“Su sueño de república bananera”, Ricardo Anaya Cortés

La idea de república bananera que existe en la cabeza de López Obrador, pues muchos resultaríamos traidores a la patria.

Pero ahora sí que yo tengo otros datos, para mí, traidor a la patria es alguien que se declara presidente legítimo, después de perder una elección.

Traidor a la patria es quien permite que se humille a nuestras fuerzas armadas, forzándolos a responder con abrazos a los criminales.

Traidor a la patria es quien pacta con el crimen organizado y ordena liberar a un criminal ya detenido.

Traidor a la patria es quien cancela, por sus pistolas, la obra de un aeropuerto de primer mundo, que estaba ya muy avanzada.

Traidor a la patria es quien decide matar la inversión en energías limpias para generar electricidad cara y sucia, quemando carbón y combustóleo.

Traidor a la patria es quien, cuando vivimos la peor pandemia en un siglo, le dijo a la gente que se abrazara, que no pasaba nada.

Traidor a la patria es quien insulta a la prensa, amenaza a opositores y se rodea de paleros incondicionales.

Traidor a la patria es quien le miente a su pueblo todos los días sin pudor alguno. Quien nos divide, quien nos pone a unos contra otros, en vez de unirnos, para que, a pesar de nuestras diferencias, busquemos propósitos comunes.

Traidor a la patria es quien tira nuestro dinero en sus caprichos y ahoga presupuestalmente todo lo que le incomoda, alegando una supuesta pobreza franciscana.

Traidor a la patria es quien, en medio de la mejor oportunidad de inversión que México ha tenido en décadas, prefiere pelearse con nuestro principal socio comercial, porque eso incrementa su popularidad.

Fíjate, gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio, hace 30 años, hemos llegado a ser el principal socio comercial de Estados Unidos, la economía más grande del mundo.

México se convirtió en una potencia que exporta más manufacturas que todos los países de América Latina en conjunto, dando empleo a 3.2 millones de mexicanos, y 2.7 millones de empleos dependen nada más de lo que exportamos a Estados Unidos y Canadá.

Entonces traición a la patria es ahora poner ese tratado en riesgo, al desconocer lo que él mismo firmó hace cuatro años, al ratificar el tratado.

López Obrador podría ser un presidente ideal para la república bananera con la que él sueña, pero el México de verdad ese… le quedó muy grande.

Es importante mencionar que las declaraciones que hace este señor son válidas ya que cada quien tiene el derecho de hacer sus comentarios y expresar su punto de vista.

Don Miguel Nazar Haro

Cada quien encontró en el recorrer de su existencia una celebridad imborrable. Para quien esto redacta, sin duda lo fue Don Miguel Nazar Haro, mentor en investigación, mi consejero, más que consejero, mi entrañable amigo.

Con él, me inicié en el arte de la observación, del análisis, del reconocimiento, del descubrimiento de la impronta del delito, él tuvo la gentileza de ilustrarme en aquel lejano primer gran reto profesional; descubrir a los asesinos de un policía victimado en la Puerta Mariana de Palacio Nacional (la cual fue construida en el año de 1850). Homicidio que perpetraron en el año de 1969, jóvenes ilusos que fueron entrenados previamente en el extranjero a fin de cometer actos de terrorismo, secuestros, asaltos bancarios, y asesinatos a guardianes de la ley e industriales, con el fin de derrocar mediante las armas al gobierno de aquel entonces.

Gracias a ese adiestramiento en menos de setenta y dos horas, viriles agentes de la policía judicial dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales lograron la captura de aquellos engañados guerrilleros pertenecientes a la liga 23 de septiembre.

Don Miguel era un investigador de añeja prosapia policial, a mucho orgullo fue el Director de la Federal de Seguridad, institución que fue fundada en el año de 1947 (durante el mandato del presidente Don Miguel Alemán), a sus inicios dirigida por el General Don Marcelino Iñurrieta, corporación policiaca cuyas funciones consistían en impedir que la delincuencia política dañará a nuestro México.

Vale la pena recordar que la Dirección Federal de Seguridad estuvo a su cargo durante el sexenio de José López Portillo y en aquel entonces llego a ser considerada como la mejor policía del mundo.

Es importante destacar que la dirección en la década de los años 70 dio inicio a sus actividades para detectar, investigar, responsabilizar y encarcelar a los delincuentes vinculados con el narcotráfico, así como a los servidores públicos que lo protegían y se corrompían con las referidas actividades.

