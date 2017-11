¡Nadie se pone de acuerdo! Incierto el aumento al pasaje

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de anunciar el aumento de un peso al cobro del transporte, aplicado desde el pasado lunes, Mauro Carvajal Contreras, secretario del Trabajo del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, señaló que lo aplicaron porque ya estaba aprobado desde la administración pasada y no fue condicionado en la “negociación” del proyecto de seguridad.

“El aumento no está aprobado, ellos (el sindicato), dicen tener una autorización de la administración anterior, pero no la ejercieron, porque no la tenían, nosotros quedamos con ellos que podían aumentar el peso siempre y cuando cumplan con las medidas del proyecto de seguridad, hasta ahora no hay compromiso por parte de ellos, entonces el aumento tampoco va, se trata de cumplir las partes”, comentó Jesús Lezama González, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en zona norte.

A partir del pasado lunes el cobro en zona urbana entró en vigor, situación que causó molestia entre los ciudadanos al grado de pedir la intervención de las autoridades, en este caso Sintra, quienes “implementaron” un operativo con dos unidades y cuatro inspectores.

Hasta ayer no hubo reporte por parte de Sintra de unidades detenidas por cobros excesivos, las multas por cobrar indebidamente oscilan entre los seis mil 403.2 pesos y los 32 mil 16 pesos, el monto dependerá del inspector encargado de hacer la evaluación de la infracción.

Representantes del Sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, al que pertenece TTE, informó que el cobro seguiría, aun cuando el argumento de Sintra refleja lo contrario, pero sin resultados en los operativos que hasta ahora han hecho.

En las unidades es posible observar el mensaje: “Estimados usuarios se les informa que a partir del día lunes 27 de noviembre de 2017 el costo del pasaje en zona urbana será de 10 pesos”, TTE, dicha hoja tiene el logotipo del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, y de la actual administración del ayuntamiento, que no tiene injerencia en esa concesión porque es estatal y no municipal como en el caso de Maya Caribe, Autocar, Turicun y Transportes Bonfil.

Sintra habilitó el pasado lunes el número 01 800 84 977 84 para que los usuarios pongan las denuncias por cobros altos, al hacer la llamada, una mujer refirió que ese número era para quejas en contra de funcionarios que hacían mal su labor, sugiriendo ponerse en contacto con las oficinas de Sintra al 9838321895.

En ese teléfono otra mujer, contestó e indicó que para poner la queja era necesario redactar un escrito dirigido al delegado en la zona norte, Jesús Lezama González, explicar la situación y posteriormente esperar a que llamen al afectado y el conductor involucrado, en caso de no proceder deberán comunicarse a un tercer número 9838329430 para reportar el caso.

El delegado de Sintra refirió que los operativos continuarán en tanto los operadores cobren el peso adicional, y a los que detengan con la cuota de 10 pesos, aplicarán la sanción antes mencionada.

En Benito Juárez hay mil 200 urvans de diferentes empresas con concesión estatal, incluidas las unidades de TTE.