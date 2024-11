La Subdelegación de Puerto Juárez busca municipalizar la colonia Villas Playa Blanca, para que pueda recibir inversión pública por primera vez en más de 25 años.

Salomé Cen Dzul, subdelegada de Puerto Juárez, comentó que de lograr la municipalización de esta colonia, se benefician alrededor de 3 mil habitantes.

“Dentro de lo que es la subdelegación de Puerto Juárez, algunos proyectos están pendientes. Uno de ellos es Villas Playa Blanca, que hemos llevado el tema a las mesas de trabajo desde hace mucho tiempo atrás y le hemos estado dando seguimiento hasta estos días en el tema de la municipalización de lo que sería la supermanzana 86, que está ubicada frente a playa ‘El Niño’”.

Explicó que desde hace más de 25 años se estableció este fraccionamiento por una empresa, la cual no entregó las calles al municipio y ya no existe, por lo que las autoridades no han podido realizar inversión en obra pública en dicho sitio.

“Es una empresa que ya no existe, entonces es darle solución a este tema, porque es muy difícil ya que la empresa ya no está y hay que buscar cómo donar estas vialidades”.

Subdelegación de Puerto Juárez busca municipalizar Villas Playa Blanca / (Foto: SIPSE)

La entrevistada detalló que las mesas de trabajo se encuentran en el análisis de la cuestión jurídica para encontrar la forma de que se realice la donación de vialidades pertinente, ya que hasta el momento Villas Playa Blanca es un espacio que sigue siendo de una empresa particular, por lo que no se pueden destinar recursos a una zona que no es del municipio.

Mientras se resuelve esta situación, los colonos padecen unas calles que llevan años muy deterioradas, además de que también piden obras de pavimentación, banquetas y luminarias, las cuales también están dañadas, añadió.

“Las calles de Villas Playa Blanca han estado muy deterioradas por el abandono de tantos años, por los sistemas ciclónicos y climatológicos que se dan en la zona y sus impactos han dejado en condiciones pésimas las calles. Hay muchos baches, incluso nomás queda la terracería en varias calles, por lo que en temporadas de lluvia se inunda todo y la gente se queda bajo el agua”.

Por eso, los habitantes de la colonia piden el apoyo del gobierno municipal para agilizar los trámites pertinentes, que ya se encuentran en la mesa de las dependencias correspondientes, según la subdelegada, para que haya inversión destinada a la mejora de las calles y resolver los problemas urbanos que han padecido los habitantes de esta colonia por más de 25 años, finalizó Cen Dzul.