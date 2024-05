Sobre el tema de las elecciones

Mucho se ha estado diciendo de los miles de ciudadanos, es decir el 33 por ciento del número requerido, que han renunciado, entre abril y mayo, como funcionarios de casilla, lo que podría ser en perjuicio de las próximas elecciones de este 2 de junio de 2024.

Respecto a este tema el Consejero Martín Fax, Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del INE, aclaró que estas renuncias han sido sustituidas y no alarma la situación, pues en procesos anteriores el porcentaje de renuncias ha llegado al 45 por ciento.

Pero es importante recalcar que esto está en tela de juicio, ya que eso podría permitir que el partido en el poder manipule el resultado en las elecciones y eso sí sería desastroso.

El Ejército está obligado a brindar la seguridad en todas las casillas para que se respete el voto y este sea un voto libre.

Sin lugar a dudas la única alterna que tenemos los mexicanos para buscar tener mejores posibilidades de rescatar al país de la terrible pesadilla en la que se ha estado viviendo, al igual que de los 5 años de mentiras, es que se lleve a cabo la emisión del voto, para que así se demuestre que la democracia y el pueblo tiene derecho de velar y tomar acciones para que en el futuro sea realizable a una mejora radical, con las acciones correctivas que son necesarias y que se tenga el personal idóneo para poder revocar y eliminar a esta bola de masiosares.

Lo importante del debate es que todo mundo aproveche la oportunidad para evaluar y analizar los proyectos que tienen y la situación en la que nos encontramos para salvar al país.

Eso es lo importante y esto no es una lucha libre o un max de box, es una forma para conocer cuáles serían las estrategias para salvar al país.

Y eso es importante que se le ponga mucha atención para que puedan tomar una decisión para lograr la recuperación de nuestra patria y nuestra república hacia una democracia real con el respeto a las instituciones y a la Carta Magna.

Carta a Lilly Téllez (El INE y el Tribunal Electoral ya se vendieron) Carlos Alazraki

Estimada Lilly querida: Fíjate que la semana pasada, Javier Lozano y yo entrevistamos en D Desayunando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el extraordinario y último gobernador honesto en Tamaulipas.

La razón de la entrevista se debió a que Javier y yo quisimos escuchar de voz propia de Paco, los motivos por los cuales el INE y el Tribunal Electoral no le habían permitido ser candidato a ser diputado federal.

Una hora con cuarenta y cinco minutos después de que Desayunando terminó lo logramos entender, ¿estas sentada?, ahí te va.

Pues resulta que a pesar de que sus dos demandas en contra, ya habían sido conmutadas por los tribunales judiciales, los corruptos del INE y del Tribunal Electoral, no le permitieron registrarse argumentando que tenía antecedentes penales.

Cuáles antecedentes penales, si la Corte ya los eliminó, les contestó Francisco Javier.

Después vino la apelación que Paco presentó.

En esta apelación Paco ya no tenía ningún antecedente, ninguno, pues a pesar de estar cien por ciento limpio ¿sigues entada? 10 de los 11 Consejeros del INE, obedeciendo las órdenes del gran “Ca… Grande” y no de la Ley, reculan y le niegan por sus pistolas la autorización de registrarse como candidato.

No conforme con esto los corruptos miembros del Tribunal Electoral sin ningún argumento jurídico, sin ninguna razón y sin ningún motivo también batearon a Paco.

Lilly, muy pocas veces me he enojado como en ese programa.

Mi conclusión después de escuchar a Paco en Atypical fue la siguiente.

Que los corruptos y cobardes de los diez consejeros del INE y los miembros del Tribunal, son una bola de “vende patrias” como nunca en mi vida he visto desde los gobiernos de Echeverría y López Portillo.

Concluí que estas basuras corruptas ya se entregaron al presidente más tramposo y mentiroso de la historia.

Y para que no haya dudas, cómo me explicas que en 16 semanas de campaña estas porquerías de consejeros no hayan cancelado las mañaneras de Andrés o cómo es posible que estos inútiles del INE ni siquiera lo hayan sancionado por hacerle propaganda, cada mañana, a Titina.

Y cómo es posible que por presión de tres animales ahí en Hermosillo el INE se haya doblado y te hayan prohibido salir al aire con Ciro para informar durante una hora a la semana.

Y si no mi querida Lilly, ¿cómo te explicas que estos corruptos se hayan tardado tres semanas en recibir a la futura presidenta de México Xóchitl Gálvez?

