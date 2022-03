Soluciones humanas

El siglo XIX se caracterizó por ser de la revolución industrial. El siglo XX por el perfeccionamiento de la física y el desarrollo de la electrónica; pero, el siglo XXI tiene un nuevo emblema: la Biología, y de modo particular la Molecular y Genética, que vienen a revolucionar nuestros conocimientos sobre la vida y lo que es más significativo aún, a multiplicar los modos de actuar sobre ella, transformando tanto a la persona como a su entorno.

Es atributo de la ciencia develar realidades que deben ser medios para alcanzar el bien del ser humano. La ciencia dice José María Pardo: “toma de la persona y de sus valores morales la orientación de su finalidad y el conocimiento de sus límites. Su finalidad es la defensa, protección y desarrollo de la vida humana, no su manipulación y/o eliminación. Por tanto, toda intervención que amenace la integridad o la dignidad de la persona no es humana, no es ciencia en sentido estricto, no es progreso, no es avance”.

A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado diferentes dilemas éticos sobre los importantes temas de la vida. Así lo fueron la peste, el homicidio, el suicidio, la esclavitud, la pena de muerte, la licitud de las guerras, etcétera. Mismas que han llevado a cambios de hábitos en el comportamiento humano, siempre buscando salvaguardar la vida de todo ser humano.

En cambio, en nuestros días, los problemas morales referidos a la vida humana que la sociedad en su conjunto afronta, deberían ser diferentes, pero siguen persistiendo muchos de ellos, siendo más graves y apareciendo nuevos. Como es la vida naciente.

El avance de la biotecnología y su potencial de manipulación técnica de la vida humana, ha dado lugar al empleo de nuevas herramientas de pensamiento, existiendo una gran transformación en el sentir común de la sociedad.

Ése nuevo pensamiento colectivo ha sido moldeado por el empleo de un lenguaje artificioso, promovido en gran medida por los medios de comunicación, grupos de ONG en los que muchas veces estos están muy lejos de lo representativo de la verdad inscripta en la naturaleza, y sobre lo cual, lo que diga la ciencia no tiene importancia y en ocasiones está lleno de burlas y abucheos.

Por su desamparo y vulnerabilidad totales, la vida humana naciente resulta ser fácil y particularmente asolada. Se discuten, se dictan leyes para destruir o proteger lo más sagrado en el vientre materno: la vida misma.

La mujer es libre para elegir y tomar decisiones, siempre asumiendo la responsabilidad que esta conlleva. Ella puede decidir ser madre o no serlo, pero una vez embarazada, la maternidad es una consecuencia de sus actos. El aborto no es la solución al problema, sino el comienzo de muchísimos otros problemas, tanto físicos como psicológicos.

También sabemos que la pobreza no se va erradicar matando a los pobres; el provocar la violencia como respuesta a un embarazo no deseado acarrea peores consecuencias. Al ser el aborto irreversible; hoy más que nunca urge proteger el inicio existencial de toda vida.