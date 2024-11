Siempre seremos más los buenos

Lo que es importante mencionar es que la traición, cuando es manipulada con estrategia gansteril, aunque algunos mesías del mal, destructores y ambiciosos, pueden pensar que están haciendo algo bueno por el pueblo, es todo lo contrario ya que con este tipo de actos el pueblo es el que ha sido traicionado y engañado, por lo que lamentablemente bajo estas circunstancias, nuestra república solo se está viendo como un lugar sin respeto, ni lógica, ni ningún sentido de verdad, ni de honor.

Estos cobardes son los traidores que han matado los principios de la República y los Tres Poderes de la Unión, convirtiéndonos en una patria sin justicia, sin razón, pero también sin buenos y capaces líderes, porque han traicionado, por eso deben recordar que todo lo que se hace se regresa, y si traicionan, pues en algún momento serán traicionados.

La realidad nos las dará el tiempo y la historia, con respecto a todos estos masiosares enemigos de la patria, de la república, del Estado de Derecho, de la religión y del respeto hacia ellos mismos, porque en lugar de aprovechar la oportunidad de demostrar que aman a la república, solo se han dedicado a acabaran con ella.

Pero el karma no se compra, ni se disimula, así es que estas y las próximas generaciones, estaremos observando el momento en que el karma nos hará justicia, ya que será una justicia universal infinita del bien contra el mal, sin fin, eterno.

Saecula saeculorum

Un aplauso a todos los que han expuesto, de manera brava y clara, la verdad histórica, y esperamos que los traidores en algún momento por sus pecados.

Carta dirigida al pueblo y al no pueblo (¡Abran sus ojos!) Carlos Alazraki

Ben, estimados amigos sé que la mayoría de ustedes ya se enteraron de que gracias a las basuras de la 4T, Verde y Morena, México acaba de ingresar al selecto club de las dictaduras

Así es pueblo y no pueblo, antier la 4T, a través de las dos cámaras, se encargó de obedecer todos los Caprichos de Andrés para que terminemos viviendo en el autoritarismo.

Y era obvio gracias a traiciones, sobornos y chantajes, la mierda de la 4T, logró su objetivo.

En cinco semanas estas basuras acabaron con los tres poderes.

Así es pueblo y no pueblo, en cinco semanas estos cerdos acabaron con la república y sus tres poderes.

En cinco semanas pasamos de ser socios de Canadá y Estados Unidos, a ser socios del Foro de Sao Paulo y Puebla, junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia, por cierto extraordinarios países industrializados y de primer mundo.

Ustedes se preguntarán ¿Y cómo llegamos a esto?

La respuesta es muy fácil, con traiciones, chantajes, mentiras y amenazas a la oposición.

Iniciemos con la primera trampa: una elección de estado iniciando la campaña presidencial de Claudia, tres años antes de lo permitido, y por supuesto, con todo el oro del mundo.

La campaña: Morena contó con un presupuesto mucho más alto, que la basura del INE permitía, se la gastó toda y el INE no hizo nada.

La elección la gana Claudia con 54 por ciento de la votación y la oposición terminó con 46 por ciento de la votación.

Primera traición e inicio del camino a la dictadura:

Siete de los 11 consejeros del INE nos traicionaron y se vendieron aprobando una cláusula ambigua del 8 por ciento de sobre representación dentro de la ley electoral.

Segunda traición, y continúa el camino hacia la dictadura:

Cuatro de los cinco magistrados del tribunal electoral nos traicionaron, aceptaron el chantaje de la 4T, que si no revertían la decisión del INE, se podían quedar hasta el 2027 y que automáticamente se convertirían en candidatos ministros de la suprema corte de justicia.

Resultado: Morena, Verde y PT, con 76 por ciento de la cámara de diputados y 24 por ciento la oposición.

Tercera traición: Los dos diputados del PRD nos traicionan y aceptan dirigir dos comisiones en la cámara, estos traidores aceptaron corriendo, pero todavía faltaban dos senadores para la aprobación automática.

