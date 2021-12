La pandemia invisibilizó a las personas con discapacidad y dejará secuelas que aún se podrán ver en los siguientes años en este sector, son factores con los que se llega al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con Edith Magaña Mendoza, directora del Centro de Atención Integral de Playa del Carmen, que atiende a niños y jóvenes con discapacidad, la falta de sensibilización continúa siendo el principal impedimento para que estas personas cuenten con un desarrollo pleno.