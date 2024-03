“Some Be”, película cancunense, llega a Amazon Prime

Emocionado y orgulloso de sus logros, el cineasta Héctor Aguilar compartió con Novedades Quintana Roo la gran noticia que tanto esperaba; su ópera prima “Some Be” llega a distintas plataformas de streaming, comenzando por Amazon Prime Video.

“Es una súper noticia, la película ya había sido seleccionada en Amazon desde hace varios meses y por siete plataformas en total pero yo tenía contrato de exclusividad con otra distribuidora y la película estuvo parada dos años, ya pude hacer recisión del contrato y recuperé los derechos, así que ya estamos libres en Amazon Prime Video, y cada 15 días la iremos soltando en otras plataformas",

expresó Aguilar en entrevista exclusiva.

Estados Unidos, España, Inglaterra y Latinoamérica son los países donde está ya disponible el largometraje galardonado como "mejor película" y "mejores efectos de maquillaje" en los Zombie Awards en 2020; siendo esto un reconocimiento al trabajo de cuatro años de Aguilar y su gran equipo, desde extras que donaron su tiempo y talento, actores, técnicos y hasta la misma Gaby Ampudia como caracterizadora, quienes entregaron el corazón a este proyecto y ahora su trabajo podrá ser apreciado y reconocido en todo el mundo.

“Además Some Be fue comprada en Persia y se dobló al idioma Farsi, algo que nunca imaginamos, el equipo y yo estamos inmensamente felices de que después de tantos años vamos a mostrar nuestro trabajo",

dijo el director de Iguana Cruda Films.

Protagonizada por Sidney Robote ("Esto no es Berlín") y Luciana Ameztoy; "Some Be" narra la historia de Sarah y Esteban quienes tienen que sobrevivir en medio de una sociedad post apocalíptica colapsada por la aparición de un virus desconocido que anula la voluntad y la conciencia.

Más que una película de muertos vivientes, "Some Be" se erige como una reflexión sobre los muertos en vida, sobre los desafíos de la era moderna, explorando la analogía entre los zombies y la transformación de nuestros hábitos y nuestra interacción como sociedad en los últimos años.

"Some Be" apuesta por una narrativa y una visión distinta dentro del género de cine de zombies que resultará interesante tanto a los amantes del género como a aquellos interesados en una reflexión más profunda sobre la sociedad y las prioridades en la vida.