Cuarta traición: Arrestar al papá de un senador del Movimiento Ciudadano, en Villahermosa, con esta excusa este senador no votó, ¿Y qué creen que pasó 3 horas después de la votación?, el papá del senador, exactamente, salió libre.

Pero aún faltaba una traición para la aprobación automática ¿Qué hicieron los comemi… de Morena?

Quinta traición: Chantajear al senador del pan, Miguel Ángel Yunes Junior, esto es lo que más o menos le dijo el líder de los senadores de Morena al Junior “Junior aquí tenemos un folder con unas ocho denuncias en contra de tu padre y el resto de tu familia, tienes dos opciones, o traicionas a tu partido y votas a favor de la Reforma, o, ya sabes bote. Ya conocen el resultado.

A pesar de estos resultados, todavía había una esperanza, la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

Sexta traición: Lenia Batres.

Séptima traición: Loretta Ortiz.

Octava traición: Yazmín Esquivel.

Las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia se declaran morenista cuando no lo podían hacer, no importa, me dije, tenemos a los ocho ministros todavía, que seguro van a votar en conjunto.

Empieza su análisis y 5 horas después la votación, ¡Sorpresa!

Novena traición: el ministro Alberto Pérez Dayán, este despreciable ser humano tuvo que dar su voto en contra porque aparentemente había una demanda de acoso sexual contra él, o sea voto en contra o tanque.

Conclusión: En un país de 140 millones de mexicanos, 21 mexicanos traidores nos llevaron de la democracia a la dictadura en cinco semanas.

En cinco semanas Morena integró a su partido dos ladrones, un posible acosador y dieciocho vende patrias.

Ese es el tamaño de esa mie… de partido.

Pueblo y No pueblo, es hora de despertar y abrir los ojos, tienen tres años para pensar y salir a votar y no votar por estos cerdos en las elecciones intermedias del 2027.

Solamente nosotros y nadie más, podremos salvar a México.

Tengo una posdata: perdón, me faltó nombrar a los tres cerdos mayores de la granja, Monreal, Adán Augusto y Fernández Noroña, que además de ser cerdos, son traidores.

Y una posdata más: Por cierto ¿Alguien ha visto a Ebrard?

México parece abandonar la estrategia de “abrazos, no balazos” ante la violencia en el país (Mark Stevenson) (AP)

En los últimos seis años, México se jactó de su cuestionada estrategia de “abrazos, no balazos”, en la que sus líderes evitaban confrontar a los cárteles de la droga que, gradualmente, tomaban el control de grandes partes del país.

La idea era que los programas sociales, y no los tiroteos, acabarían poco a poco con la reserva de pistoleros de esos grupos.

Ahora, a un mes de iniciado el mandato de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, una serie de sangrientas confrontaciones sugiere que el gobierno abandona discretamente la parte de “no balazos” de la estrategia y está mucho más dispuesto a usar toda la fuerza del Ejército y de la militarizada Guardia Nacional.

Pero el desafío que México enfrenta ahora es distinto al de la guerra contra el narco, emprendida en el país entre 2006 y 2012. Actualmente, los cárteles están más diversificados, más profundamente arraigados en el contrabando de migrantes y más dispuestos a usar reclutas extranjeros y adolescentes para llenar sus filas.

Todo esto ha generado una serie de enfrentamientos violentos en los que las fuerzas de seguridad que disparan a convoyes sospechosos de pertenecer a los cárteles terminan matando a transeúntes y migrantes y reportando cifras desproporcionadas de muertos, en las que los soldados resultan ilesos mientras que la mayoría de los sospechosos son eliminados.

Sheinbaum ha evitado cuidadosamente usar el eslogan “abrazos, no balazos” popularizado por su predecesor y mentor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo el 30 de septiembre.

Después de todo, ella prometió continuar con todas y cada una de las políticas del ex mandatario. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.

