge ciertas ideas de innegables políticos y con ello tergiversa el contenido en la ley represiva.

La expuesta atrocidad se comete en nombre de la justicia, es por ello que togados penalistas hemos tomado la decisión de combatir a la narcopolítica, otorgando y cediendo varios tips a la Unidad de Inteligencia Financiera que hoy dirige Pablo Gómez, para con ello retomar el camino de la legalidad a fin de buscar la aplicación de nuestro Código Penal Federal y por lo mismo tendremos que decirle al recién nombrado funcionario: que el narcopolítico más importante de la historia jurídica nacional ha recibido fondos ilegales en la economía y las finanzas legales, operando inversiones financieras con el objetivo de suprimir rastros de origen ilícito. Se puede afirmar sin temor a equívoco alguno que ese despreciable delincuente ha efectuado transferencias electrónicas múltiples para diluir capitales dentro de montajes financieros complejos.

Ahí le va un segundo tip:

El transgresor de la ley penal, como bien pronto lo comprobará la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha efectuado depósitos en moneda extranjera, creando para ello, sociedades con actividades comerciales inmobiliarias a fin de justificar dinero de procedencia ilegal y para tal objetivo tuvo que conformar una sociedad mercantil en la cual uno de sus socios se encuentra estrechamente ligado por vínculos familiares con un exsecretario de gobernación muy famoso en la época del neoliberalismo y en la actual.

Lo que se precisa para comprender la auténtica concepción de su responsabilidad de índole penal, es el saber, que ha utilizado el sistema bancario con medios para transformar ese dinero ilícito pretendiendo con ello justificar una licitud, efectuando para ello especulaciones inmobiliarias financieramente cruzadas, acogiéndose a un secreto bancario para utilizar cuentas numeradas como garantías suplementarias a fin de ocultar su identidad de narcopolítico.

Continuemos con los tips

El responsable de diversos crímenes que dañaron la integridad de nuestras instituciones ha tenido facilidades, por medios fraudulentos de transacciones financieras con fondos correspondientes y provenientes de actividades ilegales ya que de manera constante ha realizado depósitos de sumas importantes, efectuando para ello, como se dijo, acuerdos, alianzas, convenios y pactos con aquél hermano del ex secretario de gobernación.

Todos los anteriores tips se conocen en la ley penal como lavado de dinero.

Finalmente si la Unidad de Inteligencia Financiera desconoce a qué sociedades mercantiles se refiere el que esto escribe, sólo pregunte y le damos no sólo el número de escritura correspondiente, sino también algunos números de cuenta bancarios con los que logra blanquear su capital inmoral, esperando que los anteriores tips sean de utilidad política para la referida Unidad, para con ello en su momento lograr que la justicia penal prevalezca sobre los instrumentos políticos que la afectan.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.

Debemos estar conscientes que si México está bien, podremos esperar un buen futuro para todos, de que será, será.

Las tropas de Kiev han tenido éxitos significativamente históricos contra el ejército ruso: Zelensky

El mandatario explicó que las Fuerzas Armadas lo están haciendo de manera brillante. Aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país

La jornada 51 de la invasión de Rusia a Ucrania ya comenzó con nuevas cifras sobre evacuados en las ciudades más atacadas por las tropas del Kremlin.

Crece la expectativa de que Moscú podría ser considerado en default si no paga dos vencimientos en dólares antes de que finalice el período de gracia el 4 de mayo.

Previamente, Vladimir Putin admitió que las sanciones de Occidente dañaron el sector energético de Rusia.

La noche del jueves, el ministerio ruso de Defensa confirmó que el buque insignia Moskva de su flota en el mar Negro se hundió. La nave fue blanco de un ataque defensivo de las fuerzas de Ucrania.

Ya van más de 50 días de la guerra entre Rusia y Ucrania y debemos dejar en claro que las guerras no se pueden medir como si fueran las estaciones, las guerras se miden desde el principio, empezando por sus motivos, el conflicto y el fin del conflicto.

¿Qué es el separatismo?

El separatismo en Rusia es un fenómeno causado por el deseo de algunos grupos étnicos, subétnicos y regionales que viven dentro de los límites declarados de la Federación de Rusia, de tener mayor soberanía, autonomía, o directamente desligarse políticamente de república de Rusia.

¿Cuál es la región separatista de Ucrania? Donetsk y Lugansk son dos regiones situadas en la zona oeste de Ucrania, pero prorrusas. Allí hay una guerra civil latente entre los nacionalistas ucranianos y los separatistas prorrusos, un conflicto que lleva más de una década presente.

