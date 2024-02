Sin sorpresas y sin encuestas

“La suerte está echada” en la designación de candidaturas a diputaciones federales de Morena en Quintana Roo, y con ello se confirma la sospecha de que a la mezcla para crear el color guinda se les pasó la mano de verde, blanco y rojo.

Y es que, para el nombramiento de esos candidatos, Morena no utilizó la vieja confiable encuesta del “pueblo sabio” para justificar las malas decisiones, sino que fue una simple designación directa, tal y como ocurría con el famoso “dedazo” del viejo régimen priista en México.

Y no es para menos, si la gran mayoría de los morenistas son ex priistas reciclados, incluso a algunos los pusieron como candidatos a las presidencias municipales, como en Bacalar, donde, pese a que tiene todas de perder con “Chepe” Contreras, pudieron más otros intereses no tan ciudadanos.

Pero volviendo al dedazo, el hecho fue confirmado por el diputado local Julián Ricalde, quien reveló que esa lista ya la conocían desde mucho tiempo atrás, por lo que no hubo ninguna sorpresa en su publicación.

Aunque sí llama poderosamente la atención que el ex borgista Juan Carrillo Soberanis representará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Playa del Carmen, mientras que en Chetumal Elda Xix competirá por Morena, siendo una ex militante del extinto partido Nueva Alianza y muy cercano al PRI, con quien fue en alianza en el 2018.

En Cancún, fue nombrado Humberto Aldana Navarro, actual presidente de la Jugocopo, y quien recientemente fue evidenciado que no contaba ni si quiera con bachillerato en su preparación académica, cosa que no le fue impedimento para ser nombrado candidato a diputado federal por Quintana Roo.

La última de la lista es la actual diputada Mildred Ávila Vera, otra cuyo máximo grado de estudios es la prepa, porque, aunque estudió una licenciatura, aún no cuenta con título y cédula profesional.

Morena espera que, en caso de ser electos, esta “finísima” selección de candidatos respalde el proyecto de la candidata a la presidencia de México de Morena, en caso de ganar las elecciones, y asegurar así la mayoría calificada en las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el comunicado de Morena, el partido insistió que, “tras un análisis exhaustivo que incluyó aspectos políticos y estadísticos, así como la realización de encuestas, se han seleccionado a los candidatos que representarán a la coalición en los 300 distritos de mayoría relativa”, aunque ya se sabe que no fue así.

Paradójicamente señala el mismo documento: “aquí van las candidatas y los candidatos de la patria…impedirán el regreso al pasado de privilegios, abusos y corrupción”, les faltó poner que impedirán el regreso del dedazo y el regreso de los personajes del pasado que tanto critican.

¿Convencerán al electorado este cuarteto de personajes reciclados?