Pero la presidenta mexicana ha tenido que realizar algunas piruetas verbales para no desligarse completamente de esa política.

“Pues claro que no se trata de dar abrazos a los delincuentes, nadie nunca ha dicho eso”, señaló Sheinbaum poco después de asumir el cargo. Los abrazos, dijo, estaban destinados a los jóvenes empobrecidos, para evitar que fueran reclutados como pistoleros de los cárteles.

“Hay indicios de un cambio de tono hacia el crimen organizado, pero es demasiado pronto para decirlo”, dijo Falko Ernst, analista de seguridad. “Parece poco probable que el gobierno de Sheinbaum se arriesgue a enfrentar una corriente constante de imágenes violentas políticamente inconvenientes apostando por una estrategia solo de balazos”, pero puede haber más disposición para enfrentar “las manifestaciones más descaradas y atrevidas de poder” por parte de los cárteles.

Sin embargo, es difícil imaginar a Sheinbaum emitiendo elogios públicos a los capos de la droga por comportarse bien, o diciendo —como lo hizo López Obrador— que “los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos” si causan demasiada violencia.

También ha sido reacia a tolerar que los criminales tomen como rehenes a policías y soldados, o a jactarse de reducciones en el ”índice de letalidad” de México —la medida de sospechosos muertos, heridos o detenidos, frente a las bajas del lado de las fuerzas del orden— de la manera en que lo hizo su predecesor.

En 2019, en un hecho famoso, López Obrador ordenó la liberación del capo Ovidio Guzmán después de que su cártel de Sinaloa amenazara con sumir en el caos a la ciudad de Culiacán, en el norte del país, para obtener su libertad. López Obrador dijo que tomó la decisión para evitar un derramamiento de sangre.

El gobierno de Sheinbaum ha sido un poco diferente. En su primer día en el cargo, soldados en el estado sureño de Chiapas abrieron fuego contra una camioneta “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”. Pero después de disparar, solo encontraron migrantes, seis de los cuales murieron y 10 resultaron heridos.

Diez días después, tropas del Ejército y de la Guardia Nacional mataron a tres transeúntes inocentes mientras perseguían a sospechosos armados. Y este fin de semana, la Guardia Nacional abrió fuego contra un camión que transportaba migrantes, matando a dos colombianos e hiriendo al menos a cuatro.

Luego están las cifras desproporcionadas de muertos: López Obrador siempre criticó a los gobiernos anteriores por tiroteos en los que todos los sospechosos eran asesinados, y muy pocos eran capturados vivos. Pero en la tercera semana de Sheinbaum en el cargo, varios soldados mataron en Sinaloa a 19 sospechosos de pertenecer a los cárteles y arrestaron a uno en un enfrentamiento, pero no sufrieron ni un rasguño.

Y hacia el final de su primer mes en el cargo, soldados que perseguían a sicarios que habían matado a dos policías locales abatieron a 17 de ellos, pero no perdieron a ningún soldado. La mayoría de los muertos, y 10 de los 15 pistoleros arrestados en el enfrentamiento, eran guatemaltecos.

“Desde hace tiempo terminó la estrategia de abrazos y no balazos”, dijo el analista de seguridad David Saucedo, señalando un aumento en el número de arrestos de alto nivel relacionados con drogas y extradiciones de sospechosos.

“El gobierno de los Estados Unidos presionó a Andrés Manuel López Obrador para reactivar la captura de narcotraficantes de alto perfil”.

Una de las principales diferencias que enfrenta Sheinbaum es que los cárteles mexicanos se han involucrado en el lucrativo negocio del contrabando de migrantes de países lejanos.

En los viejos tiempos, los cárteles cobraban una comisión a los contrabandistas que transportaban centroamericanos, quienes solían constituir la gran mayoría de los que cruzaban México para llegar a Estados Unidos. Esos migrantes pagaban cientos o unos pocos miles de dólares cada uno.

