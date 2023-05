Solidaridad: Madre inicia huelga de hambre en instalaciones del Poder Judicial

Para exigir justicia, poder recuperar a su hijo y castigar a quien señala como su agresor, Grisell Balderas Jonguitud inició una “huelga de hambre” en las instalaciones del Poder Judicial de Quintana Roo, en Solidaridad.

Tal como había advertido, desde el pasado miércoles, el Día de las Madres, esta mamá trasladó su ayuno a las instalaciones del órgano jurisdiccional donde ayer cumplió cuatro días de “huelga de hambre”.

“Llevo cuatro días sin comer y desde anoche estoy en el Poder Judicial exigiendo que se me devuelva a mi hijo Matías que está cautivo y esclavizado de un agresor vicario”, expuso Grisell.

Hasta el cierre de la información, la inconforme llevaba más de 72 horas sin probar alimento. Únicamente había bebido agua y sueros. En dos ocasiones la Cruz Roja ya ha acudido a su auxilio por la presión baja que ha presentado.

“Si ellos no me devuelven a mi hijo no voy a comer hasta que rescate a Matías (su hijo) porque a Matías lo rescato vivo o muerto porque el Poder Judicial tiene todos mis expedientes completos y si yo muero los responsables son el Poder Judicial por la violencia institucional”, abundó Grissell.