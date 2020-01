SIP alerta riesgo de criminalizar a la prensa mexicana por difamación (El Universal)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este viernes como un retroceso en México la posibilidad de castigar como delito penal la difamación “retrotrayendo al país a épocas en las que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar”.

La SIP, con sede en Miami, solicitó al gobierno y al poder legislativo en México que durante la discusión de la posible reforma en febrero ante el Senado de la República, “observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión”.

Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización instaron al gobierno mexicano a observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordaron que el documento consigna que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles”.

Por décadas, la SIP junto a otras organizaciones dedicadas a la libertad de prensa han exhortado a los gobiernos a despenalizar la difamación para evitar que las penas de cárcel puedan ser utilizadas para neutralizar el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.

En 2007, esta entidad regional había expresado su beneplácito cuando México despenalizó la difamación, “ayudando a crear una tendencia favorable a la libertad de prensa en América Latina”.

En las Américas varios países han despenalizado la difamación: Argentina, Bermudas, El Salvador, Granada, Jamaica, México, Panamá y Uruguay.

Chile y República Dominicana lo han hecho parcialmente, mientras que en Honduras y otros países de la región existen proyectos legislativos para que los delitos contra el honor también se disputen sólo en tribunales civiles.

Pretenden la creación de una ley para controlar la libre expresión y la Sociedad Interamericana de Prensa lo está denunciando, entonces es importante resaltar que quieren acabar con la libertad de expresión, algo que no podemos permitir es que en una república no se pueda ejercer la crítica constructiva, y como según lo dijo Jefferson, uno de los fundadores de la Constitución en Estados Unidos, que para que un gobierno pueda identificar la calidad de las medidas gubernamentales que se están tomando, tiene que haber una crítica y esa es la libertad de prensa.

Aquí lo importante es que no se puede permitir que nos quiten la posibilidad de poder expresarnos dando una crítica al gobierno ya que la prensa así como critica lo negativo, también aplaude los aciertos de los gobernantes.

Lo que tenemos que hacer todos los partidos y todas las repúblicas en todo el mundo es realizar un estudio que sirva para concientizar si las medidas que están tomando los gobiernos son productivas y cumplen con las necesidades de sus países tanto para promover como para obtener una mejor calidad de vida ya que esa es la responsabilidad de los que nos gobiernan, no la de destruir la república, ni las libertades que nos da la Carta Magna.

Lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la libertad de prensa

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este derecho se encuentra garantizado en los Artículos 6° y 7°, “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más limites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6o. de esta Constitución.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

La Carta Magna es la que protege la libertad de expresión así es que no puede ser qué con este tipo de medidas anárquicas quieran destruir lo que es uno de los baluartes de la república y de la democracia que es la libre expresión.

Por lo tanto debería de implementarse un sistema, que sea vigilado por un grupo de senadores y de diputados, con el cual puedan calificar las acciones y las medidas que toman los gobernantes, medidas que deben ser primero evaluadas y después calificadas para su aplicación, así mismo para que las gentes que están siendo los actores del gobierno puedan darse cuenta si su actuación es la correcta manera de gobernar y si es constructiva y positiva para el bienestar del país y sean respaldados por la sociedad, ya que en el caso de que no fuera así, la sociedad tenga la alternativa de poder destituirlos por su actuación mediocre.

Los partidos no pueden tapar la verdad con un dedo, es como querer tapar la luz del sol con un dedo, eso sería engañar y mentir al pueblo que somos todos.

Así que hacemos un llamado para que se haga el estudio necesario que sirva para tomar las medidas necesarias para evaluar la calidad del trabajo de estos “actores” en la vida política.

Regresa avión presidencial a México, tras el fracaso de venta en el extranjero

Ante las dificultades para venderlo y por los elevados costos de mantenerlo en EU, promoverán aquí su venta o renta, se anunció en la mañanera.

El gobierno federal ofrece la aeronave en 130 mdd; Calderón lo compró en 218 mdd.

Como “pináculo de la aviación empresarial en el mundo”, “aeronave más emblemática del continente” y “orgullo de la nación” es promocionado el avión presidencial tras anunciarse su regreso a México, pues fracasó el proceso de venta desde el extranjero, coordinado por la Oficina de Transparencia de Naciones Unidas.

El Boeing 787 fue adquirido en el período de transición de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mediante un crédito financiado por Banobras; el precio inicial fue de 218 millones de dólares (alrededor de dos mil 900 millones de pesos) más intereses. Hasta el cierre de 2019 se destinó a la deuda mil 833 millones y aún quedan pendientes de pago -hasta 2027- otros 2 mil 724 millones, para un total de 4 mil 557 millones de pesos.

Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, el llamado TP-01 fue enviado a Victorville, Estados Unidos, para su mantenimiento y preservación, con un costo hasta ahora de 28 millones de pesos y contando, porque su proceso de certificación está pendiente, así como la revisión de 79 componentes mayores.

Se pagan 4 mil dólares (80 mil pesos) cada siete días para mantenerlo en posición operativa o ferry flight.

En México, la conservación estará a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, pero en el caso de turbinas y componentes mayores, deberá trasladarse otra vez a la Unión Americana.

De 42 potenciales compradores, sólo 12 mostraron interés y de éstos, 6 presentaron posturas económicas y sólo 2 por arriba del valor de avalúo, que es de 130 millones de dólares, es decir, se ha devaluado en un 40%. Al final, los interesados no consiguieron financiamiento y las ofertas quedaron en papel.

El gobierno pretende rifar el avión presidencial

Ante el fracaso en la venta del avión TP-01 y con la urgencia de obtener el dinero prometido en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a rifar la aeronave.

El mandatario explicó que la idea es que la Lotería Nacional organice un sorteo con 6 millones de boletos, que serán vendidos en 500 pesos cada uno.

De concretarse el plan, la venta de los “cachitos” generaría ingresos por 3 mil millones de pesos: 2 mil 500 que serán utilizados para pagar el remanente de la deuda con Banobras y el resto para otorgar al nuevo dueño dos años de operación gratuita.

En los hechos lo que se organiza es una cooperación colectiva mediante la compra de boletos.

El problema es que el Presupuesto de Egresos de 2020 no tiene contemplada ninguna partida para los más de 400 millones de pesos que tendrían que pagarse este año a Banobras, por concepto de arrendamiento del avión.

Durante los 7 años previos el gobierno pagó alrededor de 2 mil 727 millones de pesos por intereses y amortización del Boeing 787-8 adquirido al final del sexenio de Felipe Calderón.

Para 2020 no hay presupuesto para ese pago, cuyo horizonte de vida se estableció en 15 años; es decir, todavía faltarían 8 años de pagos para liquidar la deuda.

Esta situación obliga al gobierno a realizar la venta para liquidar el saldo y no incurrir en incumplimiento de pago con Banobras.

El presidente adelantó que en la rifa se establecerán algunas condiciones para que el ganador no pueda venderlo a un precio menor que el avalúo fijado por la ONU, que es de 130 millones de dólares.

Es necesario mencionar que al parecer la venta del avión fue asesorada por payasos ya que todo lo que proponen está totalmente fuera de la lógica del pensamiento y de una ubicación racional sana.

Lo mejor será que se pongan a trabajar para resarcir todo el daño que le han hecho a México y a los mexicanos, y si no son capaces de poder hacerlo que renuncien y mejor saquen las manos para que no estorben en el futuro de las próximas generaciones, ya que estas tienen el mismo derecho de gozar de mejores beneficios, como los tuvieron las generaciones anteriores, a esta decena trágica, a esta pesadilla llamada Morena.

Y lo que más espera el pueblo de este sexenio es que termine ya que no han hecho más que soltar a narcotraficantes, asesinos y a perseguir a los empresarios, cuando han sido estos últimos los que siempre han dado riqueza y crecimiento a los países y en la historia de la humanidad nunca han sido los políticos.

Se tiene que analizar y así mismo reaccionar para poder rescatar a México de esta terrible pesadilla.

Temas importantes que deben quedar bien claros a la vista de los mexicanos

Es importante mencionar que el señor Juan Moro, quien en su momento fue acusado de cometer un agravio contra Manuel Buendía, recientemente ha realizado una película bajo el nombre de “Red Privada”, la cual podrá estar en los cines nacionales a partir del mes de mayo de este año, en la cual se revela el abuso de autoridad, el abuso de confianza y el cómo es que usaron a un chivo expiatorio y con ello arruinar su vida, para tapar sus actos y los vicios que estos gobernantes tenían en ese momento.

Será pronto cuando veamos cómo en esta película se revela la realidad del abuso de poder cometido por Miguel de la Madrid, por el señor Salinas y por el señor Morales Lechuga.

Esperamos que después de conocer la realidad de los duros acontecimientos que tuvieron que pasar gentes inocentes, ahora si se haga justicia, ya que con esta película se podrá limpiar el nombre de muchos de los acusados.

¡Enhorabuena! Un aplauso a los productores de ésta película. Es importante recordar que la verdad siempre nos hará libres. Secula seculorum.