Y cómo me explicas que estos corruptos de Consejeros del INE, le juraron y perjuraron a Xóchitl que el anuncio donde le decían al pueblo que nadie les iba a quitar sus programas sociales, iba a salir este lunes o sea dos días después de esa reunión.

Y que a dos semanas de que se acaben las campañas y a tres semanas de esa promesa de esos mentirosos no los hayan transmitido ni los transmitirán, aunque sea un poquito.

Lilly, está muy claro este rollo, el INE y el Tribunal Electoral, ya se vendieron, en esta elección nosotros, la oposición, no contaremos con estos organismos corruptos.

La única solución que tenemos es que todos los mexicanos salgamos a votar, no hay más opciones, al final de cuentas con nuestro voto nosotros mandamos.

Mientras tanto mi querida Lilly, tienes todos los días las puertas abiertas en Atypical, fue tu casa y ahora y siempre lo será.

Te invito todos los días a hacerte una entrevista, te ofrezco hacerte seis entrevistas de 15 minutos cada una en Atypical y subirlas a nuestras redes a partir del 28 de mayo.

Ya lo cheque con nuestros abogados, es cien por ciento legal, y/o, también te invito este domingo a que comentes con nosotros el debate y el post debate, y/o, también si quieres te entrevisto todos los días a cualquier hora, como tú quieras Lilly, aquí estamos, no nos vamos a dejar.

Por el honor de México

En próximas elecciones los ciudadanos deberíamos de exigir a todos los políticos que aspiran a gobernarnos y representarnos una sola condición, inalterable para todos ellos, la cual debería de ser: el honor a conducirse con arreglo a las más elevadas normas morales de nuestro México, si ello aconteciera así, con toda seguridad los mexicanos a futuro respetaríamos a esos políticos.

La integridad de nuestra patria se encuentra en juego en los próximos sufragios, por ello esos futuros actores políticos que sean favorecidos con el voto popular, deberán de mantener una sola ideología que sea afín a sus principios y por sobre todo sin manchar el contenido de los postulados jurídicos y disposiciones insertas en el articulado de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándolos por desde luego y exigiendo que todos los poderes al igual los reverencien.

La salvaguarda de nuestra República implica una moral pública y política inquebrantable, género de conducta que deben de seguir y no perder bajo ningún aspecto, aquellos que resulten beneficiados por nuestro sufragio. En caso de que ello aconteciera así, se obtendría el mayor beneficio para nuestro sagrado México.

Esos privilegiados y favorecidos, no deben de desdeñar como otros lo hicieron, que el juramento sobre nuestra Carta Magna, implica pronunciarse contra toda aquella inmoralidad administrativa, evitando los actos de arbitrariedad de la autoridad que representen, con su jurar deberán de respetar la libertad de opiniones, obteniendo recaudos libres de las gananciales de la narco-política y de la delincuencia a la que representan, deberán de ser sostén de nuestras leyes y verdaderos defensores, no demagógicos, de todos los derechos del pueblo.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional del Abogados Foro de México, A.C., desearía hacerles comprender a esas futuras autoridades y potestades que gobernantes y gobernados debemos centrarnos en un mismo objetivo, un mismo fin para obtener y mantener el honor de México: Justicia; evitando actos de corrupción e inspiraciones perversas e interesadas en seguir manteniendo alianzas con el fenómeno de la narco-política. Es ahí donde se encuentra cifrado el poder y el honor de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la conducta de aquellos futuros gobernantes y representantes, en estrecha unión con nosotros los gobernados, podremos dar continuidad a los ideales de Juárez, Carranza y todos aquellos héroes que nos dieron patria y libertad. Para llegar a ello deberán de respetar sus promesas de campaña electoral y no seguir el ejemplo de esos gobernantes corruptos y despreciables que durante el neoliberalismo y últimas fechas hemos tenido.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C…

INE ordena eliminar algunas partes del segundo debate presidencial donde Sheinbaum acusa a Xóchitl Gálvez de corrupción (Por Miguel Flores)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió eliminar las acusaciones que hizo la candidata a la presidencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum Pardo, contra la aspirante a la presidencia por la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, donde la acusa de corrupción y extorsión en el segundo debate presidencial.

Cabe destacar que la semana pasada, la misma comisión ordenó eliminar la transmisión del debate donde Gálvez llama a Sheinbaum “narcocandidata” y hace aluciones a que tiene vínculos con el crimen organizado.

