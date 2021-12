Suárez Gomís narra en nuevo podcast su “casi” muerte

“La madrugada del 6 de agosto de 2005, tuve un encuentro con la muerte. Sentí como salí de mi cuerpo, me fui por un túnel de luz experimentando una sensación de paz que jamás antes había sentido y después de viajar algunos segundos a través de ese túnel, me di la media vuelta, y regresé de nuevo al cuarto de la sala de urgencias".

¿Qué chingaos haces aquí?”, es el nombre del nuevo proyecto que Héctor estrenó en Spotify y que cada martes tendrá nuevos contenidos.

Con este primer capítulo de contenido en audio, el comediante, escritor y productor le da continuidad al proyecto que inició hace unas semanas con un webinar en el que Héctor Suárez Gomís lanza exactamente la misma pregunta a sus seguidores: “¿Qué chingaos hacen aquí?”.

A partir de los principios teóricos que como comediante de stand up ha puesto en práctica, ha desarrollado un curso en el que invita a las personas a sanarse a través del reconocimiento de su historia personal. Para poder deshacerse de aquello que nos duele, nos molesta o nos avergüenza, sostiene Suárez Gomís, primero hay que sincerarnos con nosotros mismos.

En este primer episodio de “¿Qué chingaos haces aquí?”, él nos cuenta cómo fue esa vez que un dolor de cabeza lo llevó a la sala de urgencias de un hospital. Sintió una taquicardia muy fuerte y en menos de lo que se dio cuenta, ya no estaba dentro de su propio cuerpo. “En ese momento me di cuenta de que la conciencia sigue existiendo”, cuenta.

Pero fue el recuerdo de su hija Ximena el que lo obligó a luchar por estar de regreso. Cuando venía de vuelta, continúa en su relato, le dio mucho miedo que no pudiera entrar de nuevo en su cuerpo.

“Vi a muchas personas que no tenían cuerpo, traían una especie de túnica. Había un hombre bajito que empezó a hablar conmigo, aunque no abrió la boca en ningún momento. Me dijo por telepatía que no me preocupara, que aún no llegaba mi momento y que los seres que había visto cuidarían de mis doctores para que no me pasara nada”, cuenta.