Desde que los contrabandistas abrieron una nueva ruta a través del Tapón del Darién, personas de lugares más lejanos han cruzado México, y pueden pagar tarifas de contrabando mucho más altas.

Simultáneamente, las estrictas medidas tomadas contra la migración en Estados Unidos y México han hecho que un número importante de centro y sudamericanos no tengan forma de entrar a Estados Unidos, dijo el analista militar Juan Ibarrola, señalando que ” es un gran negocio y es, por mucho, más negocio que la droga”.

Ibarrola afirma que los cárteles ahora usan a los migrantes como escudos humanos, y a veces, como carne de cañón para sus escuadrones de sicarios.

“El reclutamiento de más combatientes extranjeros es otra señal de la gradual profundización de los conflictos armados de México”, dijo Ernst.

“Se ha dejado sin control —al igual que el empleo de explosivos caseros— es una tendencia cuya expansión se ha permitido”.

Expandirse es exactamente lo que hicieron los cárteles durante el mandato de seis años de López Obrador, desde finales de 2018 hasta 2024.

“Estuvimos seis años bajo una política de un presidente que no entendía o no entendió que lo peor que pudo haber hecho, entre las cosas malas que hizo, los errores tan graves que tuvo, fue el no enfrentar con el uso legal de la fuerza y la violencia a los criminales”, dijo Ibarrola, quien está convencido de que la política ahora ha cambiado.

El otro problema que enfrenta Sheinbaum es el resultado de su determinación de continuar con la estrategia de López Obrador de militarizar a los organismos del orden público en México, esencialmente, asignando a los soldados una tarea para la que no están entrenados.

Junto con la mezcla de migrantes y traficantes de drogas, esta parece una receta casi segura para más muertes de transeúntes inocentes.

“Es un hecho que la Guardia Nacional no aplica correctamente las reglas de enfrentamiento sobre el uso de la fuerza”, dijo Saucedo. “Suelen abrir fuego y disparar antes de investigar o tratar de someter a los presuntos delincuentes”.

(Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa).

Pravedad de motivos contra la Justicia

La abogacía independiente de la Nación, quiere dejar constancia de la pravedad de motivos existentes para destruir a la justicia dada la forma de pensar y actuar de la Cuarta Transformación de la Nación, dichas togas están conscientes que esa manera de especular y proceder de los políticos no puede ni debe ser admitida como una explicación legal, racional, verdadera y natural del fenómeno por el cual desgraciadamente atraviesa México en éstos momentos de crisis política.

Los argumentos y razonamientos que manejan los señores diputados y senadores del Congreso de la Unión como pravedad de los motivos para apoderarse de la justicia son nulos por su fundamentación. Ellos refieren postular como su elemento estructural o central el combatir a la corrupción del Poder Judicial Federal, sin embargo, no toman en cuenta que tales razonamientos nada tienen que ver con un combate frontal en contra de ese fenómeno inserto en el entorno de procuración e impartición de justicia, dado que antes de su Reforma Judicial, el Derecho Positivo Mexicano marcaba mediante la aplicación del Código Penal Federal la manera de demoler tal problema.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, desde hace décadas había identificado y señalado tal problema, proponiendo inclusive la forma de resolverlo a fin de evitar que ello se expandiera en otras potestades, como lo son, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dado que se detectó el dolo de un alto funcionario de la Nación que daba inicio a una alianza con el poder del narcotráfico.

De los razonamientos expuestos en aquél entonces por togas independientes, los mismos no fueron tomados en consideración, lo cual dio génesis con ello a la impunidad obtenida hasta el día de hoy por la pravedad como motivo para delinquir por parte del Estado.

Con relación a los elementos cronológicos que se refieren, es conveniente hacer notar que se interpuso en su momento una denuncia debidamente fundada, motivada y adecuada para que la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía, investigara y en su momento procesal solicitara la sanción adecuada para finiquitar dicha problemática en forma contundente y legal.