Por su parte, Sheinbaum realizó algunos señalamientos en este debate contra Gálvez, entre ellos, señaló que “la única corrupta aquí es la candidata del PRIAN”. El Partido Acción Nacional (PAN) y la candidata Xóchitl Gálvez interpusieron una queja contra Sheinbaum, pues dijeron que sus expresiones en el debate contienen datos inexactos que carecen de veracidad, y tienen como finalidad incidir a una información falsa que trastoque el voto informado en perjuicio de las y los electores.

La Comisión determinó por unanimidad que las expresiones relacionadas con la frase “corrupta” y “extorsiona” podrían determinarse como calumnia. Por ello, se ordenó eliminar de la página Central Electoral del INE las expresiones denunciadas de la versión estenográfica.

“Se estima que sobrepasan los límites razonables del debate, al relacionar directa y personalmente la candidata Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, como parte de una actividad contraria a la ley”, expuso.

Loret de Mola revela cuáles son las coincidencias que hay entre el viejo PRI y AMLO (Por Miguel Flores)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha recalcado una y otra vez que él y los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no son iguales.

Sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola, en su programa informativo de LatinUs, dio a conocer algunas similitudes que, según él, tiene el mandatario nacional con el viejo PRI.

Dijo que a 17 días de las elecciones, el Gobierno Federal anunció que iba a aumentar el sueldo a un millón de maestros en 10%. Señaló que, para pagar eso y otros repartos de dinero que está haciendo en este mismo año electoral, el gobierno se endeuda medio billón de pesos. “Y tercero, ¿Cómo queda sellado el pacto político? Por si alguien tenía duda de que Morena quiere ser como el viejo PRI, por si alguien tenía duda que Morena quiere aliarse con lo más rancio del PRI, en estos últimos días hay ejemplos que lo demuestran”.

Recordó que el primero de mayo, Día del Trabajo, López Obrador se reunió con líderes sindicales de México. “Los mismos políticos que llevan 20, 30, 40 y hasta 50 años de dirigentes sindicales que antes se alineaban con el PRI y ahora se alinean con Morena, como en los viejos tiempos, todos los líderes sindicales saliendo de la comida se pronunciaron a favor de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum”.

Señaló que, luego, en la comida por el Día del Maestro, AMLO recibió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su dirigente, Alfonso Cepeda, se desvivió en halagos para el presidente.

“Todo esto no es gratis. El apoyo político es a cambio de que los líderes sindicales sigan teniendo lo que han gozado en este sexenio, y han buscado en sexenios anteriores: fuero, impunidad”, dijo Loret de Mola.

Tras esto, mostró las palabras que dijo el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, en la comida que tuvieron con el mandatario. “Hoy sabemos que México cuenta con bases sólidas para que la transformación nacional se consolide y siga avanzando con el mismo vigor con el que inició (...) tenemos un presidente firmemente convencido, fiel defensor de la escuela pública y que de verdad quiere a sus maestras y sus maestros, gracias por eso señor presidente”, se escucha decir a Cepeda.

También se muestra a AMLO agradeciendo a Cepeda. “En especial al maestro Alfonso Cepeda, quien ha sido un auténtico defensor de las demandas de los trabajadores de la educación”, señaló AMLO.

DES PEJE

Brozo filtra carta que entierra al PEJE ¡Despejeando!

José Ramón. El “JR” del PEJE y la 4T.

Papá, hoy tengo que decirte, papá.

Gracias, por defenderme cuando vivía en mi Casa Gris, de un contratista de Pemex.

Gracias, por mad… al guey que rebeló lo de la casa.

Gracias, por pedirle a tu comadre periodista que me diera la casa para que yo viva en México.

Gracias papi, por las suburbans, los guaruras y los celulares.

Gracias, por mandar a los soldados, a limpiar mi casa y tender mi cama.

Gracias, por Vidanta.

Gracias, por las vacaciones para esquiar en Aspen.

Papá, papá, gracias por los boletos de cortesía para la Fórmula I.

Gracias por darme el tratamiento para Covid por Remdecivir, cuando no había medicamentos para todos los mexicanos.

Gracias, por cuidar a mis hermanos, Andrés y Gonzalo, para que sus amigos puedan obtener más contratos en el gobierno, sin que les pase nada.

Gracias, papi.

Pero que tal prometieron que no iba a haber nepotismo, ja, ja, ja, ja.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]