Don Miguel tiene su pedestal en cada uno de los policías que colaboraron con él, ellos a menudo le recuerdan de la manera más respetuosa, para todos esos viejos guardianes de la ley fue el “tigre” de la investigación. Para mí ese policía de irrepetible talento sigue vivo y seguirá viviendo, cuando menos en mi recuerdo.

Añoro como si fuera hoy, aquellas palabras expresadas con motivo de una conversación en la que le hice saber que por razones profesionales me había percatado de una alianza realizada por un narco político con la delincuencia del narco tráfico con el objetivo de bajar aviones cargados de toneladas de cocaína y, que por tal motivo dichos hechos los iba a poner del conocimiento, como lo fue, de la Procuraduría General de la Republica. Vocablos los cuales quedaron perpetuamente grabados en mi memoria y que hoy repito: ‘’No temas donde vayas, que haz de morir donde debes’’.

Como corolario de aquella tertulia Don Miguel me expresó: “Alberto tú cómo amigo podrás tener imperfecciones, pero como enemigo eres el enemigo perfecto para ese narco político, denúncialo, por traicionar a México”. Ésta y mil anécdotas podrían relatar de mi amigo.

A sus innumerables afectos, y a todos los guardianes de la ley que lo quisieron y respetaron, los invito a invocar con quién esto escribe la más vital y alegre de las memorias en su honor.

Los organismos de seguridad nacional, la policía de nuestra patria, jamás volverán a ser lo que fueron.

Por una simple y sencilla razón: Miguel Nazar Haro ha dejado físicamente de indagar.

Ese solo hecho provoca en todo gran policía, una parálisis emocional, ya no hay quién les ponga el ejemplo, los ilustre, los defienda, los dirija.

Descansa en paz, amigo real, mientras los perros aún ladran y delinquen.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C.

Ebrard y Sheinbaum vulneraron la imparcialidad de las contiendas electorales en 2022: Tepjf

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió que las dos opciones con más posibilidad de abanderar a Morena en los comicios federales en 2024, Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubón, vulneraron la imparcialidad de las contiendas electorales en 2022.

La Sala Especializada del Tepjf determinó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, violó los principios de equidad e imparcialidad por haber asistido a un evento electoral en apoyo del entonces candidato de Morena al estado de Tamaulipas, Américo Villarreal el pasado 15 de mayo.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a un evento en el estado de Quintana Roo el 24 de abril, donde mostró su apoyo a la entonces candidata Mara Ledezma, por lo que vulneró los principios de imparcialidad durante la contienda en aquella entidad.

Además, Claudia Sheinbaum, así como las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno Silva y de Campeche, Layda Sansores San Román, también afectaron la neutralidad de los comisos en el estado de Hidalgo, esto debido a que las tres funcionarias asistieron a un par de mítines en favor del entonces candidato Julio Ramón Menchaca Salazar el 8 de mayo.

Por si fuera poco, la Sala Especializada dio a conocer que se acreditó el beneficio que Menchaca obtuvo tras la asistencia de las gobernadoras a sus eventos.

Así mismo, también fue señalada la senadora Martha Lucía Micher Camarena de forma positiva al resolverse que no vulneró la normatividad electoral por su asistencia al mismo evento, ya que “se encontraba dentro de los límites contemplados en la bidimensionalidad” de su labor legislativo y su afinidad partidista, aunado a que en el evento el órgano legislativo se encontraba en receso, además de que ella no forma parte de la Comisión Permanente.

Sin embargo, el Tribunal calificó como inexistente el uso de recursos públicos atribuidos a todos los funcionarios mencionados, es decir, que los viajes y asistencia a eventos electorales no fue financiado con dinero del erario, sino con sus propios recursos.

Finalmente, el Tribunal electoral dejó en manos de los congresos locales de la Ciudad de México, Campeche y Colima, así como del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores el determinar cuáles serán las penalizaciones o sanciones correspondientes por haber infringido las leyes electorales.

Una delincuente electoral será candidata: Denise Dresser se posicionó en contra de Delfina para las elecciones del Edomex

La politóloga Denise Dresser se posicionó respecto a los resultados de la encuesta de la dirigencia nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) luego de que se diera a conocer que Delfina Gómez Álvarez será candidata a la gubernatura en las elecciones de 2023 en el Estado de México.

“Una delincuente electoral será candidata de @PartidoMorenaMx al Edomex”, escribió en su cuenta de Twitter a pocos minutos de ser emitido el anuncio.

