Sorprende la compra de refinería en Estados Unidos

Empresarios destacaron la diferencia de costos entre la compra de una refinería en Estados Unidos y la construcción de la refinería de Dos Bocas.

El anunció de la compra por 596 millones de dólares del 50% de la participación en la refinería texana Deer Park a Shell Oil Company por parte de la empresa P.M.I. Norteamérica, filial de Pemex en Estados Unidos, generó gran controversia en el sector. Con esa acción Pemex es el dueño total de una refinería en el extranjero, lo que generó dudas del beneficio que traerá esta negociación a los mexicanos, aunque otras voces ven bien esa estrategia pues resulta menos costosa una refinería en el extranjero que la construcción de una refinería en México.

Paga Pemex 50% de su deuda a proveedores: “Creo que esta compra muestra el error de una inversión como la de la refinería Dos Bocas que le cuesta al Estado mexicano más de 9 mil millones de dólares y la compra en su totalidad de una refinería en Texas muy similar, es de casi 600 millones de dólares”, destacó Benito Torres, presidente del Clúster de Energía, Cepegas.

Advirtió que es preferible que se compren refinerías que son más productivas y que le cuestan menos al país en Estados Unidos.

“Es una contradicción esta compra y muestra como un error la construcción de la refinería Dos Bocas, al adquirir mucho más barata la refinería en Estados Unidos, es mejor que compren allá, además que se quitan la carga sindical”, reveló.

En el mismo sentido Gabriel de Ibarra, presidente de Coparmex sur de Tamaulipas mencionó que hay una disparidad en precios entre la refinería de Dos Bocas y la refinería Deer Park.

“No sé si sea malo o bueno, solo que nos habla de lo caro que nos está saliendo Dos Bocas al país, y de que hay refinerías en México que no trabajan en toda su capacidad por la falta de inversión en mantenimiento” refirió.

Llama la atención de la iniciativa privada la diferencia de inversión y de tecnología en la refinería Deer Parker con la de México, “la de Estados Unidos es más antigua que Dos Bocas, pero funciona eficientemente, esa refinería la compró Pemex hace años en participación porque no se permitía de otra manera en las leyes mexicanas”.

Un recurso que se pudo aplicar en el país: Por su parte, Julio César Almazán vicepresidente de Fronteras de la Concanaco en Tamaulipas recomendó al gobierno federal que vean a Pemex como una empresa y no como una entidad política, apuntó que es urgente que se generen empleos en México y no en el extranjero.

“Hay que ver en que nos beneficia a los mexicanos esta compra, un recurso que podría haber aplicado en México en cualquiera de las seis refinerías que requieren de recursos económicos y a las que les falta mantenimiento, ya que no están al 100% operando”, precisó.

Pidió respetar al Consejo de Pemex y resaltó la urgencia de dar resultados en refinación por parte del gobierno federal.

Con este hecho ahora resulta que el costo de Dos Bocas fue de 9 mil millones de dólares y eso es algo inconcebible, que una refinería en Estados Unidos de un 50 por ciento cueste 500 millones, como así que ahora vale 800 por ciento más la de Dos Bocas.

Esto es algo ridículo ya que así se demuestran las exageradas y viscerales acciones de todas las traiciones a la patria. El futuro de los mexicanos está en su sabia decisión, mexicanos actúen ahora ya que de lo contrario serán siempre condenados por las futuras generaciones.

El turismo en México va a la baja

El turismo va a caer, ya que si antes llegaban 10 turistas ahora solo llegarán nada más 5 y con tantas tonterías que han hecho, entre otras la de no darle la capacitación necesaria a los pilotos así como también los cursos de seguridad de vuelo, pues sin esto no van a poder volar los aviones de las líneas aéreas mexicanas a Estados Unidos y por lo tanto no podrán hacer conexiones, entonces todo esto irá repercutiendo de una manera impresionante a todo lo que conlleva el turismo.

Historias que reflejan lo que se puede y

lo que no se puede hacer para tener éxito

Como en la historia de la mitología griega, donde a Ícaro se le conoce a veces como el inventor del trabajo en madera. Este fue hijo de Dédalo, genio de la antigüedad que le mostró a Ariadna cómo Teseo podía encontrar el camino en el laberinto de Minos, donde se encontraba el Minotauro (monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro).

Con esta ayuda, Teseo fue capaz de matar al Minotauro, por lo que el rey Minos y padre del monstruo, muy molesto encerró a Dédalo con su hijo en el laberinto.

