Sobre aviso, no hay engaño

Anne Milgram, Administrator Drug Enforcement Administration, Thank you General Attorney Garland and Fiscal Officer Tony Williams:

Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga.

Si toma dinero de drogas para su elección.

Si acepta sobornos de cárteles de la droga.

Si trafica con drogas mortales.

Si protege a los cárteles criminales de la droga.

Si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles.

Entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus crímenes.

Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado.

Con respecto al tema, es necesario mencionar que hace unos meses, nosotros hablamos acerca de todas las acciones que estaban llevando a cabo todos los actores políticos y con lo que se había creado una preocupación grave, debido a todos los abusos que se estaban cometiendo como lo son el lavado de dinero y con una alta corrupción, es por ello que esta información, que nos está llegando de Estados Unidos, la vemos con buenos ojos.

Esperamos que a quien le quede el saco se lo ponga para que den la cara, ya que aquí nadie sale responsable de todos estos hechos, por el momento seguimos en un status quo porque por el momento no hay solución, una respuesta que normalmente llevan a cabo los marxistas quienes siempre intentan hacerse las víctimas pero la realidad es que las víctimas de estos demonios es en realidad el pueblo, la sociedad y porque solo se burlan de la Constitución y del Estado de derecho y eso ya no es posible.

Y todos los que tienen la cola sucia, pues que pongan las barbas a remojar ya que tendrán que enfrentar los cargos a los que se hagan acreedores por haber incurrido en prácticas ilegales con asociaciones delictuosas, con los Lores de lo ilícito, con el secuestro, con el asesinato, con el tráfico de drogas, de fentanilo, de cocaína, de morfina y otras más, todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la República Mexicana, con lo que lamentablemente se da uno cuenta que lo único que pretenden es destruir una democracia.

Por lo que así, todos los que amamos a México, al nacionalismo, a la patria y al estado de derecho, debemos seguir uniéndonos para que al unísono podamos lograr que en realidad brille la verdad y el estado de derecho.

Un aplauso a todas las gentes que están trabajando en este departamento, contra el combate a las drogas, por lo que esperamos tengan toda clase de éxitos. ¡Bien hecho!

La visita del presidente a Cuba se parecía más a la de un dictador

Es importante analizar la opinión de un personaje muy importante como lo es la del ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, por lo que reproducimos a continuación una pequeña parte de una entrevista que le hizo Carlos Loret, en Latinus, para conocimiento y opinión de nuestros lectores.

Loret: Me quede embajador picado con este guiño que hizo usted con respecto a la presencia del General Secretario y el Almirante Secretario, los secretarios de Defensa y de Marina, en la visita a Cuba. ¿Qué lee usted ahí? Pascoe: A mí me preocupó mucho, debo decirte que para mí fue el problema de fondo que yo no entendí en toda la gira del presidente. Si va a Centroamérica para discutir desarrollo social y demás, por qué va con dos generales y con nadie del gabinete social ni económico.

Cuándo va a Cuba, si va a discutir médicos, vacunas, ¿por qué va con dos generales?

Yo lo que creo es que quería dar la impresión de ser el hombre fuerte, un tema de caudillismo latinoamericano de que el presidente fuerte, el hombre fuerte, llega con sus dos generales al lado.

Si te fijaste en las fotos que tenía cuando se reunía con los distintos presidentes, tenía al lado a los dos generales y en un rinconcito al secretario de relaciones exteriores.

Estaba proyectando la imagen del caudillo, del hombre fuerte, del hombre de los años 20 de los 30.

Loret: Un aspirante a dictador. Pascoe : Pues tú lo has dicho Carlos.

Ingresan con trampas controladores aéreos

Recientemente el diario Reforma publicó una nota en la cual se menciona que un grupo de controladores de tránsito aéreo en México ingresó al Centro de Capacitación y labora desde 2019 en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), a pesar de haber reprobado exámenes de admisión.