Para la académica, los resultados son muestra “de la cultura de tolerancia a prácticas ilegales” que tiene el partido fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Demuestra sus usos y costumbres anti-democráticas, su silencio sobre la putrefacción interna, y su falta de autoridad moral para dar lecciones de democracia”, aseguró.

Cabe agregar que no es la única figura de oposición que se ha posicionado en contra de la actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Así mismo, en conferencia de prensa, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, dijo que le parece “lamentable” la participación de la funcionaria en las elecciones.

“Yo sí creo que es lamentable que en el país, personajes que han mostrado violaciones graves sean postulados, no es mi partido, me parece que es un perfil que puede contrastar perfectamente lo que no debe de ser para el Estado de México”.

En este sentido, agregó que, para ganar las elecciones del Estado de México a Morena, el hecho de que la maestra Delfina sea la candidata, “es una buena noticia para la oposición”. Por lo que, añadió que presentará una propuesta para que el bloque opositor Va por México (conformado por los partidos PAN, PRI y PRD), lleguen a un consenso para presentar a uno o varios candidatos.

La actual titular de la Secretaría de Educación Pública, fue seleccionada como la candidata del partido Morena en el Estado de México, esto de acuerdo con los resultados presentados por el dirigente del partido, Mario Delgado Carrillo.

Basado en los resultados de las encuestas, se dio a conocer que Delfina fue la aspirante con mayor popularidad entre los mexiquenses, mayor voto de intención entre los electores y la que obtuvo mejores niveles de opinión favorable.

Sin embargo la actual candidata, ya arrastra algunos señalamientos en su contra, mismos a los que hacen referencia sus opositores.

En septiembre del año pasado (2021), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó a Morena con más de 4.5 millones de pesos debido a ingresos no reportados de Gómez Álvarez, esto durante su campaña a diputada federal en el 2015.

“Hoy el @INEMexico multó a Morena por una trama de financiamiento ilegal. La operación consistió en retener 10% del sueldo a 550 empleados públicos de Texcoco. Luego, pagaron a proveedores de Morena y no rindieron cuentas al INE”, expresó el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, a través de su cuenta de Twitter en aquella ocasión.

Ante esta situación, diversas figuras de la oposición exigieron a Morena, y al presidente Andrés Manuel López Obrador destituirla de su cargo de la SEP.

En tanto, este mismo jueves, Delfina Gómez aceptó encabezar al partido guinda en las elecciones venideras, por lo que, tras una conversación con el presidente de la República, acordó dejar su puesto en la Secretaría de Educación.

Quién es el supuesto compadre del “Mayo” Zambada que cenó con AMLO y empresarios en Palacio Nacional

La última cena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió a una suma de empresarios más ricos de México en Palacio Nacional, pero logró colarse un invitado sinaloense, señalado anteriormente por su presunto compadrazgo con Ismael Zambada García, “el Mayo”.

El gobierno de Sinaloa fue quien invitó al personaje, además de otros 24 empresarios estatales, pues López Obrador también reunió a 25 líderes del sector económico nacional como Carlos Slim, porque quiere que participen en la compra de boletos para rifar diversos lotes localizados en Playa Espíritu, Escuinapa.

Se trata del exalcalde de Culiacán y principal accionista de SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón. En medios sinaloenses fue identificado como un invitado incómodo, debido a nexos señalados en reiteradas ocasiones por sus presuntos vínculos con “el Mayo Zambada”.

Vizcarra Calderón no lo ha negado directamente, pero sí ha dicho que las referencias mediáticas manchan el prestigio de su esfuerzo y la compañía que encabeza, pues a la fecha no ha sido involucrado en investigaciones por delitos relacionados con el Cártel de Sinaloa o irregularidades de otro tipo.

Sin embargo, la prueba que desencadenó todo se publicó en diciembre de 2009, cuando aparecía en una foto a pocos metros del Mayo Zambada, supuestamente en una misa improvisada en el rancho de Puerto Rico, a finales de la década de 1970. El diario Reforma explicó que la celebración fue por la Virgen de Guadalupe en la propiedad de la familia Zambada.

Vizcarra Calderón aceptó que él fue a ese lugar y sí era la persona identificada por el diario de circulación nacional. No negó el compadrazgo en una carta enviada a medios, pero insistió que su presencia ahí fue por actividades relacionadas con su trabajo, la compra de ganado.