¿Qué son las regiones separatistas? El separatismo político persigue la soberanía e independencia de un territorio o comunidad (normalmente, formada por personas con una conciencia nacional) de otro mayor. Un ejemplo lo constituyen las colonias al independizarse de su metrópolis.

¿Qué son separatistas rusos? El separatismo en Rusia es un fenómeno causado por el deseo de algunos grupos étnicos, subétnicos y regionales que viven dentro de los límites declarados de la Federación de Rusia, de tener mayor soberanía, autonomía, o directamente desligarse políticamente de república de Rusia.

¿Actualmente cuántos habitantes tiene Ucrania? Ucrania, con una población de 41.418.717 personas, se encuentra en la posición 35 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 69 habitantes por Km2. Su capital es Kiev y su moneda Grivnas

¿Qué es lo que más produce Ucrania? Rusia y Ucrania juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de productos básicos. Son grandes exportadores de materias primas básicas, como trigo, cereales y petróleo, gas natural y carbón, oro y otros metales preciosos.

Es bien sabido que los separatistas son los que están a favor de que se reintegre Ucrania a Rusia, ya que estos pues lógicamente son aliados del señor Putin.

“Es más fácil conseguir drogas ahora que antes de la pandemia”

Esta forma de utilizar la tecnología para actos ilícitos lleva a causarle más problemas a las autoridades que luchan contra esto, la razón principal es porque es difícilmente de detectar, la compra y venta de estas drogas se hace bajo aplicaciones móviles que no muestran la identidad, tampoco piden datos de registro y la transacción normalmente lleva entre 30 y 60 minutos, dependiendo la distancia donde se encuentra el “dealer “, que es quien entrega la droga, quien utiliza un tipo de transporte para hacerse pasar como un cadete o delivery.

La pregunta ante esta problemática. ¿Qué deberían hacer las autoridades de México para poder prevenir este tipo de ventas ilegales?

La respuesta no es tan fácil, ya que para poder intervenir en estas aplicaciones deberían enfrentar las políticas que tienen las mismas y estas aplicaciones no son nacionales, sino internacionales que trabajan bajo una política que los resguarda, pero no de mala manera, estas aplicaciones se utilizan para poder comunicarte con cualquier persona sin tener que dar algún dato que no quieras brindar, pero esto está siendo aprovechado por los delincuentes.

En la zona urbana, la decaída de la economía y el aumento de desempleo en el suelo mexicano agilizaron la microcomercialización de drogas y el consumo.

Prevención, la política pública más importante

Teniendo en cuenta que en México el consumo de sustancias está aumentando entre menores de edad, la prevención continúa siendo el enfoque de atención más efectivo. En este sentido, el país cuenta con la Red Nacional de Atención a las Adicciones, que, durante el primer año de pandemia, atendió a más de 90.000 personas que solicitaron ayuda. De esos 92.989 adictos, la mayoría son hombres y la principal sustancia de consumo son los estimulantes de tipo anfetamínico.

Por otra parte, organismos como la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) ha lanzado campañas para visibilizar la relación entre el consumo de drogas y la salud mental, tema que la pandemia evidenció de manera contundente.

Semana Santa, es el momento perfecto para reflexionar

La Semana Santa o Semana Mayor, es un momento oportuno de reflexionar por nuestros pecados ya que estos días de asueto nos dan un tiempo de analizar nuestros actos.

Esperamos que el espíritu universal nos ilumine para poder transmutar las cosas negativas a positivas para que todos vivamos en armonía, en paz, en alegría, en luz y con amor para que nuestras vidas puedan ir desarrollándose conforme a nuestra misión espiritual.

Y en esta Semana Santa les recordamos a todos los que se han dedicado a hacer algún mal como el asesinar, el robar y otros, que recuerden siempre los 10 mandamientos que debemos cumplir los que somos buenos cristianos, por el bien de todos. Paz y Amor para todos.

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios son:

1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2º No tomarás el Nombre de Dios en vano. 3º Santificarás las fiestas. 4º Honrarás a tu padre y a tu madre. 5º No matarás. 6º No cometerás actos impuros. 7º No robarás. 8º No dirás falso testimonio ni mentirás. 9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10º No codiciarás los bienes ajenos.

En marcha operativo para retirar el polarizado de los vehículos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Mérida, puso en marcha un operativo para retirar polarizados que no permitan ver al interior de los vehículos.

