Cerca del 50% de la población del sureste no tiene acceso al agua, ya que no hay infraestructura suficiente de agua potable o las fuentes de agua de la gente son contaminadas constantemente.

Eugenia Zarza Franco, investigadora del Colegio Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), señaló que no hay infraestructura suficiente de agua potable o las fuentes de agua son contaminadas constantemente.

Según información del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el caso de Cancún las personas que viven en los más de 206 asentamientos irregulares no tienen cuentan con servicio de agua potable.

Además, datos de la Dirección de Ecología, en el 2023 se sacaron alrededor de nueve toneladas de residuos sólidos de cenotes urbanos, sitios donde más fácilmente se accede al agua.

Al respecto, Manuel Mendoza Carranza, doctor en oceanografía, resaltó que todo lo que se tiene alrededor consume agua para crearse, pero hay una mala gestión del agua y una falta de compromiso por parte de los ciudadanos.

De manera que en el sureste hay malas prácticas como la gente que limpia sin cuidado con una manguera, y no hay medidas de ahorro de agua.

Sin infraestructura suficiente para dar acceso al agua a la población de Q. Roo / (Foto: José Aldair)

Entre estas medidas están sistemas de captación del agua de lluvia, baños ahorradores de agua, y exigir a los empresarios invertir en el saneamiento de las aguas que usan sus empresas, para que cumplan las normas y leyes a las cuales están sujetos.

“Es un recurso que se acaba, que es plástico, que se contamina. Si nosotros hacemos un exceso de uso, algún día vamos a tener un problema grave, no porque nos falte agua, sino por la calidad de agua”, dijo.

Por su parte, la bióloga marina Andrea Sáenz Arroyo explicó que el acceso al agua es todo un sistema de falta de rendición de cuentas.

“Hay que convertirse en ciudadanos y exigir el acceso a la información. Si las autoridades no hacen las cosas los ciudadanos deben exigirlas, conocer las leyes, involucrarse en la gobernanza”, resaltó.

Pero, mencionó que la ignorancia de la gente es uno de los factores principales por la que no se entiende la situación de las instituciones, los mecanismos en lo que operan, y por tanto no se le exige al estado que haya cambios para que se cumplan las leyes, entre ellas el derecho constitucional al agua.

Agregó que el incumplimiento del derecho del acceso a agua está ligado a que los gobiernos no le han dan importancia, ya que la infraestructura no está a simple vista y no da votos.

Asimismo, el crecimiento urbano dificulta el abastecimiento de agua, sobre todo donde crecen nuevas comunidades.

Para hacer mejor gestión del agua se requiere que los ciudadanos coadyuven con reforestaciones, conservación de humedales, y reducir, reutilizar, reciclar, restaurar y recuperar el agua en las casas y las comunidades, ver las tareas que se hacen cada día con este recurso y medirlo.

“Es papel del estado y le tenemos que exigir que deje de utilizar los ríos como drenaje”, resaltó Saenz Arroyo.

Esta divulgación se hizo en el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo, en el que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo hay dos mil 200 millones de personas que carecen de servicios de agua potable gestionados de forma segura.