Luego de la cena del pasado 27 de julio en Palacio Nacional, autoridades de Sinaloa se limitaron a responder que no tenían constancias sobre vínculos del narco entre los empresarios que invitaron. Enrique Inzunza Cazarez, secretario de Gobierno del estado, dijo que asistió un grupo plural y representativo de diversos giros para exponer la importancia de la entidad en el ramo agrícola y desarrollo de obras hidráulicas.

Vizcarra Calderón tuvo oportunidad de atajar directamente su relación con el Mayo Zambada, cuando se postuló como candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el segundo debate electoral, su rival político, Mario López Valdez, lo confrontó directamente por el compadrazgo. Pero el empresario claramente evadió con el argumento: de que no había hecho algo fuera de la Ley.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui dijo que esos señalamientos eran refritos de mal gusto. Y nuevamente, descartó desmarcarse directamente de ser compadre del Mayo Zambada.

Hace 13 años, cuando fue publicada la fotografía, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades ministeriales para ser investigado. Pues no era un evento cualquiera, en la imagen también aparecía Inés Calderón Godoy, padre del capo José Inés Calderón Quintero, quien sentó las bases del Cártel de Sinaloa. Igual estaba Javier Díaz, hijo del narcotraficante Baltazar Díaz Vega del Cártel de Juárez.

El político alineado al PRI perdió la contienda de 2010 y dijo que no volvería a competir en cargos públicos. Sin embargo, con el arribo de la administración López Obrador comenzó acercamientos con Morena. En 2019, cuando estaban las campañas de Baja California mostró su apoyo a Jaime Bonilla.

En enero de ese año, Calderón Vizcarra ya había cenado con el presidente en Culiacán y su amigo, el entonces gobernador sinaloense, Quirino Ordaz Coppel. El empresario apareció en una nueva foto abrazando al jefe del Ejecutivo federal, tras la cita que tuvo lugar en el hotel Lucerna. Luego el mandatario siguió una gira por Mocorito y Guasave. Desde entonces, las aproximaciones no habían destacado hasta la semana pasada, en donde hubo una suculenta comilona de café, chocolate, pan y tamales de chipilín.

Ricardo Monreal buscará ser el candidato de Morena en 2024, aunque está en situación de desventaja con los candidatos del mismo partido

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguró que resistirá con dignidad durante su camino rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, esto porque el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha reiterado su “legítima aspiración” para ser el mandatario de México de 2024 a 2030.

Durante una entrevista para Grupo Imagen, el senador fijó como límite su dignidad, esto porque la carrera al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) inicia en 2023, donde espera competir en igualdad de circunstancias contra las llamadas “corcholatas” de AMLO: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

“Hemos resistido con dignidad y vamos a seguir resistiendo con dignidad, porque lo único que hemos estado haciendo es ser eficaces en el trabajo”

Al respecto, señaló que se encuentra en una situación de desventaja ante las “corcholatas”, pues, a diferencia de ellos, no cuenta con la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante los embates políticos.

“Fuera de la protección del ámbito de la amistad o del conocimiento del presidente es muy complicado resistir”, agregó durante la entrevista, y cuestionó cómo es que se verían estas figuras lejos del “manto de protección” de AMLO. “Ya me imaginó de los tres fuera de la protección presidencial, o del manto protector del presidente, estar 14 meses fuera de ese manto”

Aunado a esto, durante una conferencia de prensa celebrada este jueves 4 de agosto, el doctor en Derecho Constitucional por la UNAM fue cuestionado sobre el límite de su dignidad, para saber si el senador continuará en la llamada Cuarta Transformación (4T) o en Morena, a lo que refirió “vamos a ver, falta tiempo”. “Tengo muy claro los tiempos y los ritmos de la política, no me apresuro, no me precipito… Veo con mucha claridad lo que va a pasar… Vamos a darles la sorpresa”

Y es que Ricardo Monreal cuestiona frecuentemente los procesos internos de Morena por las irregularidades que se cometen en la cúpula del partido. Por ejemplo, con la renovación de la dirigencia nacional se manifestaron signos que ponen en duda la transparencia del instituto.

Cabe recordar que las votaciones con las que Mario Delgado llegó a la presidencia de Morena quedaron bajo llave a cinco años, en vez de hacerlas de acceso público tal y como se había prometido. Además, el pasado fin de semana, con el proceso de selección de consejeros, se vieron manifestados numerosos ejercicios de acarreos de personas en varios centros de votación, eso sin contar las manifestaciones violentas y quema de casillas.