Con la intensión de huir, Dédalo fabricó unas alas para él y su hijo. Las adhirió con cera a los hombros de Ícaro y luego en los suyos e iniciaron el vuelo que los llevaría a la libertad. El padre había advertido a su joven e imprudente hijo que no volara demasiado alto ni demasiado bajo.

No obstante las advertencias de su padre, Ícaro fascinado por lo maravilloso del vuelo se elevó por los aires desobedeciendo a Dédalo quien no pudo impedirlo. Además, Ícaro se sintió dueño del mundo y quiso ir más alto todavía. Se acercó demasiado al sol y con el calor de este se derritió la cera que sostenía sus alas, por lo que las perdió. El desdichado y temerario joven acabó precipitándose en el mar, donde murió. Por eso, desde entonces ese mar se conoció como el mar de Icaria.

Y ahora seguimos viendo que al igual que Ícaro, a quien se le cayeron las alas por querer volar tan alto, aquí al señor López también se le están derritiendo, todo porque ahora dice que quiere que se respete a los gobernadores en las próximas elecciones cuando él ha sido el primero en no respetar nada, entonces en este mundo se predica con el ejemplo no con la burla y este domingo pues se va a dar cuenta que todo, todo lo que ha hecho, es revocable, él no es un rey, ni ninguna otra persona que tenga un gran poder como para obligar a un pueblo a esclavizarse ante estupideces e idioteces comunistas.

Por otra parte ahora hay que aplaudirle porque acabó con la clase media y ahora nada más existe una clase, la que está más o menos sobreviviendo, ahora solo hay una gran masa de la clase pobre, por eso realmente tenemos que felicitarlo porque el “Don fracaso” debería de ser su nombre y hasta que no comparezcan ante la justicia todos los que tienen delitos como él sólo podemos pensar que no son otra cosa más que delincuentes.

¿Esconden sus bienes patrimoniales

Bartlett y López-Gatell?

Aunque la titular de Función Pública presumió en redes que todo el gabinete había hecho las declaraciones patrimoniales, no aparecían la del Subsecretario de Salud ni la de Bartlett.

Según una investigación por parte de El Universal, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), presumió a través de redes sociales, que, tanto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como todo su gabinete legal y ampliado, han cumplido con las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses.

No obstante, esto no es del todo cierto, ya que pareciera que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pretendía ocultar su patrimonio, ya que no aparecía en la plataforma Declaranet.

Así mismo, tampoco se reportó el patrimonio de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien, al igual que doña Irma Eréndira, ya ha tenido problemas con las declaraciones de sus múltiples propiedades.

¿Será que tanto López-Gatell como Bartlett ya presentaron sus declaraciones y se cayó el sistema de Declaranet? Todo es posible, ya sabemos que por mera casualidad, de repente, de la nada, los sistemas suelen caerse, acotó El Universal.

Critican a AMLO medios internacionales;

Estados Unidos, Francia y Alemania

Medios internacionales critican a AMLO: En los últimos días Andrés Manuel López Obrador se popularizó en los medios de comunicación internacionales. Pero por las críticas que lanzaron en su contra por intentar controlar las elecciones intermedias de México y por atacar a los órganos electorales. La semana pasada fue en Estados Unidos, ahora en medios de Francia y Alemania.

Diario alemán contra AMLO: El diario alemán, Die Welt” publicó un artículo de opinión titulado “Este mesianismo es incompatible con la democracia”, en el que señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene una “comprensión autoritaria del Estado”.

La periodista del diario alemán, Hidegard señala que las elecciones del próximo 6 de junio se han reducido a un referéndum político sobre el titular del Ejecutivo, en el que divide a México en dos bloques.

Diario francés contra AMLO: Hace unos días, el semanario británico The Economist criticó en su portada y en un artículo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya que lo calificó como “Falso Mesías”; ahora, el diario francés Le Monde señala que el mandatario mete mano en las elecciones. El diario parisino indica que López Obrador encabeza una “hiperpresidencia”. Como resultado de atentar, como nunca antes se había visto, a las autoridades electorales.

Esto es otra prueba más que demuestra que la verdad siempre brilla contra la mentira.