Hoy como crítica de aquella inanición por parte del Estado, el ateneo de estudios jurídicos penales refiere que legalmente no resulta adecuada esa Reforma Judicial impuesta a la fuerza con la pravedad hecha valer por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores que dan y dieron motivos para hacer valer esa acción con el único objetivo de destruir a la justicia que togas honorables del Poder Judicial Federal impartían.

Es notorio que el dolo interpuesto por esa Cuarta Transformación de la República para apoderarse del Poder Judicial Federal, acompañó a los motivos de pravedad para obtener entre ambos esa afinidad que hoy perturba a la justicia con esos ímpetus por motivos de corrupción.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Juez anula programa del gobierno de Biden que protegía a cónyuges de migrantes de la deportación (Hannah Schoenbaum) (AP)

Un juez federal anuló el jueves una política del gobierno del presidente Joe Biden que buscaba facilitar el camino hacia la ciudadanía a algunos inmigrantes sin la documentación pertinente que están casados con ciudadanos de Estados Unidos.

El programa, elogiado como una de las mayores iniciativas presidenciales para ayudar a las familias migrantes en años, permitía que los cónyuges y los hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitasen una “tarjeta verde” — la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes — sin tener que salir primero del país.

La medida contra la deportación brindó una breve sensación de seguridad a las 500.000 personas que se estima que se podrían beneficiar de ella, hasta que el juez del distrito de Estados Unidos en Texas J. Campbell Barker la suspendió en agosto, días después de que los solicitantes presentaron la documentación.

Barker dictaminó el jueves que el gobierno se había extralimitado en sus funciones con la aplicación de la norma y estiró la interpretación legal de la ley de inmigración pertinente “más allá de su punto de ruptura”.

Era poco probable que la efímera iniciativa de Biden, conocida como “Keeping Families Together” (Manteniendo a las familias unidas), se mantuviese después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo en enero. Pero su final anticipado crea una mayor incertidumbre para las familias migrantes, mientras muchas se preparan para el regreso del republicano a la Casa Blanca.

La victoria de Trump en las elecciones esta semana prepara el escenario para una represión rápida a las personas sin la documentación adecuada luego de anunciar durante su campaña una “deportación masiva”. En sus mítines, el republicano enardeció a sus seguidores con una serie de declaraciones antiinmigrantes, incluyendo que estaban “envenenando la sangre” de la nación.

Durante su primer mandato, Trump nombró a Barker como juez en Tyler, Texas, que está en el 5to Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, un lugar favorable para quienes defienden argumentos conservadores.

Barker había suspendido el programa migratorio luego de que Texas y otros 15 estados, encabezados por sus secretarios de Justicia republicanos, presentaron un recurso legal que acusaba al ejecutivo de eludir al Congreso para ayudar a las familias migrantes con “fines políticos descarados”.

Los republicanos argumentaron que la iniciativa tenía un costo para sus estados y podría atraer a más migrantes a Estados Unidos.

La medida se habría aplicado a personas que han vivido de forma continuada en el país durante al menos 10 años, no representan una amenaza de seguridad y han utilizado la herramienta legal conocida como “parole in place”, que ofrece protecciones contra la deportación.

Aquellas personas casadas con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa, podían pagar una tasa de solicitud de 580 dólares y rellenar una extensa solicitud explicando por qué merecían beneficiarse de la iniciativa. Si se aprobaba, los solicitantes tendrían tres años para pedir la residencia permanente y obtener un permiso de trabajo.

No estuvo claro de inmediato el jueves si alguien había sido aceptado en el programa, que recibió solicitudes durante alrededor de una semana antes de que el juez federal lo pusiera en suspenso.

Los cónyuges no ciudadanos pueden legalizar su estatus, pero normalmente deben solicitarlo desde sus países de origen. El proceso suele incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, lo que puede separar a los miembros de una familia con diferentes estatus migratorios.

(Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa).

