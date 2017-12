Sindicato suspende a taxista involucrado en agresión (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El conductor del taxi 0445 del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, grabado mientras golpeaba a un conductor particular, fue suspendido por tiempo indefinido, esto debido a que representantes del gremio aseguran que la víctima fue el taxista, y no el conductor particular.

En un video difundido la noche del miércoles, se observa a un taxista con número económico 0445, enfrentarse a un conductor de un auto particular, sin razón alguna, los encargados de grabar el video no opinan al respecto, únicamente toman la evidencia gráfica.

La evidencia del encuentro entre el particular y el taxista llegó a dominios del sindicato de taxistas y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) la misma noche de la difusión, el sindicato pidió al socio concesionario de la unidad que llame al conductor para una charla, mismo que llegó la mañana de ayer, en ese momento le fue notificado que sería dado de baja temporal.

El lesionado dio su versión a los representantes del sindicato, señalando que él no fue el primer agresor, lo que hizo fue defenderse del particular, quien arremetió en contra suya, luego de no permitirle al martillo doblar a la vuelta (el auto Aveo particular estaba frente al taxista y no podía avanzar para permitir el paso al martillo).

“Escuchamos al socio y se le hizo la sanción temporal porque el resulta ser el agraviado, lo invitamos a poner una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y hasta que exista un veredicto determinaremos si la sanción es definitiva, o puede reincorporarse, de parte del particular no tenemos ninguna queja, eso quiero puntualizarlo”, dijo Mauro Carvajal Gutiérrez, secretario del Trabajo del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

El director de Transporte de Sintra, Alejandro Ramos Hernández, señaló que independientemente de la sanción del sindicato, ellos sancionarán al socio concesionario para que tengan más cuidado al momento de contratar a los trabajadores.

Este será el segundo caso de un socio del sindicato con sanción, el primero por incitar a la violencia en una reunión privada entre dirigentes del sindicato el pasado 5 de diciembre, y ahora al socio concesionario del vehículo involucrado en agresión.

La semana pasada otro socio concesionario de Othón P. Blanco fue sancionado con tres meses de suspensión, luego de ser detenido mientras operaba su unidad bajo los efectos del alcohol.

“No toleraremos conductas violentas, ni acciones que estén en contra de las leyes y los reglamentos, no habrá tolerancia para ningún socio”, sentenció Ramos Hernández.