En una auditoría realizada en 2021 al proceso de selección de aspirantes, el Órgano Interno de Control (OIC) en Seneam encontró, en una muestra de 106 expedientes, irregularidades en 26 por ciento. Fueron 28 aspirantes con irregularidades de los cuales 14 permanecen actualmente en sus puestos.

En todos los casos, los evaluadores los reportaron como reprobados, pero aparecieron en las listas como aprobados.

Un controlador de tránsito aéreo es el responsable de la supervisión de despegues y aterrizaje en el aeropuerto y debe contar con capacidades de respuesta para situaciones de riesgo y presión.

El pasado 5 de mayo, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (Ifalpa, por sus siglas en inglés) emitió un boletín de seguridad en el que entre otras cosas, se quejó de la capacitación de los controladores mexicanos tras la reconfiguración del espacio aéreo del Valle de México.

México perdió la Categoría 1 en seguridad aérea hace un año, entre otras razones por la falta de capacitación del personal que vigila el tráfico de vuelos.

La auditoría de la OIC del Seneam marca distintos requisitos incumplidos por los aspirantes, que van desde pruebas psicofísicas, hasta dominio del inglés, indispensable para comunicarse con pilotos extranjeros, entender manuales extender manuales.

“En las listas de resultados publicadas para la evaluación de inglés, seis aspirantes fueron acreditados sin haberlo estado, según consta en las listas de los evaluadores”, indicó el OIC.

También hubo aspirantes que no cumplían con el máximo de edad establecido, en particular ocho que superaron entre uno y ocho años el umbral de 30 años sin que hubiera explicación alguna para admitirlos.

“El Centro de Capacitación de Seneam (Cecase) no proporcionó a este órgano fiscalizador la documentación soporte donde se cuente con las autorizaciones por parte de los superiores jerárquicos para que los aspirantes fueren inscritos; incumpliendo con lo estipulado en las fracciones I y IV del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades.

Fracciones I y IV del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, refirió la auditoria.

También, hubo aspirantes que no acreditaron haber presentado el examen psicofísico y otros cuya evaluación psicotécnica primero los reportaba como no aptos y posteriormente aparecieron como aptos.

“De la muestra de 106 expedientes, cinco aspirantes se encuentran inscritos sin contar con el documento que avale que acreditaron el examen psicofísico correspondiente, el cual forma parte integral de los requisitos establecidos para continuar con el trámite de inscripción”, señaló el OIC.

Las gubernaturas serán el nuevo blanco de AMLO para corromper a la oposición, advirtió Loret de Mola

El rechazo de la Reforma Eléctrica no sólo significó el revés a una de las promesas de campaña más fuertes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también reveló un bloque opositor firme y consolidado en la Cámara de Diputados.

Esto, según Carlos Loret de Mola, habría orillado al Jefe del Ejecutivo a redirigir sus coqueteos políticos hacia las gubernaturas - en las que, dijo, AMLO halló una nueva “ruta de trabajo” para corromper a la oposición.

“Si no puede doblar a los congresistas de oposición, si no puede doblar a los dirigentes de partidos, intenta doblar a los gobernadores”.

El periodista señaló, en su columna para El Universal, que así se advirtió con los ex mandatarios estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa; Carlos Miguel Aysa, Campeche, y Claudia Pavlovich, de Sonora.

Sinaloa, Campeche y Sonora se encuentran actualmente bajo la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras ser arrebatados del tricolor en las elecciones del 2021. Sin embargo, para Loret de Mola, la realidad apunta a que los entonces gobernadores habrían cedido el poder al partido guinda a cambio de una sede diplomática.

De esa manera, mencionó, fue como se orquestó la llegada de Ordaz Coppel a la embajada de México en España; de Miguel Aysa a la de República Mexicana, y de Pavlovich al cónsul de Barcelona. Esto, pese a ser amenazados con la expulsión de su militancia, en donde ahora, tras aceptar el nuevo cargo, ya son considerados como “traidores”.