Psicólogo francés Gerard Simonelli, asegura que AMLO padece de demencia senil

El científico y psicólogo francés Gerard Simonelli, aseguró esta mañana, ante la prensa local, que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, presenta todos los síntomas de una persona con demencia senil, al referir que es evidente que las decisiones que toma en materia de seguridad, economía y salud pública son más producto de su imaginación y de una distorsión de lo que es real , que de estrategias fundamentadas en cualquier precepto de gobernabilidad o administración pública.

“No tengo nada en contra de él, respeto la decisión de los mexicanos de buscar una mejor alternativa para su gobierno, sin embargo, he analizado cientos de casos a lo largo de cuatro décadas, cuando comencé en 1980, no había tanta información como hay hoy; puedo asegurar que el presidente de México no goza de la plenitud de sus facultades mentales; es común que un enfermo con su padecimiento, tienda a distorsionar la realidad.” -Comentó Gerard Simonelli.

Y añadió: “Va a ser común, encontrar cada vez más contradicciones entre su proceder y sus discursos. Eventualmente, quienes parecen de demencia senil, se convierten en el niño que quiere comprar un automóvil con una moneda de 10 euros.

Su capacidad para diferenciar entre lo verdadero y lo absurdo es prácticamente nula”. La demencia senil es un problema de salud pública común en personas de edad avanzada, debe detectarse y tratarse a tiempo, no es un juego, quienes la padecen sufren y también sus familias.

Sobre la demencia senil

Los cambios en la conducta pueden darse en cualquier momento de la enfermedad. Su intensidad y frecuencia no es necesariamente progresiva y no aparecen en todos los casos de demencia senil.

Los más recurrentes son la deambulación errática, agitación-agresividad, reacciones catastróficas, desinhibición, quejas, negativismo, intrusividad y trastornos del comportamiento alimentario y sexual.

Deambulación errática: el paciente camina sin un rumbo en particular, se puede presentar en cualquier momento y se relaciona con la desorientación.

En este sentido, se recomienda mantener el entorno del paciente iluminado y sin obstáculos que pudieran provocar accidentes. Desinhibición: consiste en la emisión de agresiones verbales, acciones impulsivas y pérdida de vergüenza.

Por ejemplo, atacar verbalmente a quienes este a su alrededor y bajarles la autoestima sin entender que lastima a otro.

Ante estas situaciones, se recomienda al cuidador actuar con calma y paciencia, y no ponerse nerviosos ante ninguna circunstancia.

Fenómeno del Sundown: también conocido como empeoramiento al anochecer.

Existen varias causas por las que el comportamiento del paciente puede alterarse negativamente al llegar la noche, ya sea el ruido, la disminución de la luz o la gente.

La Asociación de familiares de enfermo de Alzheimer (Afate) recomienda identificar la causa de la alteración, además de acompañar al paciente permanentemente y evitar los conflictos a dicha hora.

Los cambios conductuales pueden afectar la vida diaria del paciente, dichos cambios requieren de un ambiente apropiado para facilitar la adaptación del paciente.

Organización de las tareas del hogar y modificación del ambiente editar la literatura recomienda que cada familiar del paciente posea tareas específicas a realizar, para que, de ese modo, exista una organización y que se sepa quién y en qué momento se cuidará de la persona.

Esta organización de las tareas también puede incluir al paciente, siempre y cuando este esté en la capacidad de realizarlas.

Para ello, se necesita que las actividades se descompongan en una serie de pasos, lo que ayudará a que las tareas del hogar sean más sencillas y amenas para la persona en cuestión.

Si el paciente puede realizar la actividad parcialmente, también es de gran importancia que haya alguien que realice los pasos que él no pueda para que, de esa manera, sienta que es ayuda para las actividades que se realizan.

Además, los horarios estructurados con los hábitos diarios del paciente y la constante explicación de los mismos permiten que la persona no se desoriente y pueda llegar a adquirir la sensación de seguridad.

En cuanto al ambiente, el centro Family Caregiver Alliance (FCA) menciona que el espacio debe estar libre de objetos que puedan dañar a la persona que padece de demencia senil.

Además, el ambiente incluye a las personas que están a su alrededor, pues es de gran importancia que exista una interacción entre estos últimos y el paciente, para que este no se sienta solo. La actitud de cada miembro es importante, así como su lenguaje corporal, ya que –en muchos casos– serán estos los que comunicarán las ideas y sentimientos con mayor fuerza que las palabras.

Por tanto, se debe crear un ambiente positivo, tanto en lo físico, como en la interacción con otros y de ese modo, ayudar a que la persona se ocupe de actividades que impidan el avance inmediato de la enfermedad.

Con información de “LeMonde”.

