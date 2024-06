Sigue abierta convocatoria para pertenecer a la policía de Q. Roo

La convocatoria para el reclutamiento para pertenecer a la Policía Estatal Preventiva sigue abierta, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo convoca a aquellos que se consideren en principios y convicciones firmes a pertenecer a esta corporación.

De acuerdo con la convocatoria, los requisitos que deben cumplir los interesados son ser mexicano por nacimiento o naturalización en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles sin tener otra nacionalidad; edad entre 18 a 40 años; acreditar como mínimo bachillerato concluido con certificado oficial; estatura mínima, los hombres 1.55 metros y las mujeres 1.50 metros, así como un Índice de Masa Corporal (IMC) de 18.5 a 299.

En ningún caso se aceptarán tatuajes en cara y cuello, ni modificaciones corporales como expansiones y múltiples perforaciones; también, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, violencia familiar o incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, ni estar sujeto a proceso penal y en caso de personal masculino, deben tener acreditado el Servicio Militar Nacional.

Los aspirantes deben contar con agudeza visual en el rango 20/20 hasta 20/40 con o sin el uso de lentes (correctivos) al igual de no padecer a discromatopsia y estrabismo; no padecer enfermedades crónicas degenerativas o algún impedimento físico que limite realizar la función policial o que pueda vulnerar su integridad física.

Además, no hacer uso de sustancias psicotrópicas o estupefacientes ilegales u otras que produzcan efectos similares; no padecer alcoholismo; no estar inhabilitado para el servicio público; contar con disponibilidad para cambio de residencia y aprobar los procesos de evaluación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Para mayores informes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estatal pone a disposición el link: wa.chatfuel.com/ConvocatoriaSSCQROO, así como los números telefónicos 983 21 06271, 983 21 21711 y 983 12 56687 en la zona sur, y el número telefónico 998 10 93261 para la zona norte, así como los correos electrónicos [email protected] y [email protected].