PRI, PAN Y PRD entregan masiva de

quejas ante el INE a días de las elecciones

A tan sólo unos días de las elecciones de 2021, consideradas las más grandes de la historia, el Partido Acción Nacional (PAN) implementó una estrategia jurídica ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La estrategia consiste en la entrega masiva de quejas por las intervenciones del presidente de la República durante el proceso electoral y por el uso del nombre Andrés Manuel López Obrador, que es marca registrada, en campañas de su partido.

En conferencia de prensa, el coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Raymundo Bolaños, explicó que los 81 candidatos del partido para diputados federales ya ingresaron la queja.

Agregó que los 219 abanderados en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encuentran en proceso, por lo que, detalló, se presentará una queja por cada uno de los candidatos en los 300 distritos electorales.

“Ésta deriva de la violaciones a los principios de neutralidad, parcialidad y equidad en la contienda por las intervenciones y ataques constantes realizados por el presidente a través de sus mañaneras en las que de manera sistemática ha formulado pronunciamientos para incidir en el proceso electoral y favorecer a las candidaturas a diputados federales de Morena y la coalición que conforma”, precisó el abogado del PAN.

Manifestó que se busca que el INE sume los recursos del uso de la marca Andrés Manuel López Obrador para cada uso en las campañas electorales de las candidaturas y analice la intervención del presidente en las campañas electorales.

El partido del color púrpura deberá pelear

hasta con las uñas por 8 gubernaturas

Prácticamente estamos en vísperas de las elecciones federales más grandes de la historia de México y las contiendas entre los candidatos son cada vez más reñidas y luchan por quedar arriba de su contrincante el día de las elecciones, los ciudadanos indecisos comienzan a definirse y pareciera que el ganador se decidirá por un volado, pues en muchos de los estados varios partidos están en empate.

Filtran audio de whatsapp donde

funcionarios de Morena extorsionan negocios

Maggie Magaña: Estamos seguros de que AMLO sí es un presidente honesto, de que sí quiere hacer un verdadero cambio y sí quiere ayudar a su pueblo pero queda claro que su equipo no. El periodista Said Betanzos publicó una nota donde habla de un audio que describe la forma de operar de algunos funcionarios de Morena en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En el audio se puede escuchar como supuestamente la delegada de Coepris en Tijuana, Juliana Vidal y su equipo, extorsionan a negocios en Baja California en plena pandemia, les cobran para dejarlos abrir y a los que están abiertos legalmente les cobran protección, al mero estilo de un narcotraficante cobrando piso.

Según medios como el semanario ZETA, Said Betanzos y San Diego Red, las llamadas que escucharemos a continuación son entre un inspector de la Coepris y Juliana Vidal, esposa de Rafael Leyva quien hoy es candidato a síndico por Morena en el gabinete de Montserrat Caballero quien aspira a la alcaldía de Tijuana:

Inspector de la Coepris: “Jefa, buenas noches casi días”.

Juliana Vidal: “Buenas noches”.

IC: Estaba aquí dándome una vuelta, aquí en la zona norte y el “Hotel Cascadas”, el que está aquí a un lado del “Hong Kong”.

JV: “Ajá”.

IC: Esta habilitado como congal, como table dance, bar y todo, hay todo.

JV: Ok.

IC: Hablé con el gerente, obviamente me identifique…

JV: Desde luego.

IC: Me identifiqué y todo el rollo pero el gerente me dijo que él quería “arreglar”.

JV: Ok, interesante.

IC: Entonces que él quería “arreglar” por lo pronto esta noche para que no se le molestara y que luego iba ir a la oficina.

JV: Pues no sé, cóbrale unos veinte.

IC: Veinte pesos o veinte qué.

JV: Si, unos mil dólares, mil doscientos, mil quinientos dólares.

IC: Ok.

JV: Qué onda, qué onda.

IC: Oiga jefa, nomás para que sepa, ya hablé aquí con el gerente, pero si se puso medio loco el vato.

JV: Ok, qué te dijo?

IC: Que es un “chingo” de lana y que es un “chingo” de lana y que… empezó a hacer muchas preguntas ok, pues entonces qué hago?

JV: No pues bájale, pues cuánto quieren dar?

IC: Hay “guey”, pues no sé a ver si de jodido que, mil?

JV: O sea, pues mira es hoy, o sea es hoy, mañana no?

IC: Si, mañana no.

JV: O mañana también?

IC: No, pues mañana no, nomás hoy.

JV: Ok, nomás ahí dile que te dé 10 mil pesos.

IC: Ok, va, ya está, ahorita voy a hablar con él.