Las elecciones que definirán la presidencia de México son en 2024; sin embargo, casi todas las casas encuestadoras que han realizado algún sondeo para conocer la preferencia de la ciudadanía indican que el o la candidata que emane de Morena será quien gane la justa electoral, por eso, los presidenciables del partido ya manifestaron su aspiración.

De acuerdo con los diferentes estudios, quienes encabezan la lista de preferidos son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, en un segundo término están los legisladores Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña y, finalmente, Adán Augusto López.

No obstante, cabe recordar que conforme a la Ley electoral, es hasta 2023 cuando los diferentes partidos políticos deben de definir su perfil definitivo para candidatear a la presidencia y, una vez establecido esto, iniciar la campaña oficial.

Debido a que las manifestaciones y los mítines de los promotores de la llamada 4T han sido condenados por la oposición política, razón por la que han interpuesto quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes les han dado la razón y los abanderados por el partido guinda han tenido que bajar contenido de redes sociales por hacer proselitismo.

Silvia Pinal, Alejandra Cuevas, García Luna o Alemán Magnani: las venganzas del fiscal Gertz Manero. (Infobae)

“El hombre más poderoso y rencoroso del gobierno de la Cuarta Transformación”. Así describe el periodista J. Jesús Lemus al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. A esa conclusión llegó tras la extensa investigación que hizo, recopilada en su más reciente libro El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022), cuya finalidad es dar a conocer más información ante la casi nula existencia de datos del hombre más poderoso de la justicia mexicana.

No es el único que lo ha tildado de “rencoroso” o “vengativo”. Personas que han sido cercanas a él, como el subprocurador Javier Coello Trejo o la que fuera su familia política, también le adjudican ese adjetivo. Y esa característica pareciera ser el común denominador en las persecuciones judiciales que, cada que ha tenido el poder de hacerlo, ha emprendido el ahora fiscal mexicano, de manera directa o indirecta. Hay por lo menos unos cinco casos que ejemplifican tales calificativos.

La venganza que llegó 79 años después: La más tardada de sus revanchas sería la persecución judicial en contra de Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por 66 millones de pesos (más de USD 3 millones). En julio de 2021, la FGR giró órdenes de aprehensión en contra de él y de su padre, Miguel Alemán Velasco. Pero el juez solo procedió contra el nieto del ex presidente que habría perseguido, 79 años antes, al padre y al abuelo de Alejandro Gertz Manero por supuesta relación con el gobierno nazi de Adolfo Hitler.

Cabe aclarar que eso no significa que Alemán Magnani no haya cometido ilícito alguno. Pero el hecho de que, como documenta en su texto Jesús Lemus, este haya sido el único caso de defraudación fiscal, entre otros 204 parecidos, que sí haya sido perseguido hasta el final, da la idea que más que el genuino impulso de procuración de justicia, el afán de Gertz Manero va más de una venganza personal. “Un claro ejemplo de que Alejandro Gertz nunca olvida los agravios”, considera el escritor.

El pez que por su boca murió: La detención de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019, ha sido a todas luces más que justa. No solo se tienen pruebas de la corrupción en sus gestiones públicas en México sino que, desde el país vecino, se constató su relación profunda con los principales líderes del narcotráfico.

Sin embargo, tal como expone el periodista Jesús Lemus, el ánimo que mueve a Gertz Manero para ir tras García Luna parece venir más de un impulso personal que de la mera procuración de justicia. Y es que él no es el único exfuncionario que en la actual administración está acusado de corrupción. Pero sí es en el que se ha invertido más esfuerzo por probar sus delitos. Tan es así, reseña el investigador, que Gertz Manero hizo pactos de impunidad con los aquellos que trabajaron con García Luna (hasta con cierto grado de complicidad) a cambio de que le entregaran información valiosa en su contra, que a su vez compartía a Estados Unidos. En su texto, Lemus enlista a esos personajes, muchos de ellos incluso recuperaron sus puestos públicos.

Lo denostó de nazi... perdió su puesto en la Suprema Corte: Una más de las revanchas personales de Gertz Manero concluyó en un hecho inédito: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras haber desempeñado el cargo solo tres de los 15 años para los que fue nombrado. El personaje en cuestión es Eduardo Medina Mora y su exilio lo firmó a principios de los 2000, cuando rechazaba que Gertz fuera parte del gabinete de Vicente Fox (2000-2006), al tacharlo de “nazi”, según reseña Jesús Lemus.

