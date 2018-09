¡Buena racha! Atlante vence 1-0 a Sinaloa

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los Potros de Hierro del Atlante de Quintana Roo continúan con su buen paso, luego de vencer 1-0 a Dorados de Sinaloa, al jugarse la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso MX.

Los azulgranas ligaron su sexto partido consecutivo con victoria y se mantienen en todo lo alto de la tabla general.

Los Potros comenzaron dominando el partido ante unos Dorados que salieron respondones e impusieron su estilo defensivo.

Fueron minutos de tensión en la primera mitad, con un Atlante que no cesó en su poder ofensivo, sin embargo no pudo anidar en la portería rival.Dorados por su parte intentó ir hacía el frente pero no tuvo la fortuna de penetrar la zaga local, ambos equipos no se hicieron daño en los primeros 45 minutos.

También te puede interesar:Atlante derrota a los Leones Negros en Guadalajara

Para la segunda parte, el cuadro local desplegó un mejor juego e intentó sorprender a los Dorados, pero estuvieron muy atentos y sin poder tocar la red.

Sinaloa cerró filas y estaba buscando sacar el empate, pero el peligro seguía para su meta.

Sobre el minuto 80 el cancunense Lizandro Echeverría logra un potente remate y manda a guardar la de gajos para poner adelante al Atlante 1-0.

Después del gol, Sinaloa buscó emparejar las cosas pero no pudo hacer nada y el marcador prevaleció con la victoria de los Potros.