JV: Para no tener que llevar a todo el equipo ahorita para cerrar, no.

IC: Ok, sale, ok by.

JV: Quien dio la instrucción de que billares no se molestaban?

IC: mmm… lo que pasa es de que hay un acuerdo, por así decirlo, porque dijeron que billares no, que nada más bares y restoranes.

JV: Y los billares pues son bares, no?

IC: Pues… algunos si, si venden alcohol.

JV: No pues yo creo que como el 90 por ciento venden alcohol.

IC: Si, digo porque también fuimos al “Pocket”, los cerramos pero luego los abrimos porque no, que los billares no.

JV: Pero quién dio esa instrucción, el comisionado?

IC: Si.

JV: Ah, ok, ok, bueno voy a checar ese tema porque se me hace súper raro que, ay billares no, ahora todo mundo va a meter una “pinche” mesa de billar.

IC: A los de “Bajamar” les damos la cortesía o qué onda?

JV: Pues mira, es lo que estaba pensando porque, por decir, está dentro de las actividades que sí se pueden abrir o sea realmente no es algo como congal que tiene que estar cerrado pues, ok, lo que se les puede vender es “protección”.

IC: Ok, bien.

JV: No, o sea, a ver… o sea, “si no quieres que se te moleste”, “si no quieres”… o sea, ya tú te manejas así, ya tu sabes.

IC: Ok, va, ok.

Maggie Magaña: Lamentablemente la 4ta transformación de AMLO terminó siendo una transformación de cuarta porque sus políticos son parte de la vieja escuela que él juró destruir.

No tenemos ninguna duda de que AMLO es el presidente más honesto de la historia de México pero este audio nos revela que AMLO no es Morena.

López Obrador ya advirtió en el pasado que si esto pasaba, se iría de Morena, el presidente no es culpable de toda la corrupción que hay en el país, pero si es responsable de meter a la cárcel a todos los políticos corruptos, incluso si son de su partido.

AMLO: “Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, este, no sólo renunciaría a él… si no, este, me gustaría que le cambiaran el nombre, que ya no usaran ese nombre.

Maggie Magaña; Comparto este video para que todos se enteren y no dejemos que políticos corruptos sigan extorsionando a negocios que solo quieren seguir trabajando. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.

¡Nueva constitución república

soviética de México! HABLANDO CLARO

Que tal amigos, bienvenidos, HABLANDO CLARO. El día de hoy les tengo información de mucho peso, información muy importante que yo les pido estén muy atentos porqué vamos desde el principio. Porqué se llama cuarta transformación, porqué la 4T, de dónde viene esto.

Y esto señores es muy sencillo de entender, la primera transformación, y esto es algo que Andrés Manuel no ha ocultado, esto ha sido público, lo ha dicho una y otra vez durante muchos años, entonces no es secreto, no es una especulación les estoy dando información que además es publica que está documentada y que de esta nueva Constitución que es la propuesta con mucho gusto les voy a dejar aquí las ligas para que si quieren ustedes mismos descarguen el documento completo.

Pero bueno, porqué cuarta transformación, se entiende en el país, en la República Mexicana que la primera transformación se refiere a la Constitución de 1824; La segunda transformación se refiere a la Constitución de 1857; La tercera transformación se refiere a la Constitución de 1917 que es la que nos rige hasta el día de hoy, obviamente con todas las adiciones, cambios, en fin, reformas que se le ha hecho a la Constitución pero es la misma.

Por lo tanto tener una Cuarta transformación en el país implica una nueva Constitución y esto, de ahí viene la lógica señores que esto no es ningún secreto, por qué no lo ha llevado Morena al Congreso, sencillo, no tiene las dos terceras partes que requieren para poderse erigir como un Congreso Constitucionalista y no hacer nada más reformas sino hacer toda una constitución nueva.

La nueva Constitución está elaborada por un grupo, el Consejo Nacional de los Pueblos Mexicanos (CNPM), este es el único grupo que ha elaborado un proyecto de Constitución completita, que de los cuales les voy a dar datos ahorita para que tengan una idea hacia donde nos quiere llevar este régimen.

A pesar de que Morena no ha presentado una Constitución como tal o un proyecto de Constitución es evidente que ese es su objetivo.

Segundo lugar siendo este el único documento y estando sustentado primera, dentro de las exactamente mismas ideologías de Morena y de Andrés Manuel López Obrador y toda la cofradía de gente que esta atrás de él, es evidente que es el mismo.

