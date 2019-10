Descartan a taxistas del plan de movilidad en Playa del Carmen

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río no ha sido convocado en el plan de movilidad que promueve la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pese a que lo presentan como integrante del comité de transporte.

Rubén Aguilar Gómez, dirigente taxista, lamentó que se esté usando la imagen de su organización cuando no tienen información alguna respecto a en qué consiste el plan de movilidad en cuestión, por lo que pedirá una mediación con las autoridades municipales que respaldan la propuesta de los empresarios.

“Nosotros no hemos recibido ninguna invitación, no sabemos de qué se trata ese proyecto que me preguntas, no tengo conocimiento de nada, aunque si es un plan de movilidad deberíamos estar invitados. Me sorprende esto de lo que me entero gracias a tu pregunta”, declaró el líder taxista.

Debido a ello, adelantó que pedirá a las autoridades municipales que le hagan entrega de los avances que la Coparmex ha realizado en torno a ese plan de movilidad, pues hasta la fecha no han hecho ninguna sesión pública y se desconocen los detalles del mismo.

En la primera semana de agosto, la consultora ATKearney presentó el diagnóstico sobre las necesidades en materia de movilidad, un estudio que costó casi 6 millones de pesos y que fue pagado por la Coparmex, el Ayuntamiento de Solidaridad y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En ese diagnóstico se incluyó al sindicato Lázaro Cárdenas de Río dentro del comité de transporte, junto con la empresa ADO, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Colegio Inglés y la Asociación de Hoteles; los otros tres comités son de peatones, bicicletas y vehículos particulares.

Posterior a esa presentación ante la Coparmex, las reuniones entre autoridades municipales, la Coparmex y la empresa consultora ya no han sido públicas, y el español Marc Pujol Folch, presidente de Coparmex, ha dicho que en conferencia de prensa presentarán el programa de movilidad, pero hasta la fecha eso no ha sucedido.

“Creo que como transportistas locales debemos formar parte de esos comités, no se trata de que nos agarren de sorpresa. Si los proyectos van encaminados para bien de la ciudadanía podemos caminar juntos, pero si tratan de sorprender con acciones que van en contra del gremio taxista seguramente vamos a dar una resistencia”, expresó Rubén Aguilar.

Aunque se solicitó su postura sobre el tema a Marc Pujol, evitó dar declaración alguna.