Apenas llegó Alejandro Gertz a la FGR, inició su cruzada con Medina Mora como objetivo, al poner en marcha una indagación en la que descubrió, según expone Lemus con información extraoficial, los supuestos nexos del que hasta 2019 fuera ministro de la Corte con el crimen organizado, para quienes habría encabezado una red de comunicación desde el interior de la extinta PGR. También se obtuvieron las pruebas en su contra por presunto lavado de dinero.

Pero, destapa el autor, Gertz y la 4T habrían acordado no crear ninguna carpeta en contra de Medina Mora a cambio de que él se retirara del servicio público:

Presentó su renuncia, sin mayor explicación, al presidente Andrés Manuel López Obrador el día 3 de octubre de 2019. Así́ se saldó́ el agravio. Así́ se rubricó la presunta venganza de Gertz Manero contra Medina ­Mora porque este osó buscar desacreditarlo durante su gestión como secretario de Seguridad Publica y comisionado de la PFP. (Extracto de El Fiscal Imperial)

528 días presa por un delito que no existe: A diferencia de los casos anteriores en los que sí hubo existencia de delitos por parte de los perseguidos por el fiscal, hay uno que recientemente conmocionó a la opinión pública por las evidentes irregularidades con las que fue ejecutado: el caso de Alejandra Cuevas, la mujer que pasó 528 días en la cárcel acusada por el propio Alejandro Gertz Manero de un delito que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ni siquiera existe.

Alejandra es hija de Laura Morán, quien durante casi 50 años fue pareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano del actual fiscal. En septiembre de 2015, Federico falleció a causa del deterioro de su salud. El fiscal mexicano entonces demandó a su cuñada por homicidio por omisión de cuidados. Pero al tener en ese momento 89 años de edad, ella no podía ser detenida. Entonces Alejandro Gertz agregó a la denuncia a su hija, acusándola como garante accesoria de la salud de su hermano.

Las demandas en contra de ambas mujeres simplemente no procedieron en los años siguientes hasta 2020, una vez que Alejandro se convirtió en el hombre más poderoso de la justicia mexicana. Con 68 años de edad, Cuevas Morán fue detenida en octubre de ese año. Y sin importar la cantidad de irregularidades que su defensa demostró, la mujer salió libre hasta el 25 de marzo de 2022, cuando la Corte declaró inexistente el delito por el que fue encarcelada.

La diva que escapó escondida en la cajuela: De sus padres, apunta Lemus, Gertz Manero heredó su gusto cultural. Tan es así que su paso por la función pública no se ha limitado al terreno legal o de seguridad y justicia, sino que también en aquello correspondiente a las artes se hizo de poder. Ha escrito y producido obras teatrales. Aunque su mayor participación fue ser uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea).

Según cuenta J. Jesús Lemus, de ahí parte una de sus más escandalosas venganzas: el caso contra la legendaria actriz mexicana Silvia Pinal. Desde 1994, mientras ella presidía la asociación, él en calidad de socio, la había culpado del desvío de unos nueve millones de pesos. Pero fue hasta el año 2000, cuando fue el encargado de la justicia en la capital mexicana, que “cobró su venganza”.

En una serie autobiográfica de Televisa, la actriz habló sutilmente sobre ese episodio en su vida. Contó que al verse perseguida tuvo que salir de la Ciudad de México rumbo a Acapulco escondida en la cajuela de un coche. Posteriormente, relataba, se habría ido a exiliar a Miami, donde estuvo por unos 11 meses en el departamento de su hija Alejandra Guzmán.

Y en su reciente texto, Lemus ahonda en la que habría sido la verdadera razón por la que Gertz Manero se empecinó en perseguirla: en 1992, cuando la actriz fue nombrada presidenta de Protea, habría dejado fuera de cualquier cargo a Gertz Manero, que hasta ese momento controlaba las finanzas de la asociación fundada en 1970.

Pedir transparencia lastima intereses oscuros

José Narro Céspedes* (Infobae)

Nuestra vida está hecha de historias, de relatos, de cuentos, de chismes y también de rumores. El relato es parte de nuestra vida; nosotros mismos somos relatos. Eduardo Galeano sostenía que aunque los científicos digan que los humanos estamos hechos de átomos, la realidad es que estamos hechos de historias. De tal suerte que tener algo que contar y saber cómo contarlo puede ayudarnos a comunicar de manera eficiente.

Quien logra encontrar la manera de contar historias, puede acceder a muchos espacios, incluidos los del poder. La historia de los políticos es importante en la construcción de su imagen política. Mientras mejor contada esté una historia, esa imagen política se fortalecerá.