No obstante, Loret advirtió que esta “jugada” del tabasqueño podría repetirse en los comicios del próximo 5 de junio. Aunque, subrayó, ésta ya se emprendió tras su gira por las demarcaciones de Movimiento Ciudadano (MC), Jalisco y Nuevo León.

“Los mandatarios fueron amables con AMLO”, aseveró al contrastar dicha actitud con la resistente de Dante Delgado, dirigente nacional de MC, o de su coordinador parlamentario, Jorge Álvarez Máynez.

Asimismo, señaló que la simpatía morenista también ha comenzado a coludir con los gobernadores próximos a ceder su gobierno, tales como Omar Fayad (Hidalgo) y Alejandro Murat (Oaxaca); ambos del Revolucionario Institucional y -según lo argumentado- posibles protagonistas de un deja vú al 2021.

Mismo caso con los mandatarios más populares de Acción Nacional (PAN), más no próximos a relevar el poder, Mauricio Kuri, de Querétaro, y Mauricio Vila, de Yucatán.

Pese a este análisis, Loret de Mola aclaró que dicha práctica, sustancialmente evidenciada por López Obrador, es sólo el reflejo del mecanismo con el cual funcionan las Leyes mexicanas respecto a la dependencia presupuestal de los estados al Gobierno Federal.

Bajo ese tenor, el conductor alertó que, de seguirse validando, cualquier presidencia -sin importar el partido que la respalde- continuará permeando el poder de coerción contra las y los futuros mandatarios estatales.

“Ha sido mala práctica histórica que si un gobernador se le rebela al presidente, la federación lo castiga por la vía del dinero (...) Porque de otra forma, lo que se requiere es mucho valor, y no todos lo tienen”, concluyó.

El domingo 5 de junio se disputarán seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. La pelea entre las y los candidatos ha acaparado la óptica mediática, pues la rivalidad entre las distintas facciones políticas plantea dos proyectos de nación que se tornan antagónicos uno con otro de cara a los presidenciables del 2024.

Elecciones 2022: el partido Morena tiene preferencia en 4 de 6 estados

Las candidatas y candidatos de Morena a gobernador lideran las preferencias en cuatro de los seis estados que renovarán al gobierno estatal el próximo domingo 5 de junio, según revelan las más recientes encuestas de El Financiero.

Las ventajas más amplias de Morena se observan en Oaxaca y Quintana Roo, con 17 y 15 puntos de diferencia respecto al segundo lugar.

En Quintana Roo, Mara Lezama (Morena-PT-PVEM-FXM) cuenta con 45 por ciento de las preferencias, superando a Laura Fernández (PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo), quien cuenta con 30 por ciento.

Carta dirigida a Pinocho (Ya valiste… Andrés Manuel te destronó caminando…) Carlos Alazraki

Su Majestad nos MIENTE en cada mañanera un promedio de 93 veces

Prólogo 1: A todos ustedes queridos amigos, mil, mil gracias por su apoyo total en Atypical Te Ve. Durante el mes de abril, Atypical Te Ve logró… ¡¡¡35 MILLONES DE VIEWS!!! Son lo ¡¡¡MÁXIMO!!!

Estimado Pinocho: No manches… nuestro adorado Andrés Manuel ya te fregó. Tus mentiras comparadas con las de Andrés Manuel, ya valieron. Pero no creas que por poco…

¡No, Pinocho! ¡¡Te superduper noqueó!!

Fíjate Pinocho que antier entrevisté a Luis Estrada, un extraordinario politólogo, empresario y colaborador de Atypical Te Ve para un programa de Platicando Con…

Luis decidió llevar en su empresa de Comunicación Política, un estudio de las falsedades y engaños de nuestro jefe máximo en su show de las Mañaneras. En su libro “El Imperio de los Otros Datos”, Luis nos lleva de la mano para que conozcamos la cantidad de mentiras y engaños en que Andrés Manuel y su excelso partido llamado MoreNARCOS nos han pretendido engañar.

Pinocho: Te juro, que lo que te voy a platicar, son las puras NETAS. Y por favor, mi querido amigo, no te desmayes cuando termine mi Carta. ¿Estás listo?