En el Periférico de Mérida, la corporación instaló puestos de reducción de velocidad en donde van "eligiendo" los autos que tienen polarizados no permitidos por la Ley.

"El carro es de mis patrones. Me pararon, me pidieron que quitara los polarizados o me ponían una multa, así que mejor le llamé a mi jefe y me dijo que lo quitara", señala un automovilista que prefirió no dar su nombre.

Mientras este quitaba el polarizado de su vehículo, al conductor de un auto BMW, también detenido por la policía, le permitieron irse; en tanto que otros vehículos con polarizados también fuera de la Ley, que pasaban por la zona del operativo, en la avenida Cupules con calle 74 del segundo cuadro de la ciudad, ni siquiera los detenían.

El polarizado en los vehículos está regularizado por el Artículo 66 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán. En él se especifica que los vehículos polarizados pueden circular en Yucatán "siempre y cuando sean aplicados en una capa y se ajusten a las siguientes características: HP del grado 38 al 28, y NR del grado 38 al 28.

Se prohíbe la circulación de vehículos que presenten polarizados o entintados que no se ajusten a las características establecidas en este artículo, así como cualquier pintura o material plástico que se adhiera a los cristales de los mismos, que por su uso o colocación obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el exterior o interior de los mismos".

Multas por autos polarizados en Yucatán

La misma Ley indica, en el grupo 3-B de la tabla de sanciones graves, que quien incurra en esta falta podría ser acreedor a una multa que va de 19 a 25 UMAs vigentes.

Aunque el uso de polarizados está regularizado desde hace más de 10 años, la policía puso en marcha este operativo debido a los recientes hechos delictivos que se han registrado en la Entidad, pero no se dijo si las unidades oficiales de la policía también les serán retirados sus polarizados fuera de Ley.

Esta situación ha provocado varias denuncias en Mérida, ya que estos retenes exigen a algunas personas mostrar un permiso sobre el blindaje de su vehículo o no podrían circular, pero no hacían lo mismo con todos los autos blindados, este tipo de abusos es inaceptable.

Es importante que entiendan que si tienen una misión pero esta es la de proteger a la ciudadanía, a los paisanos, pero no amenazarlos, o tratar de extorsionarlos, o inventar leyes que no existen.

Sería importante que dieran a conocer porque no se aplicará el pago del impuesto por uso de vidrios polarizados en vehículos de los Tres Poderes del Estado.

La molestia radica en que las camionetas de los políticos o vehículos oficiales cuentan con vidrios polarizados y ni se ve quien esté dentro.

La Ley debe ser pareja para todos, ya que si es mucha la gente que los usa no es para esconderse sino para resguardar su seguridad debido a la gran inseguridad por la que atraviesa el país.

Con la reforma eléctrica, el recibo de luz será 17% más caro para los hogares: Coparmex

Las tarifas de electricidad incrementarán 17% para los hogares y subirán 150% para las empresas si la reforma eléctrica es aprobada tal como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Además, la reforma dañará las finanzas públicas, atenta contra la sustentabilidad ambiental y contraviene acuerdos internacionales, expuso la Coparmex en una carta enviada a las y los diputados federales a la víspera de la discusión sobre el tema el próximo domingo.

“Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hacemos un llamado a nuestros diputados federales para que no aprueben la Reforma Constitucional en materia Eléctrica tal como fue presentada y que en la discusión prevista para este 17 de abril escuchen las voces de los ciudadanos, tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y voten por lo que México necesita, privilegiando las razones técnicas y económicas, así como el bienestar de todos los mexicanos”, señaló el organismo en un comunicado.

En la carta, con el respaldo de los Centros Empresariales que en 101 ciudades del país aglutinan a más de 36 mil empresarios, el sindicato patronal reiteró su llamado a los legisladores para que eviten aprobar una reforma “sin consenso y sin haber atendido los comentarios a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución vertidos en más de 150 horas en el Parlamento Abierto”.

Su aprobación significa el incremento de por lo menos el 17% para las tarifas domésticas y de por lo menos 150% para las empresas; tendría lugar la destrucción del mercado eléctrico nacional y la afectación a la cadena de valor del sector energético con la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas.

Se cancelarían todos los contratos entre privados o entre privados y CFE y en la práctica, se crea un monopolio, al desplazar al sector privado en beneficio único de la empresa estatal.

“Un elemento particularmente pernicioso y que atenta contra la sustentabilidad ambiental es que se interrumpiría la transición energética y pondría en riesgo de cumplimiento los tratados internacionales firmados por México, incluido el Acuerdo de París y el T-MEC”, destaca la Coparmex.