Estas historias no sólo se cuentan por el protagonista de la historia. Por el contrario, muchas veces las historias de los protagonistas son contadas por otros personajes, incluso los enemigos o adversarios. Erróneamente se cree que contar historias falsas del oponente, tratar de incriminarlo o denostar, puede dañar su imagen.

Por el contrario, en la mayoría de los casos esos relatos falsos incrementan el interés por ese personaje e incitan al público a investigar o informarse de manera más precisa de quien hablan.

En los últimos días he sido blanco de ataques, denostaciones y noticias falsas para intentar dañar mi imagen. Este tipo de ataques, en la mayoría de los casos, se dan cuando se pone en riesgo la estabilidad o permanencia de grupos en el poder. En mi caso, alcé la voz para pedir transparencia en el uso de los recursos del Senado.

De manera frontal y franca, señalé que en el Senado de la República aún existen dispendios innecesarios, pese a la política de austeridad que desde septiembre de 2018 se planteó en la Cámara de Senadores.

Aunque al inicio del sexenio, las y los senadores estuvimos de acuerdo en apegarnos al plan de austeridad republicana, impulsado por la cuarta transformación, la austeridad sólo se realizó de manera aparente.

Se recortaron sueldos de senadoras y senadores, a trabajadores de honorarios, se eliminaron vehículos, servicios de meseros, alimentación, en fin, innumerables gastos superfluos e innecesarios. Ante esas medidas, como legisladores, nos manifestamos a favor, sin embargo, a lo largo del sexenio, encontramos que el Senado ha mantenido el mismo presupuesto e incluso aumentó.

Naturalmente, ante la austeridad que hemos tenido como senadores, se debieron haber regresado recursos de la Cámara de Senadores a la Tesorería de la Federación, sin embargo eso no ha ocurrido. El acuerdo de 2018 referente a la austeridad republicana, buscaba que el gasto público se redujera a lo estrictamente necesario.

Como lo sostuvimos anteriormente, esa austeridad fue aparente. Los gastos orientados al fortalecimiento de la imagen particular de algunos senadores continúan.

Alcé la voz pidiendo transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos del Senado de la República y la respuesta fue una campaña de acusaciones, noticias falsas y guerra sucia en las redes sociales.

Ante la calumnia y el intento de desprestigiar nuestra imagen, sostengo que no tengo nada que esconder, estoy aspirando de manera legítima a un cargo que le corresponde a mi bancada.

El resultado de la guerra sucia en mi contra en vez de hacer daño a mi imagen, la ha fortalecido. Hemos tenido una presencia muy importante en los medios de comunicación a pesar del cerco informativo que se ha presentado en el Senado y el reconocimiento de mis compañeras y compañeros senadores se ha hecho presente.

Pero más importante aún ha sido el reconocimiento, respaldo y cariño de miles de personas; el pueblo que es a quien nos debemos y por quien trabajamos todos los días.

El tamaño de la guerra sucia es el tamaño del miedo que nos tiene. Hay temor y preocupación porque saben que al Senado llegarán cambios, democratización y transparencia de los recursos públicos. No puede haber un Senado rico con pueblo pobre.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

Por qué razón, Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA de origen mexicano, fue salvajemente torturado y asesinado

El pasado miércoles se dio a conocer que la Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Abigail Ocampo Álvarez, concedió una suspensión definitiva al narcotraficante Rafael Caro Quintero que, por ahora, le protege de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo entregue en extradición al gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, la resolución de la juez aún puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República.

El pasado lunes, Caro Quintero aceptó un abogado de oficio para enfrentar su juicio de extradición a Estados Unidos, que fue nombrado por la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, delegación Estado de México, adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales.

Caro Quintero es acusado en Estados Unidos de diversos delitos, entre ellos el de la tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena. Además, se le señala de crear, entre 2015 y 2016 el Cártel de Caborca, que trafica drogas hacia Estados Unidos y que tiene presencia en los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California.

El narcotraficante fue detenido en Costa Rica en abril de 1985 y permaneció detenido en México hasta 2013, cuando fue liberado por las autoridades. Tras esto, la DEA lanzó una recompensa de USD 20 millones por información que ayudara a capturarlo de nuevo. El pasado 15 de julio fue detenido de nuevo en los límites de Chihuahua y Sonora.

