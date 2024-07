Someten a consulta proyecto de Área Natural Protegida que abarca a Calica

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso a disposición pública un estudio que justifica la expedición de un decreto para declarar como Área Natural Protegida una vasta extensión en el estado de Quintana Roo, que incluso abarca a Calica.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha de 18 de julio de 2024, la nueva Área Natural Protegida, denominada Felipe Carrillo Puerto, abarcará una superficie total de 53,227-07-02.37 hectáreas.

Esta área incluye más de 2 mil hectáreas que son propiedad de la empresa privada estadounidense Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., (Calica) subsidiaria Mexicana de Vulcan Materials Company

De acuerdo con la información preliminar, la mayor parte de estos terrenos se encuentra en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel. El área natural protegida se compondría por dos polígonos:

- Felipe Carrillo Puerto: Con una extensión de 53 mil 061 hectáreas.

- La Dársena: Con 165 hectáreas.

María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó en el documento que el estudio se emitió para justificar la expedición del decreto, puede ser consultado por el público en general.

Este estudio fue realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Según la información, el documento estará disponible para consulta durante treinta días naturales a partir de su publicación, es decir, hasta el 28 de agosto de 2024.

El aviso también compartido en la página oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) invita a los gobiernos de Quintana Roo, Solidaridad, Cozumel y Tulum, así como a diversas dependencias federales, organizaciones sociales, públicas y privadas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, universidades y centros de investigación, a expresar sus opiniones sobre la propuesta del área de protección de flora y fauna.

El DOF señala que el estudio puede ser revisado en las oficinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ubicadas en la Ciudad de México, así como en la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano en Cancún.

- Ciudad de México: Oficinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

- Cancún: Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, ubicada en avenida Mayapán Sur sin número, planta alta lote 1, supermanzana 21, manzana 4, código postal 77505, Benito Juárez, Quintana Roo.

Ante estos hechos, el presidente López Obrador reiteró ayer su intención de clausurar definitivamente las operaciones de la empresa Calica en Quintana Roo.

Aunque aseguró que no se expropiarán los predios de la empresa, estas acciones demuestran una medida contraria a sus dichos. El mandatario mencionó, durante la conferencia de prensa del miércoles 17 de julio, que tomaría medidas legales para impedir la extracción de material de construcción y su envío a Estados Unidos.