Todos los argumentos del sector privado fueron expuestos en el ejercicio del Parlamento Abierto en donde los empresarios, expertos y analistas, plantearon los impactos de corto y largo plazo de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, además de subrayar la importancia de respetar el Estado de Derecho, que la inversión de la iniciativa privada complemente la inversión pública, que se creen o modifiquen leyes secundarias necesarias para todos los participantes y que se privilegie la competencia equitativa.

“En la discusión prevista para este 17 de abril estaremos atentos al actuar de cada uno de los diputados, de sus argumentos y su voto. Vigilaremos que su definición sea acorde a una visión de futuro que nos permita no sólo ser competitivos a nivel internacional para atraer inversión, sino que su actuación siente las bases para devolver a México su liderazgo en el sector energético”, señaló el organismo.

Morena necesita el voto de 57 diputados de la oposición para lograr la aprobación de la Reforma Eléctrica

Hoy domingo 17 de abril se tiene previsto celebrar en la Cámara de Diputados la sesión en el Pleno para discutir y votar la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se pretende que el Estado recupere la rectoría sobre el mercado de la electricidad y la explotación del litio, pero para lograr ese objetivo es necesario el voto favorable de dos terceras partes de los legisladores presentes en la jornada dominical.

La sesión originalmente programada para el pasado martes 12 de abril se pospuso de manera sorpresiva por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, luego que la oposición manifestó públicamente que votaría en contra.

La alianza de Morena cuenta con 277 legisladores, por los que necesitaría el voto favorable de 57 diputadas o diputados de otros partidos para lograr los 334 que representan las dos terceras partes del total de la Cámara baja (500 curules), o que en su caso se abstengan de votar o no participen en la sesión para así darle el triunfo matemático a la iniciativa enviada por la Presidencia de la República.

De acuerdo con la normativa del Congreso, el quórum mínimo en la Cámara de Diputados es de 251 miembros, con lo que se consideraría legal la apertura de sesión y lo que en ella se resuelva. Por este motivo, PAN, PRI, PRD y MC presionaron al morenista Sergio Gutiérrez Luna para acordar que no se convocaría a una sesión sorpresa antes del domingo.

Esto obedece a que Morena junto con sus aliados PVEM y PT suman 277 curules, número suficiente para establecer quórum y abrir una sesión.

En el hipotético caso de que no obtuviera de aquí al domingo el voto de otras fracciones, para Morena resultaría conveniente que la sesión del próximo 17 de abril se llevará a cabo con la ausencia de 84 miembros de los partidos de oposición, así, con una votación entre 416 legisladores, los 278 votos que ya tiene asegurados serían suficientes para aprobar el dictamen de reforma y turnarlo a la Cámara de Senadores.

Esta situación parece ser una de las claves para que el partido del presidente López Obrador consiga sacar adelante su iniciativa, pues es usual que en San Lázaro las votaciones ocurran hasta con 70 ausencias.

Las dirigencias de partidos como PAN, PRI, PRD y MC han manifestado claramente a sus bancadas que resultará crucial no solo mantener la cohesión en el sentido del voto negativo a esta reforma, sino que además deberán llegar puntuales al recinto legislativo y mantenerse presentes a la hora de la votación para impedir que Morena obtenga una ventaja matemática con las ausencias.

En semanas anteriores, el titular del ejecutivo animó a las diputadas y diputados de los partidos de oposición a rebelarse contra sus dirigentes y apoyar su proyecto de ley, bajo el argumento de que eso los convertirá en verdaderos representantes del pueblo.

Tunde Chumel Torres a AMLO con sarcástico comentario por los ataque a periodistas

Chumel Torres se ha convertido en uno de los críticos más populares y polémicos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su sentido del humor, así como los ácidos y sarcásticos comentarios que emite en contra del mandatario tabasqueño y su administración lo han posicionado como uno de los líderes de opinión más seguidos en los últimos años.

A lo largo de los años que Andrés Manuel López Obrador se ha desempeñado como presidente del país, el conductor del El Pulso de la República ha aprovechado cada ocasión para lanzarse en contra de la denominada Cuarta Transformación y, en el capítulo de hoy, Chumel Torres criticó la actitud que el mandatario ha tenido con periodistas del país.

Ante el desalentador contexto de desapariciones en México, el presidente ha demostrado más interés en contestar y atacar a periodistas que critican su gobierno, en lugar de atender las verdaderas problemáticas del país, motivo por el cual Chumel Torres lo tundió en sus redes sociales con un sarcástico comentario.

