Sigue al alza la inflación en los servicios

El Banco de México no ve que la inflación en los servicios esté dando tregua, por lo que continuará actuando con prudencia, de acuerdo con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de la institución central. En la clausura de la 87 Convención Bancaria, la gobernadora explicó que, si bien se observa una tendencia decreciente en la parte de las mercancías, la inflación en los servicios aún no exhibe un claro punto de inflexión.

“Esto se debe, principalmente, a que las empresas no han terminado de traspasar a los precios finales los mayores costos de producción enfrentados desde la pandemia”. En este sentido, aseguró que el banco central mantendrá su tasa de referencia en un nivel donde se permita la convergencia de la inflación al objetivo de Banxico, de 3% +/-1 punto porcentual.

Aseguró que las decisiones de política monetaria han incidido en el proceso desinflacionario, además de que la Junta de Gobierno ha actuado de manera oportuna, lo cual refleja el compromiso de Banxico con su mandato. Explicó que, desde que empezó el periodo de alta inflación, el alza en la tasa de interés hasta la fecha ha sumado 725 puntos base, en donde por más de un año se mantuvo el nivel en 11.25 por ciento.

“La sociedad puede tener certeza de que el país cuenta con el banco central como una institución plenamente comprometida a resguardar el poder adquisitivo de los hogares”, aseguró.

Sin embargo, Rodríguez Ceja advirtió que la Junta de Gobierno sabe que el camino desinflacionario no está exento de riesgos, por lo que continuará analizando los datos que vayan saliendo para tomar sus decisiones. “Reconocemos que el camino para llegar a la meta no se encuentra exento de riesgos, por lo cual el manejo de la política monetaria amerita prudencia. Seguiremos conduciendo nuestras acciones con cautela y prudencia”.

México conseguirá un crecimiento de 3% impulsado por Estados Unidos y nearshoring

El banco de inversión Barclays sostiene su expectativa de crecimiento para México en 3 por ciento para este año. “Estamos viendo muchísima inversión por parte de parques industriales y constructoras. Es evidente que siguen avanzando los proyectos de infraestructura del gobierno y tenemos a Estados Unidos creciendo de una forma tan relevante que es muy difícil suponer que no le dará un fuerte impulso a México”, comentó el economista jefe para América Latina en Barclays, Gabriel Casillas.

Al incorporar estas fuerzas en la estimación de crecimiento para México, te da 3% anual, subrayó. Entrevistado en el marco de su participación en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), matizó que si tuviera que revisar su pronóstico de crecimiento para México, será por el término de los proyectos de infraestructura del gobierno. Porque el impulso que otorgará el nearshoring a la economía, que estima de 0.6 puntos del PIB para este año, ese está inamovible.

Aquí en el Fondo han hecho varias recomendaciones para fortalecer el atractivo de México en el contexto de la fragmentación mundial, lo que en México vemos como nearshoring. ¿Qué pasa si los candidatos a la presidencia no lo toman en cuenta? Nos guste o no, con cambios y estrategias desarrolladas exprofeso o no, el nearshoring seguirá adelante y llegará a México.

Expertos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) nos dicen que la oportunidad de atraer inversiones no es exclusiva de México y que hay más países en la región que pueden aprovecharla.

No hay un país más cercano geográfica y comercialmente a Estados Unidos. No hay otro país en la región con la vocación y experiencia manufacturera que tiene México. Pero en lo que sí tienen razón es que, si desarrolla México una estrategia más amigable a la inversión, un esfuerzo de promoción, si mejora la infraestructura, favorece y estimula la generación de energía verde, podría atraer muchas más inversiones. Pero aún sin hacerlo, seguirán llegando.

Resuelven caso por caso, sin estrategia general. El experto, basado en Nueva York, refiere que los inversionistas en Paris, Japón y Boston, sí están atentos al desarrollo de eventos en México, relativos a la relocalización de negocios y a la estrategia que puedan desarrollar los candidatos a la presidencia.

Están atentos a la composición que tendrá el congreso en las elecciones, pues les gusta que haya equilibrio, que ningún partido tenga el poder absoluto para hacer cambios constitucionales, señaló.

Comentó que los inversionistas ya están más habituados al manejo actual del gobierno. Ellos no tienen una estrategia nacional para garantizar el abasto de algún recurso. Se presenta un problema en alguna entidad, y lo resuelven. Van caso por caso. No hacen promoción, pero si alguna empresa está interesada en llegar, la apoyan. Eso no es bueno ni malo en sí, y lo que al final está pasando es que resuelven.

Conflictos bélicos refuerzan relocalización. Casillas confió que los conflictos geopolíticos que han sido señalados por el FMI como riesgo para el crecimiento, no escalarán. Históricamente cuando vemos que los países con capacidades nuclearse similares, tienen rivalidades veladas y no hacen ataques explícitos.

Puede presentarse una escalada que divida en polos a los países, tipo la Guerra Fría y seguramente desviará el proceso de globalización, pero no nos encaminamos a una 3ª guerra mundial o conflicto a largo plazo.

Lo que sí va a seguir generando es una disrupción del comercio mundial que alimentará a la fragmentación de la que habla el FMI, y seguirá propiciando el nearshoring y friendshoring. Y como ya dijeron los expertos del Fondo, esto seguirá beneficiando a México y es base de nuestra expectativa positiva para el país, aunque para el próximo año venga la consolidación fiscal y reste un poco de espacio al crecimiento.

China frenará el efecto ‘nearshoring’ apoyando la IED en tecnología

China publicó el pasado viernes medidas destinadas a promover la inversión extranjera en su sector tecnológico, en un nuevo intento de atraer a inversores extranjeros ante los indicios de que algunos se están planteando abandonar la segunda mayor economía del mundo.

China apoyará a las instituciones extranjeras para que emitan bonos en yuanes en el país, y también animará a las empresas tecnológicas, incluidas las de inversión extranjera, a recaudar dinero mediante la emisión de bonos, según informó el Ministerio de Comercio en un comunicado.

El Gobierno también facilitará la inversión extranjera en empresas tecnológicas chinas a través de un programa de inversión entrante, QFLP, y aprobará "eficazmente" las solicitudes de licencias en el marco de los programas QFII y RQFII, que permiten la inversión extranjera en acciones y bonos chinos.

El Ministerio añadió que China relajaría las restricciones a las inversiones estratégicas extranjeras en empresas chinas que cotizan en bolsa. Las medidas llegan en un momento en que el país asiático se esfuerza por reforzar la confianza de los inversores extranjeros en un contexto de ralentización económica y tensiones geopolíticas.

El presidente chino, Xi Jinping, también ha hecho un llamamiento para liberar las "nuevas fuerzas productivas", subrayando la urgencia de un crecimiento "de calidad" a través de los avances tecnológicos y la innovación. Las medidas fueron publicadas conjuntamente por 10 agencias gubernamentales, entre las que se incluyen el Banco Central y los reguladores de valores y divisas de China.