Ellos ni niegan ni aceptan que haya vínculos directamente con el CNPM sin embargo a mí, en mi opinión, se me hace absolutamente lógico que este sea el documento que ellos pretenden sacar adelante en caso de tener una mayoría absoluta y tener el control total de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esto es, poderse erigir como un Congreso Constitucionalista.

Ahora, qué es importante aquí, definitivamente cuando se hace una Constitución se trata de mejorar sin embargo aquí se cambia absolutamente todo, es una verdadera transformación si es que estos señores llegan a hacerlo.

Y estamos hablando de ser y por eso ponía yo en el título que vamos a ser la Nueva República Soviética Mexicana porque es exactamente lo que se tenía antes detrás del bloque soviético.

Y les voy a dar unas ideas, parten ellos de la base, según dicen, por qué se requiere de esta Constitución, es porque el modelo capitalista continúa empobreciendo a los pueblos del mundo y depredan la naturaleza del planeta, uno de los considerandos.

Otro que mencionan dentro de varios, los mexicanos viven en una crisis por el sometimiento a intereses nacionales desde 1940, intereses antinacionales, perdón.

Otra es que según ellos, los gobiernos mexicanos han sido sometidos a gobiernos extranjeros permitiendo la entrega, el despojo y el saqueo de los recursos naturales, y así, se siguen con muchos más argumentos que no tiene caso citarlos todos.

No les voy a leer toda la Constitución, les voy a dar los puntos que considero prioritarios, si en algún video posterior ustedes pretenden que haga más énfasis en algún punto particular explicando cada uno de los artículos de este proyecto con muchísimo gusto lo vamos a hacer, déjenme los comentarios y lo iremos haciendo poco a poco.

Ahora, se basa en aportaciones y esto es importante, de dónde vienen las ideologías que tomaron para la creación de esta nueva Constitución, que por cierto tiene una nueva revisión, la última revisión se hizo en octubre de 2020 o sea tiene medio año, en pocas palabras, consta de 248 artículos y tiene 14 transitorios.



Está basada en las aportaciones de, literalmente, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de Kant, de Hegel, obviamente de Karl Max, del “Che” Guevara, de Fidel Castro, de José Martí, de Gandhi, de Mandela, de Hugo Chávez, de Evo Morales, José Mujica y de Rafael Correa dentro de muchos otros que podrán ver en el documento.

También mencionan dentro de ideólogos internacionales a Sócrates, a Platón, a Rousseau, a Kant como decía Niche, a Lenin, a Trotsky, a Stalin, ok, a Mao Tse Tung, Karl Max, nuevamente lo repito, Federico Engels, Rousseau, Simón Bolívar, Salvador Allende, Olaf Palmer, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, Augusto Cesar, Sandino y bueno mencionan a uno, y bueno ellos los diferencian como artistas pero con ideologías de las cuales ellos se han inspirado.

Y mencionan dentro de varios a Diego Rivera a Frida Kahlo a Siqueiros, hay otros mexicanos como Carrillo Puerto como Leona Vicario, Morelos, Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, Rosario Ibarra de Piedra, Néstora Salgado, en fin, y varios más pero bueno quise darles una idea.

La forma de gobierno según esta nueva Constitución queridos amigos cambia radicalmente, esto es el sistema presidencialista y el tradicional, la tradicional forma de democracia que tenemos, simple y sencillamente deja de existir.

A partir de ahora se manejará el país a través de Asambleas Políticas comunitarias donde con esta forma de gobierno tenemos también Consejos Municipales, Estatales y el Consejo Nacional el cual está compuesto por 500 representantes que vienen de los 32 estados de la República, de esta manera cada estado tiene representación.

Ahora, de estos mismos, con estos 500 que prácticamente es la Cámara de Diputados que tenemos hoy, quiten los senadores, tendríamos también un representante técnico o un equivalente a un “Director” el cual será reelecto cada 4 años, puede ser reelecto o simplemente se cambia por otro pero el período es de 4 años pero no es ni siquiera el equivalente a un presidente.

Los 32 estados de la República Mexicana los entienden como libres y soberanos pluriculturales, la capital en vez de ser la Ciudad de México, como es ahora, cambia el nombre a la Ciudad del Valle de México Tenochtitlán, en fin.