Durante sus tradicionales conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador ha dedicado gran parte de su energía en tratar de desmentir la información de periodistas y personalidades de oposición como lo son Chumel Torres, Carmen Aristegui o Carlos Loret de Mola, siendo este último quien más ataques ha recibido por parte del mandatario.

Los últimos meses, el ex locutor de Televisa y el presidente de México han protagonizado una serie de enfrentamientos e intercambio de opiniones que, aunque no es la primera vez que un periodista critica al presidente, la discusión entre ambos ha alcanzado nuevos niveles.

Los ataques entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola se dan después de que el periodista colaborara en una investigación con el medio Latinus y la organización de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) misma que expuso un posible conflicto de interés entre José Ramón López Beltrán, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Baker Hughes.

Tras el escándalo de la llamada Casa Gris, el presidente de la República Mexicana ha insistido en que todo se ha tratado de una campaña mediática en contra de él y su gobierno.

“Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, a una mafia del poder (...) Entonces ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación”, mencionó durante una de sus conferencias Andrés Manuel López Obrador.

Tras la publicación del reportaje, el presidente de México se ha empeñado en desmentir la investigación del periodista y, aunque no lo ha logrado, continúa atacando a Carlos Loret de Mola en contexto en donde los periodistas se encuentran en constante riesgo en el país.

Andrés Manuel López Obrador ha exhibido en sus conferencias mañaneras no solo el supuesto sueldo del ex locutor de Televisa, sino que también algunos de los millonarios inmuebles que presuntamente posee. Asimismo, ha hecho un llamado para que periodistas o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) transparenten los ingresos de Loret de Mola.

Por su parte, Carlos Loret de Mola ha asegurado que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca venganza en su contra, así lo ha expresado en distintas ocasiones a través de su cuenta oficial de Twitter.

“El presidente pregunta si quieren que revele mis ingresos… y solo 3 levantan la mano. Así su fracaso. Todo mundo sabe que no puede explicar la riqueza de su hijo José Ramón López Beltrán y quiere vengarse contra mí”, redactó el comunicador.

Del mismo modo, ha acusado al mandatario tabasqueño de orquestar una persecución en contra de un periodista.

Le descubren al director del AIFA vehículos de lujo y fortuna millonaria

Por si le hacía falta más polémica al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora su director, Isidoro Pastor Román tiene mucho qué explicar.

De acuerdo con una investigación realizada por el portal FrojiMX, el ex general retirado se ha dado sus gustitos en los últimos días. Y es que habría adquirido varios vehículos e inmuebles de lujo, muy por encima de sus ingresos declarados en el 3de3.

Pues en Declaranet, sitio que pertenece a la Secretaría de la Función Pública, detalla que entre 2018 y 2020 compró tres automóviles. En total, su gasto asciende a 1 millón 840 mil 300 pesos, casualmente desde que dio inicio la 4T.

Dichos carros fueron pagados al contado y son una camioneta Nissan X-Trail 2019 de aproximadamente 602 mil 300 pesos, un Cadillac CTS de 500 mil pesos y un Mercedes Benz CLA 2021 de 738 mil pesos.

Mientras que para pagar sus propiedades, el general brigadier con doctorado del IPN desembolsó 4 millones de pesos por tres inmuebles.

El más caro asciende a 3 millones 850 mil pesos y cuenta con una extensión de 240 metros cuadrados construidos más 345 metros cuadrados de terreno.

Aunado a ello, Isidoro Pastor obtuvo un aumento considerable en sus ingresos a partir del año 2020 gracias al sector privado. Es decir, 20 veces más que lo que recibe del sector público.

Como servidor público tiene un sueldo de 163 mil 233 pesos nada despreciables, pero muy abajo de los 3.5 millones de pesos que percibe por otros negocios.

¿Cómo van las preferencias en Quintana Roo?

Según revelan unas encuestas de El Financiero, el estado con mayor ventaja morenista es Quintana Roo, donde Mara Lezama (Morena-PT-PVEM-FXM) tiene 48 por ciento de la intención efectiva de voto, 21 puntos arriba de Laura Fernández (PAN-PRD-CXQR), que obtiene 27 por ciento.

En tercer lugar se ubica la priista Leslie Hendricks, con 12 por ciento, y abajo de ella José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, con 9 por ciento.

Lo verdaderamente importante no es que gane quien gane, lo ideal es que gane el mejor.

