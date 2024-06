Sólo estos municipios de Q. Roo han implementado el tarjetón turístico de tránsito

Aunque los gobiernos de municipios como Solidaridad, Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto han aceptado implementar el tarjetón turístico que otorga dos multas de cortesía a los turistas, no han modificado sus reglamentos para implementar esta medida, por lo que continúan las multas de los elementos de tránsito contra los visitantes.

Alma Reynoso Zambrano, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva y Tránsito del municipio de Benito Juárez, comentó que esta medida sólo se lleva a cabo de manera cabal en esta demarcación, lo que confunde y sirve de poco a los turistas.

“Donde no nos han hecho válido el tarjetón es en Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, cuando en la ley está establecido que hay una multa de cortesía y no se hace, sólo donde se respeta es aquí y han bajado las quejas”.

Señaló que, si bien dichos municipios cuentan con esta figura en sus reglamentos y han expresado tener disposición, no han realizado el mismo procedimiento en sus respectivos cabildos para retomar dicha medida, lo que ha permitido que los agentes de tránsito en dichas demarcaciones continúen imponiendo multas a los turistas e, incluso, retenerles sus documentos.

“Es algo que dice el turista: ‘pues sí, me sirve aquí., pero si salgo a otro lado, ya no funciona. Me confunden más’. Y tiene razón el turista”.