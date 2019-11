¡Sin permiso! Venden boletos para corridas de toros en Cancún

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los cinco mil boletos para la corrida de toros del próximo 20 de diciembre están a la venta, pese a que los organizadores no cuentan con los permisos del gobierno municipal de Benito Juárez, recalcó Jorge Ávila Garibay.

El matador en retiro y empresario taurino señaló que se mantiene la función, a pesar de que entró en vigor la Ley de Bienestar y Protección Animal del estado, que entre otros espectáculos, prohíbe las corridas de toros.

“La corrida de toros del 20 de diciembre no se va a mover, porque es el 30 aniversario de la Plaza de Toros Cancún, es una fecha que no se mueve. La autorización para dar la corrida de toros no tiene ningún problema con la ley de prohibición, puesto que es posterior a que nosotros anunciamos la función”.

Muestra de ello, añadió, es que la venta de los boletos en la taquilla de la Plaza de Toros continúa, con precios que van desde los 350 hasta los mil 700 pesos, y en internet de los 365 hasta los mil 870 pesos, según la sección que se elija en el aforo para alrededor de cinco mil personas.

Además que ya se crearon alrededor de 60 empleos directos y más de 300 indirectos, que van desde los vaqueros de la ganadería, hasta los transportistas que traen los toros y los cubeteros que venden refrescos, cervezas, almohadillas, comida y otros productos antes, durante y después del espectáculo, así como de los restaurantes que están alrededor de plaza.

El empresario indicó que esta función será la primera en realizarse en Cancún desde el 15 de marzo de 2017.