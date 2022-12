Solidaridad se perfila para prohibir venta de pirotecnia explosiva

Será en esta semana que se defina la prohibición sobre la venta de pirotecnia explosiva en el municipio de Solidaridad, luego de antecedentes de riesgo para habitantes y compradores, tanto a nivel local y nacional.

Lili Campos Miranda, presidente de Solidaridad, dijo que la formulación del proyecto de propuesta al Cabildo será de obvia y urgente resolución, pues el mes pasado hubo un estallido en las instalaciones de Bomberos, tras un decomiso de pirotecnia en la colonia Bellavista.

“Estoy contemplando un acuerdo que debemos de estar sacando ya, de ser posible, donde estemos pidiendo lo mismo, pues creo que no debemos de estar permitiendo pirotecnia por el riesgo que esto implica, sino por cuidar el medio ambiente (...) la Navidad no lo hace la pirotecnia, lo hacemos nosotros. He instruido a la secretaria general Kira Iris que me trabaje este acuerdo y que se presente esta misma semana y lo voy a someter de obvia y urgente resolución”, explicó Lili Campos.