Ahí te van. Comencemos con el rating del programa: Solamente 5% de sus 9 millones de seguidores en Facebook lo ven. O sea, unos 400 MIL fans. Pero… ¿qué crees? Esos fans, NO la ven toda. El promedio de aguante de sus leales fans, son de aproximadamente 2 minutos con 6 segundos. ¿Y después?, ahí se ven.

Sigamos: El número ACUMULADO DE FALSEDADES, INEXACTITUDES Y MENTIRAS DICHAS POR NUESTRO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA en sus 848 MAÑANERAS hasta el día de ayer, fueron….

Pinocho… ¿ESTÁS SENTADO?

Ahí te va… ¡¡75,000 MENTIRITAS!!

O sea, Su Majestad nos MIENTE en cada mañanera un promedio de 93 VECES. Y si dividimos estas 93 MENTIRAS AL DIA entre 2 horas que es el promedio de duración de su show, entonces, veremos que nuestro Gran Rey de Chocolate, nos miente, ¡¡46 VECES POR HORA!!

¿Qué tal, eh? ¡¡¡UNA MENTIRA CADA MINUTO Y MEDIO!!!

Y sabes, Pinocho, ¿cuántas veces ha sacado su pañuelito blanco para recordarnos que ya se acabó la corrupción? ¡¡¡30 VECES!!!

Y ¿sabías que desde abril de 2020, nuestro querido amigo ha afirmado MÁS DE 25 VECES QUE LA PANDEMIA YA SE HABIA DOMADO??

Y agárrate mi querido Pinocho, que aún no he terminado: ¿sabías que, desde el 24 de junio DEL AÑO PASADO, Su Majestad, acompañado por toda la Corte de INEPTOS que gobiernan nuestra ciudad, nos había prometido que la Línea 12 del Metro estaría circulando en el mes de junio de este año? ¿Y sabías que hoy jueves 19 de mayo del 2022 se confirmó que no lo estará?

¿Y también sabías que en diciembre de 2020 nuestro líder espiritual nos había jurado que nuestro sistema de salud lo iba envidiar Dinamarca? Pues, ¿qué crees? Na-nai. Nos van a mandar ilegalmente doctores medio esclavos de La Habana.

Y, para terminar: ¿sabías que nuestro jefe de las Fuerzas Armadas nos JURÓ EN SU CAMPAÑA ELECTORAL QUE NO IBA A TIRAR NI UN ÁRBOL? ¿Pus qué crees?

Pinocho querido, te doy un consejo: Que Gepeto te vuelva a construir con madera mexicana de Macuspana. Igual y ahí si le vuelves a ganar…

Ya son 100 mil las personas desaparecidas en México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas ha llegado a 100 mil. La asociación civil hizo un llamado a la creación de políticas para la prevención y la erradicación de las desapariciones, recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 12 de abril la ONU presentó el informe que realizó luego de que en 2021 el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) visitó México. Alertó de un aumento en desapariciones de infantes, adolescentes y mujeres en el país, además de que señaló al crimen organizado y a las autoridades como responsables del incremento en el número de personas desaparecidas.

La asociación que dio a conocer la cifra subió un video en Twitter en el que expresó: “La crisis de desapariciones llegó a 100, 000 personas, 100, 000 madres que gritan con dignidad, 100, 000 familias que buscan a sus seres queridos, 100,000 corazones rotos. Aún está pendiente una Política Nacional para prevenir y erradicar las desapariciones. Hasta que haya verdad, hasta que haya justicia, hasta encontrarles. Hasta que la dignidad se haga costumbre.”

Algunas de las recomendaciones que la ONU emitió para la creación de la Política Nacional son el fortalecimiento de las instituciones y procesos de búsqueda, coordinación entre las dependencias involucradas en el proceso, remoción de los obstáculos para la judicialización de los casos de desaparición forzada, atención a la crisis forense, entre otras.