La nueva Constitución mexicana de 2021, como ellos la denominan, eh, bueno habla que es una Constitución que está basada para la sociedad del afecto, la democracia, la justicia, la equidad, la fraternidad y la libertad plenas en armonía con la naturaleza, esta misma, como les comentaba, fue aprobada por el Congreso Nacional Constituyente el 24 de octubre del 2020.

La república federal que ellos proponen habla obviamente de libertad de expresión, de libertad de prensa, de un auto gobierno popular democrático, en fin, eh, estos artículos cuando uno los lee los primeros hablando de libertades de expresión, suenan muy bonitos como cualquier constitución comunista, sin embargo me voy a brincar a los artículos a partir del 91 donde se habla de la Educación, amigos, y aquí les voy a leer un momento porque habla, Escuelas Particulares y de la Sociedad Civil: los particulares y organizaciones de la sociedad civil podrán impartir educación en determinados tipos y modalidades ciñéndose a los valores, principios y fines de la nación así como en los preceptos educativos establecidos en esta Constitución y de acuerdo con los términos que establezca la ley respectiva lo que será regulado y supervisado por la Asamblea Política Municipal y Estatal que corresponda y en su caso por la Asamblea Política Nacional.

Esto que quiere decir, primero cabe aclarar en esta Constitución la Propiedad Privada se acaba, absolutamente todo el territorio nacional es propiedad de la República Mexicana, la nueva República Mexicana, esta principalmente que yo calificó como soviética.

Pero vamos un poco más abajo, vamos a lo que es el Dominio y Administración de los Bienes Naturales que es el artículo 106 de esta nueva Constitución y se los leo en parte, no los voy a marear con todo: corresponde exclusivamente, estoy leyendo textualmente, corresponde exclusivamente a la nación el dominio directo, completo y la administración de todos los bienes naturales de la plataforma continental en el terreno nacional incluyendo aguas marítimas, subsuelo, en fin, los zócalos submarinos de las islas, todos su minerales, sustancias, habla hasta del hidrógeno, líquidos, gases, absolutamente todo pertenece ahora a la nación.

Vamos al Artículo 106 el cual, el Artículo 106 habla… discúlpenme por favor, vamos al Artículo 109, saben que esto lo grabo en vivo y no tiene edición.

Hablando de la Electricidad; tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión, la ley establecerá normas relativas de la administración, organización, funcionamiento, procedimiento de contratación y demás actos jurídicos que realicen las empresas eléctricas del autogobierno popular, porqué leo hasta aquí, porque nuevamente no hay concesiones y se los voy a dejar muy claro.

Ley de Hidrocarburos, Artículo 110: No hay concesiones, no hay coinversión, no hay inversión extranjera, cualquier artículo lo especifica muy claramente, que contradiga cualquier acuerdo internacional que México tenga vigente al momento de aplicarse esta Constitución tendrá que ser renegociado porque no se someterá ni de ninguna manera se perderá lo que ellos entienden como soberanía nacional.

Entonces la distribución de estos hidrocarburos, absolutamente todo, de hecho queridos amigos, hablan específicamente del transporte público en todo el país desde el municipal, desde el más pequeño pueblo, hasta el nacional donde todo el transporte público, ya estamos hablando de camiones, de microbuses, de taxis, de aviones, trenes y absolutamente de todo, son propiedad de la nación administrados por concejos técnicos, entonces, por eso es importante que pongamos mucha, mucha, mucha atención a esto, en fin.

El acceso irrestricto, dicen ellos, a la televisión, internet, museos, información en prensa, etc., es totalmente libre, gratuito en toda la nación sin embargo las empresas televisoras, radiofónicas y todas ellas no podrán ser concesionadas las cuales haya privadas hoy pasaran a ser administradas por los concejos que ellos sugieren al igual que cualquier empresa, e insisto, la propiedad privada, empresas, etc., quedan totalmente vetadas.

Entonces Propiedades de la Nación en el artículo 136, esto es muy importante que lo vean porque hay que abrir los ojos y créanme amigos esto no es un video amarillista, es simple y sencillamente tener la información tal cual es.

Empresas Estratégicas Nacionales ellos las especifican como energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, agua, banca social, o sea todos los bancos pasan a ser del gobierno: finanzas públicas, aduanas, transporte público, punto, en general ferrocarriles, ciencia y tecnología, autosuficiencia alimentaria y educación pública, estos ni siquiera podrán ser concesionados, tu casa, mi casa, la casa de todos, señores se convierten en concesiones y se los leo literalmente “Territorio Nacional Artículo 135 y Concesiones de Propiedad: La nación es la propiedad de todo el territorio nacional el cual se fracciona para concesionar en propiedad su uso sustentable y racional a individuos y colectivos en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, la nación ejerce los derechos etcétera, de soberanía… ta, ta, ta.

