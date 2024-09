Solidaridad enfrenta apelación del SAT por millonario crédito fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) apeló una sentencia a favor del Ayuntamiento de Solidaridad, con la que busca no pagar un crédito fiscal por alrededor de 180 millones de pesos.

Adrián Armando Pérez Vera, síndico municipal, explicó que será una segunda instancia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la que resolverá la impugnación presentada por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A principios de agosto, la Sala Caribe y Auxiliar, con sede en Cancún, del TFJA, emitió un fallo a favor del Ayuntamiento de Solidaridad para que evite pagar la cantidad que el SAT le reclamó.