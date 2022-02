“Cuando no hay agentes externos que interfieran con la naturaleza, el orden natural de las cosas alcanza la perfección. Pero Borja, mi hijo, no puede aprender como otros niños lo hacen. No puede entender las cosas como otros niños. ¿Dónde está el orden natural de las cosas en mi hijo, me preguntado muchas veces?, ¡Pues sí lo hay, está en vosotros mismos!”

Fueron las palabras de inicio en una cena de fin de curso, de una escuela primaria, además de felicitar a la escuela y a todos los que trabajan allí.

El padre con un hijo con necesidades especiales, mismas palabras que difícilmente serán olvidadas por los asistentes.

Continuo el padre: “Yo creo que cuando un niño como Borja, física y mentalmente discapacitado viene al mundo, una oportunidad de ver la naturaleza humana se presenta, y se manifiesta en la forma en la que otras personas tratan al niño”.

Entonces el padre contó, como un día caminaba con su hijo Borja cerca del parque donde niños de la escuela jugaban béisbol. Borja le pregunto a su padre: ¿Crees que me dejarán jugar?”.

Su padre lo vio muy difícil, pero pensó que lo mejor era intentar. Y se acercó a uno de los jugadores preguntando si lo dejarían jugar. El chico no sabía que decir, buscaba alguien quien le aconsejará, pero finalmente contestó: “Estamos perdiendo por seis carreras y el juego está en la octava entrada. Supongo que puede unirse a nuestro equipo y trataremos de ponerlo a batear en la novena entrada".

Borja camino con dificultad hasta el banquillo, con una amplia sonrisa, se puso la camiseta del equipo, mientras su padre lo observaba emocionado.

Los chicos de ambos equipos se percataron de la felicidad del hijo y del padre. Al final de la octava entrada, el equipo de Borja seguía abajo en el marcador, pero ahora sólo por tres carreras.

Al inicio de la última entrada, Borja se puso un guante y jugo en la zona de derecha del campo. Ninguna pelota le llegó, pero él estaba emocionado y disfrutando de estar jugando, su padre en todo momento lo animaba desde las gradas.

Al final de la novena entrada, el equipo de Borja anotó de nuevo. Había dos “outs” y las bases llenas, hacer carrera para obtener el triunfo era la posibilidad y Borja era el siguiente bateador.

Para sorpresa de todos, lo dejaron batear, un chico que no sabía agarrar el bate. Con un solo hit, ganaban.

Mientras Borja se paraba sobre la base, el “pitcher” se da cuenta que el equipo está dispuesto a perder, solo para permitirle a Borja vivir un gran momento en su vida. Por tal motivo, él se puso unos pasos delante y tiro la bola muy suave, para que Borja tuviera contacto con ella. Llega el primer tiro, y Borja abanico torpemente con el bate y obviamente falló.

Para el siguiente tiro, el “pitcher” nuevamente se adelantó unos pasos para tirarle otra vez una bola suave. Por fin el tiro se realizó y Borja golpeó la pelota suavemente justo frente al pitcher. Continuando con la inspiración que ya había tenido el “pitcher”, toma la pelota y la avienta muy por encima del jugador que está en primera base, dándole la oportunidad a Borja para que llegará corriendo a la base.

En ese momento, todos en las gradas empezaron a gritar: “Borja, corre a primera base, corre”. Nunca en su vida había corrido tanto, logró llegar a primera base. Todos le empezaron a gritar corre a segunda base, y así llegó hasta anotar carrera.

Mientras los jugadores del equipo contrario tiraban la pelota de una base a otra, de tal forma que no quedara al alcance de ningún jugador, para darle la oportunidad de correr y hacer una carrera y convertirlo en el héroe del equipo.

Borja corrió justó sobre la línea, con los ojos bien abiertos y sobresaltado. Está exhausto, pero feliz, porque fue vitoreado por ambos equipos, como el héroe del juego.

El padre con lágrimas en los ojos dijo: “Ese día los niños de ambos equipos ayudaron, dándole a este mundo un trozo de verdadero amor y humanidad”.

Borja no sobrevivió otro verano. Murió dos meses después, llevándose el amor de sus compañeros y la alegría de haber sido campeón un día.