Propiedades de la Nación no Concesionables: mares, playas, ríos, lagunas, zonas arqueológicas, etc., en fin empresas y vamos las prescripciones porque obviamente terratenientes no podrá.

Concesiones de propiedad habitacional, tu casa, mi casa, la casa de cualquiera, Artículo 139: todos los mexicanos tienen derecho a ser titulares de la concesión de propiedad de una casa habitación de manera individual o compartida considerando 40 metros cuadrados por habitante, sean niños o personas adultas. Todas las casas y departamentos habitacionales en uso será asignados como concesión de su propiedad a sus usuarios con antigüedad mayor de un año. Las concesiones de propiedad y terreno casa habitación solamente podrán revocarse por decreto especial en atención al superior interés de la nación, y el artículo continúa, si además Concesiones de Propiedades para Empresas e Instituciones: tienes una fábrica, tienes un taller, cualquier cosa, Artículo 140, Las Concesiones de Propiedad o Inmuebles para Empresas o Instituciones que son asignadas por tiempo indefinido a personas o colectivos o cooperativas que las compren pero en caso de fallecimiento sus descendientes o familiares no tendrán derecho sobre el inmueble mayor al que corresponde a otros colaboradores de la empresa o institución. Si el titular de una empresa o institución fallece la concesión de propiedad podrá ser reasignada a quienes colaboren en la empresa o institución con derechos proporcionales a su aportación laboral de acuerdo con lo que establezca la ley.

Inmuebles Ociosos, Artículo 141; Tienes otra vivienda y no la ocupas, los espacios que permanezcan ociosos sin uso por más de tres años podrán ser recuperados por el Consejo Técnico Municipal de Economía Equitativa para ser asignados en concesión de propiedad a nuevos usuarios, la ley regulará que nadie acumule concesiones de propiedad ociosas o excesivas.

Señores esto no llega nada más aquí, me voy a ir un poco más rápido, ellos pretenden y esta Constitución pretende controlar el intercambio de productos y servicios, por ejemplo, qué es justo y qué es correcto, yo fabrico muebles tú haces tortas bueno, eso va a estar regulado para que haya intercambio.

La prioridad de la economía cooperativa social solidaria, que quiere decir esto, como tú eras propietario de tu empresa y así lo especifica se te va a dar oportunidad de trabajar y tendrás un salario, que por cierto ya está regulado desde antes, ahorita les explico, equivalentes a lo que aportes a la empresa, punto, eres un trabajador más de tu cooperativa de la que ya no eres propietario pero las empresas que están administradas ahora por cooperativas no pueden tener un margen de utilidad mayor al 30 por ciento y ese es el tope y el límite máximo ya que está regulado.

Habla el artículo 181 del Consumo Responsable: será evitar a toda costa las compras impulsivas, las compras compulsivas y de cualquier tipo. Lo que el gobierno considere que está de más pues no necesitarás ni tendrás porque adquirirlo, está regulado en la Constitución.

De los Artículos Transitorios, pero bueno déjenme nada más regresarme un poquito. La Constitución permite además el peso mexicano establecen un salario mínimo el cual equivale, un peso equivale a un minuto de trabajo, la jornada laboral normal que se pretende es de 6 horas y este salario podrá incrementarse de acuerdo a tus capacidades, tu experiencia, a donde trabajas, etc.

El gobierno como obviamente todos los bancos son nuevamente propiedad de la nación, o sea estamos hablando, insisto, el decir soviético no estoy exagerando señores, estamos hablando que absolutamente todo es propiedad de la nación, inclusive el transporte público hablan de que hay que promover y mejorar el transporte en bicicleta, etcétera, etcétera, o sea esto de verdad es una locura pero bueno el gobierno regula también Banco de México y todos los bancos privados, banca de primer piso y de todo tipo si hablan de que te van a dar créditos muy blandos inclusive sin intereses, igual que Venezuela, yo quiero saber de dónde sacarán el dinero pero bueno, además de eso permite que cada estado de la República emita vales, literalmente, y monedas estatales qué tendrán que tener un tipo de cambio igual al peso que es la que sigue siendo la moneda nacional, pero probablemente tú en Oaxaca o alguno en Baja California, alguien más en Chihuahua tengan otra moneda diferente a la nacional que no sea el peso o simplemente se te pague con vales, esto está contemplado y es correcto y es legal en la Constitución.