¿Quién fue Enrique “Kiki” Camarena? Enrique Kiki Camarena Salazar nació en Mexicali, Baja California, el 26 de julio de 1947 y fue un agente de la DEA, mexicano de nacimiento y estadounidense por naturalización. Por cuestiones económicas, emigró con su familia a Calexico, California. En 1973 se unió al cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde trabajó durante 2 años. Después se unió a la DEA en Calexico, oficina de California. En 1981 fue asignado a la agencia de Guadalajara, en México. Además, Camarena había trabajado de bombero y policía investigador antes de unirse a la DEA en Calexico.

En 1981 se infiltró dentro del Cártel de Guadalajara como agricultor, en parte gracias a su herencia latina y destacándose en el grupo criminal facilitando la seguridad de la misma en los estados del Pacífico Mexicano. Su trabajo ayudó a romper varios grupos delictivos con éxito.

En 1984, 450 soldados mexicanos, apoyados por helicópteros, destruyeron una plantación de marihuana de mil hectáreas, en el Rancho Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, en el que trabajaban más de 3 mil personas en el cultivo de marihuana. La producción anual se valoró en más de USD 8 mil millones, lo que fue la segunda operación antidrogas más grande realizada por la DEA, luego de que ese mismo año se desarrollara meses antes en las selvas de Colombia la operación que terminó con la desmantelación del complejo de laboratorios Tranquilandia, en el que se incautaron 13,8 toneladas métricas de cocaína, propiedad de Gonzalo Rodríguez y Pablo Escobar, socios internacionales del cártel mexicano.

Según la versión oficial, los capos se indignaron por el operativo en su contra, y fue entonces que Caro Quintero ordenó el secuestro de Enrique Camarena, pues lo atribuyeron como delator de sus operaciones delictivas. El 7 de febrero de 1985 fue secuestrado a plena luz del día en Jalisco, por elementos de la entonces Dirección Federal de Seguridad, corporación que, se dice, trabajaba en contubernio con Caro Quintero, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca.

A Camarena lo trasladaron a un domicilio, propiedad de Caro Quintero, ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en la ciudad de Guadalajara, donde fue torturado por más de 30 horas. Durante el suplicio, a Camarena le rompieron varios huesos del cuerpo, le arrancaron varios dientes, lo torturaron. Sus enemigos estaban realmente furiosos por lo del rancho y para ellos no había más delator que él.

La investigación señala, que los verdugos de Camarena intentaron reanimarlo, para continuar con el suplicio y el interrogatorio, mediante la intervención de dos médicos: Humberto Álvarez Machaín y Javier Vázquez Velasco, pero el agente ya estaba en coma, así decidieron terminar definitivamente con su vida y lo hicieron golpeándolo en la cabeza con una barra de acero.

Después, los victimarios se deshicieron de su cuerpo, arrojándolo en un pueblito en el estado de Michoacán, de nombre La Angostura, donde lo encontraron el 5 de marzo.

270 pesos, metro cuadrado, es lo que pagará la 4T por los terrenos expropiados a hoteleros para el Tren Maya

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que pagar por los 36 terrenos que expropiaron a hoteleros y empresarios en la ruta del Tramo del Tren Maya.

En un acuerdo y para evitar especulación, la administración de la Cuarta Transformación acordó 270 pesos por metro cuadrado.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), Toni Chaves, el acuerdo se llegó con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El valor lógicamente es mayor pero en su momento fue una negociación que se hizo con Sedatu y Fonatur para que las afectaciones fueran menores. Llegamos a un acuerdo para lograr una expropiación consensuada y para evitar especulaciones. Sedatu llegó a un precio único para todos, nos parecía bajo pero a ese precio se llegó, se aceptó y quedó definitivo”, indicó.

Esto como parte de los acuerdos para mover el trazo del Tren Maya al interior de la selva y evitar afectaciones por la obra en la carretera federal 307, que va de Cancún a Chetumal.

Se estima que el total del precio por esta operación es de 295 millones 142 mil pesos por los 1 millón 093 mil 118.93 m2 de 36 propiedades.

Notas importantes para tomar en cuenta

Es importante hablar del fiasco que cometieron estas gentes en su última reunión, hablamos de los de Morena, ya que esto parecía más bien un evento organizado por la triple AAA o por la WWE, promotoras de la lucha libre, ya que cada vez estamos viendo más y más de lo mismo, y, de lo mismo más y más, así como mentiras, mentiras y más mentiras.

Cómo así, es que no existe la verdad y el estado de derecho.

Es por ello que se hace importante recordar lo que en una ocasión dijo Jesucristo: “con la vara que midas, serás medido”.

