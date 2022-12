Sospechoso de la desaparición de Fernanda Cayetana se niega a declarar

La madre de Fernanda Cayetana, menor desaparecida en la zona continental de Isla Mujeres, señala que no se ha cumplido la promesa que hicieron autoridades para obtener la confesión de la persona detenida y esclarecer el paradero de su hija

En entrevista exclusiva con Daisy Norma Blanco Chi, madre de la menor, dijo que a mediados de noviembre pasado la autoridades de Quintana Roo le prometieron que tras la detención del principal sospechoso, en un plazo de 15 días la Fiscalía obtendría la confesión; sin embargo, no ha ocurrido y además no hay avances en la investigación.

“Cuando hablamos con la gobernadora, el 16 de noviembre, ella me dijo que en 15 días ella me daba respuestas para que le sacaran la verdad a Marco Antonio (...) pero ya pasó más del mes y no me han dado la cara, no hay ningún avance”, manifestó la madre afectada.