Vamos a los Artículos Transitorios que me llamaron bastante la atención, el primer Transitorio señores, el Rechazo Absoluto al Presidencialismo y al Sistema Presidencialista: esto es, no estamos realmente avanzando lo vamos a dejar y a convertir el país en una absoluta cooperativa gigantesca y ustedes saben lo que sucede con las cooperativas, estos señores, no es de miedo, es de pánico, si esto y es muy poquito créanme son 240 artículos, les platique muy encimita algunos. Yo les pido que por favor compartan este video, este video si es muy importante que lo hagan llegar a la mayor cantidad de gente posible.

Si necesitan, si gustan, si quieren que ahondemos más en cada uno de los artículos con mucho gusto, en lo que a ustedes les interese, para eso estamos. Mark Staroselsky (www.facebook.com/Puntodeinflexion21).

Pero aquí lo importante señores es, el próximo domingo 6 de junio, no podemos dejar que esto pase, esto, estamos hablando de cosas graves señores, cosas muy graves, vamos a ponernos las pilas ¡ánimo!, no es para bajarnos las pilas esto es para que al contrario se pongan las pilas y defendamos nuestra democracia, por supuesto señores a partir de que pasen las elecciones y todo el revoltijo, yo creo que va a ser la segunda quincena de junio, con mucho gusto yo en lo personal les haré llegar lo que son mi propuesta de los que debería ser un gobierno porque definitivamente, mucho menos con el que está pero con los que ahora son oposición PAN, PRI y PRD, no los vamos a dejar que gobiernen como siempre han gobernado.

Les mando un saludo, les mando un abrazo, cuídense mucho, HABLANDO CLARO.

Esto es algo fuera de la realidad, por ello no podemos permitir que acaben con todos los derechos que tenemos entre ellos el de la propiedad privada, no es posible que quieran acabar con todo el trabajo que se ha hecho por generaciones para tener las garantías que un país da a las personas productivas y trabajadoras, a esto le damos un rotundo NO, ¡Ya basta! A los morenistas se les debe declarar como personas no gratas, expulsarlos del país y confiscarles sus bienes y propiedades para que devuelvan todo lo que se han robado.

Los diputados presuntamente

gastaron 2 mil millones de pesos

Diputados de Morena y sus aliados supuestamente habrían gastado más de mil millones de pesos para consumos, incluso en pandemia, mientras que la oposición solo dispuso de menos de 800 millones, es decir aproximadamente un total de 2 mil millones de pesos.

De acuerdo con El Universal, las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde de México (PVEM) y PES habrían recibido mil 188 millones pesos para los primeros 30 meses de la actual Legislatura en San Lázaro.

Las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD habrían recibido y gastado 788 millones 939 mil pesos, en los mismos dos años y medio de la 64 Legislatura. Los recursos habrían sido asignados bajo el concepto de subvenciones ordinarias y extraordinarias, los cuales no registran presentación de facturas de comprobación o rendición de cuentas.

Tanto Morena y sus aliados, como diputados de la oposición habrían gastado mil 977 millones 453 mil entre septiembre de 2018 y febrero de 2021.

Detalles importantes de tomar en cuenta

Un reportaje que salió en televisión, pone al partido en el poder como una tercera fuerza política en el país, es por ello que los mexicanos debemos tomar en cuenta que el futuro de México está en las manos de los que vamos a poder ejercer nuestro voto.

Por otra parte se oye un “rumor” que dice que en las últimas votaciones las plumas que se usaron eran de una tinta que se podía borrar, con lo que existe la posibilidad de que estás mismas boletas pudieron haberse vuelto a marcar “a su conveniencia”, no respetando el voto.

Por eso se vuelve importante recordarles que mejor lleven sus plumas y que sean de tintas que no se borren para así poder evitar ese tipo de fraudes.

Tenemos que esperar y respetar la voluntad del pueblo que somos todos, abajo la dictadura, arriba la democracia y el estado de derecho, esperamos que a todos los responsables de iniciar todo este tipo de movimientos sean apresados por tratar de hacer un golpe de estado o que sean forzados a abandonar el territorio nacional.

¡Que viva la democracia!

