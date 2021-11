Silvia Pinal amadrina estreno presencial de Horas contadas

Más que contenta y emocionada por el regreso de las funciones de teatro presenciales, quedó la primera actriz Silvia Pinal después de presenciar el estreno del espectáculo Horas contadas, realizado este fin de semana en el escenario principal del Foro ‘Sylvia Pasquel’, ubicado en la colonia Condesa en CDMX.

La función de inicio de esta puesta en escena, dirigida por Karina Dupréz y producida por Sylvia Pasquel, con un guión de Gilda Salinas, contó con las actuaciones de Arianna, interpretando a ‘Edith Piaf’; Amaya Blas, como ‘Elis Regina’; y Sandra Galeano dando vida a ‘Josephine Baker’, respectivamente.

Foto: Cortesía

Durante su estadía en el del Foro ‘Sylvia Pasquel’, Silvia Pinal dijo estar muy contenta por la reapertura de los espacios artísticos, tras la llegada de la Covid19, además de comentar que disfruta mucho el hecho de estar en su casa, conviviendo con su familia; asegurando que se la pasa cantando en todo momento.

“Me la paso cante y cante todo el día. Me gusta cantar la música que se escucha hoy día. Son temas muy bonitos y me gustan muchas de las canciones que canta mi hija Alejandra (Guzmán). Recuerdo que Pedro Infante me traía gallo. Era un sol; una gente fabulosa y un platillo para nosotros, para quienes tuvimos la suerte de conocerlo”, recordó la protagonista de El inocente.

Al finalizar la función de HORAS CONTADAS su productora, la también primera actriz Sylvia Pasquel subió al escenario para agradecer la presencia del público, la prensa y los invitados especiales, entre los que se encontraba Rosita Pelayo; el actor, productor y director Iván Cochegrus; y el caricaturista Luis Carreño, entre otros.

Horas contadas presenta en formato de monólogo, a diversas estrellas del espectáculo internacional, que tuvieron muertes de forma trágica, quienes cuentan su historia, hasta llegar el momento de su deceso; además de mujeres del ámbito político y social, que tuvieron el poder, pero no lo ejercieron de manera total.

“Este proyecto nació primero como puestas de teatro en corto y durante la pandemia, decidimos unirlos en un solo montaje en streaming. Mucha gente que lo vio en línea nos pidió llevarlo al modo presencial, porque así se debe de vivir el teatro”, precisó Sylvia Pasquel.

Foto: Cortesía

Los horarios y elencos:

Sábado 27 (19:00 y 20:30 hrs.) y domingo 28 de noviembre (18:00 hrs.): Arianna, ‘Edith Piaf’; Roció García, ‘Antonieta Rivas Mercado’; y Amaya Blas, ‘Elis Regina’.

Sábado 4 (19:00 y 20:30 hrs.) y domingo 5 de diciembre (18:00 hrs.): Carmen Delgado, ‘Luisa Isabel de Orleans’; Georgina Rabago, ‘Juana la loca’; y Fátima Torre, ‘Dolores Tosta’.

Sábado 11 (19:00 y 20:30 hrs.) y domingo 12 de diciembre (18:00 hrs.): Carmen Delgado, ‘Luisa Isabel de Orleans’; Fanny Sarfati, ‘Isabel primera de Inglaterra’; y Paola Flores, como ‘Tecuixpo’.

Sábado 18 (19:00 y 20:30 hrs.) y domingo 19 de diciembre (18:00 hrs.): Fanny Sarfati, ‘Isabel primera de Inglaterra’; Lorena del Castillo, como ‘Sissi Emperatriz’; y Carmen Delgado, ‘Luisa Isabel de Orleans’.