Soñar con aguas negras ya es costumbre para los habitantes de Cozumel

Soñar con aguas negras brotando de calles y banquetas en el malecón de Cozumel es una costumbre que sólo podrá revertirse si los empresarios de la zona hacen conciencia y dejan de verter sus desechos de cocina directamente al drenaje que no está diseñado para ello.

Gerardo Francisco Mora Vallejo, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), al ser cuestionado sobre cuándo se dará solución a este problema que daña la imagen del destino de cruceros número uno del mundo planteó que de esto no es culpable la comisión.

Los problemas de rebosamientos se dan cuando hay lluvias y el agua de estas lluvias entra al drenaje. Foto: Gustavo Villegas, NOVEDADES.

"Hasta que no entendamos que tenemos un problema de trampas de grasa y sólidos, y que la ciudad más limpia no es la que más se barres sino la que menos se ensucia, mientras no tengamos conciencia de que no tenemos que aportar grasas al sistema colector, el problema va a permanecer", sentenció el funcionario estatal.

De acuerdo con las declaraciones de Mora Vallej,o los problemas de rebosamientos se dan cuando hay lluvias y el agua de estas lluvias entra al drenaje. Puso como ejemplo que en Chetumal se realizó una obra de 230 millones de pesos en un canal que debía funcionar en siete minutos, pero lo hizo en 30 por que las alcantarillas estaban saturadas de basura.

Aguas negras: un mal sueño por una mala conciencia

Los establecimientos comerciales a lo largo del malecón y todas las calles desde la avenida cinco no viertan sus desechos de manera directa, aseguró el director de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo.

Cuando se le confrontó en el sentido de que hay otra instancia del gobierno de Quintana Roo, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que debe vigilar que los establecimientos comerciales a lo largo del malecón y todas las calles desde la avenida cinco no viertan sus desechos de manera directa, opinó que este tema en lugar de tratarse de manera punitiva, debe ser de conciencia y que las cámaras empresariales deben hacer conciencia por sí mismos.

"Este problema no puede ser resuelto si no existe voluntad por parte de los empresarios de la zona", remató.

Por décadas, la avenida Rafael E. Melgar (malecón) ha presentado fallas en su sistema de drenaje que provocan desagradables olores y desbordamientos de aguas negras en cuatro puntos, siendo los más importantes a la altura de la calle Adolfo Rosado Salas y la 3 sur, terminan contaminando la costa ya que por gravedad todos estos desechos orgánicos terminan escurriendo al mar.