Desde el pasado 10 de mayo se informó acerca de lo poco que faltaba para que la cifra de personas desaparecidas en México llegara a cien mil. Acorde con información del CED, la crisis se agudizó entre 2016 y 2021, y hasta el momento hay al menos 52 mil cuerpos de víctimas sin ser identificados aún.

La situación ha afectado principalmente a mujeres y niñas, ya que del total de personas desaparecidas en territorio mexicano, por lo menos 25 mil son del género femenino. Además, sus casos son más difíciles de resolver debido a la estigmatización y las omisiones durante la búsqueda, así como por la revictimización que sufren después de ser víctimas de algún delito.

Sería importante conocer cuántas víctimas votaron por el partido Morena, pensando que con “el cambio” iban a mejorar su calidad y cantidad de vida. Lo recomendable sería que en realidad se les hiciera justicia a todas las víctimas que han estado apareciendo a todo lo largo y ancho de nuestra república mexicana, presentando a los responsables de estos delitos.

Más muertos y más muertos, no hay presidente: Vicente Fox

A través de redes sociales el expresidente de México, Vicente Fox, arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador y su administración por la inseguridad del país.

Lo anterior al compartir una noticia de Azucena Uresti en donde se informa que el fin de semana pasado fue el más violento del año, con un total de 255 víctimas de homicidio doloso.

En este contexto, fue que Vicente Fox afirmó que en la actualidad «no hay gobierno, no hay presidente»

«Muertos y muertos y más muertos. NO HAY GOBIERNO NO HAY PRESIDENTE»

El gobierno abraza y protege a los delincuentes: López Rabadán

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus declaraciones sobre el respeto a los derechos humanos de los integrantes de bandas criminales.

Durante su sección de la Contramañanera, la legisladora aseguró que México atraviesa una “alarmante” crisis de inseguridad, misma que, desde su perspectiva, no ha sido erradicada ni se ha actuado en consecuencia desde la administración federal, puesto que acusó que el mandatario sólo quiere “proteger a los delincuentes”.

Fiel a su estilo, la senadora expresó que desde que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegó al gobierno se han asesinado a más de 116 mil personas, “es decir, en promedio al día, matan a más de 95 personas en México”.

Por lo que instó al mandatario a comprender que a los delincuentes no se les debe de brindar cuidado o protección, más bien, dijo, se les atrapa y se les sanciona de acuerdo a los lineamientos que marca la ley: “No se les abraza, se les detiene y se les lleva a la cárcel”.

Sentenció que lo peor que ha pasado es que en esta administración es que las víctimas presuntamente no logran justicia, verdad, ni garantías de no repetición.

“La realidad es que los abrazos no han resuelto el problema de inseguridad y este gobierno ha fallado en su estrategia, contribuyendo con ello a un clima de mayor impunidad, mayor inseguridad y mayor letalidad para los mexicanos”, puntualizó.

López Rabadán concluyó en que el gobierno federal no está atendiendo el problema de raíz, acusó que la delincuencia organizada está desbordada, situación que expone a los mexicanos poniendo en riesgo su patrimonio, su vida y la de sus familias.

En otra arista sobre los personajes de la Cuarta Transformación, la senadora panista volvió a considerar “inhumano” que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abandone sus responsabilidades y evite dar respuesta a las víctimas de la Línea 12 del Metro.

Agregó que con acciones como ausentarse en fines de semana le falla a los capitalinos nuevamente, primero al desvirtuar el informe del colapso del Metro que la encontró responsable de la tragedia y, segundo, “al privilegiar la promoción ilegal de su imagen para que el Presidente de la República la vuelva a contemplar como una de sus corcholatas favoritas”. Para concluir, hizo un llamado a la jefa de Gobierno para que se ponga a trabajar y dé resultados, “que para eso se le paga”.

Conviene recordar que la legisladora blanquiazul sentenció que el Movimiento de Regeneración Nacional busca “peritajes a modo” para deslindarlo de responsabilidades, por lo que tomará represalias contra DNV por no dar el “brazo a torcer” con este partido político.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

