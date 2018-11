La soprano llevará canciones italianas a la CDMX

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Invitada por su amigo pianista Enrique Nava, director del evento “Pianica”, la reconocida soprano Laura Chuc interpretará tres canciones italianas el martes 27 de noviembre a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

En entrevista exclusiva para esta casa editorial, la también maestra compartió sentirse muy honrada y contenta de que el director la haya invitado a presentarse en este espacio, ya que hace muchos años ya se había presentado allí con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, por lo que siente expectante de pisar nuevamente ese escenario.

También te puede interesar: Preparan una gran ‘Serenata Italiana’ en Cancún

“Es una especie de concierto performance, donde además de música y voz, la gente podrá apreciar la participación de dos personajes que representan a una mujer y su subconsciencia donde se abordan los conflictos humanos y existenciales, y cómo los resuelve, con el objetivo de que el público tenga la oportunidad de reflexionar mientras disfruta de la propuesta escénica”, expresó la soprano.

Respecto a la expectativa que tiene de este concierto, la soprano compartió que ella se siente feliz y que será un placer pisar ese escenario de nuevo en compañía de sus compañeros y amigos.

“Vamos a ver qué tal nos reciben porque efectivamente hay un público más exigente que está acostumbrado a este tipo de espectáculos y que tienen mucho más conocimiento, por lo que van para ver cuál es tu propuesta, pero por todo lo que me han dicho, platicado y lo que he visto en los videos que me han compartido de eventos anteriores creo que va a ser un éxito”, finalizó.

La cita

Siempre que se den estas oportunidades de ir a otros lugares a presentarme, las voy a tomar, yo encantada.



El hecho

Laura Chuc viajará este sábado 24 para integrarse a los ensayos generales que se llevarán a cabo el lunes y martes.

Enrique Nava es maestro de Jazz del Conservatorio Nacional de Música y produce espectáculos.