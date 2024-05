Suman dos bajas en el gobierno municipal tras desencuentros con madres buscadoras en Cancún

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito del municipio de Benito Juárez anunció que se dio de baja a la mujer policía que no respetó e insultó a las integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Quintana Roo durante una actividad.

Con ello, van dos funcionarias que han dejado de formar parte de las dependencias del gobierno municipal por desavenencias y comportamientos inadecuados con las activistas.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la mujer policía también será sometida a un proceso administrativo interno para la aplicación de las sanciones y el deslinde de las responsabilidades que se pudieran tener por el zafarrancho ocasionado el pasado 10 de mayo durante una actividad del colectivo.

“Elemento de nuestra corporación, entregó su baja de la institución como consecuencia de no haber demostrado la debida empatía para con las integrantes de los colectivos de madres buscadoras durante una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Al tener conocimiento de esta conducta, la institución solicitó la remoción del cargo y fue entregada de manera inmediata por parte de la elemento involucrada”, indica el comunicado.

Los primeros reportes indican que alrededor de las 7 de la noche, una mujer policía, en presunto estado de ebriedad, cruzó el cordón de seguridad colocado por las madres buscadoras en las instalaciones de la Fiscalía y, al intentar detenerla, las insultó, por lo que decidieron retenerla y la amarraron a un poste.

María Dolores Patrón Pat, integrante del colectivo, comentó que la ahora expolicía fue prepotente y grosera con quienes le solicitaron que respetara los límites establecidos en su evento, en el que buscaban retocar las pintas con los retratos y nombres de las personas reportadas como desaparecidas.

“Se le pidió tres veces que respetara la valla y dijo que no: ‘yo soy servidor público. Soy policía y puedo pasar’. Y, posteriormente, añadió: ‘Sus hijos desaparecieron por culpa de ustedes, por no andar cuidándolos’. Eso fue lo que enojó más”.

La activista refirió que toda la jornada se había llevado en paz, hasta esa irrupción, por lo que las madres buscadoras la amarraron a un poste hasta que llegaron el secretario de Seguridad Ciudadana municipal y el secretario general del Ayuntamiento, Carlos Ernesto D´amiano Sumoano y Antonio Riveroll Ribbon, respectivamente, para negociar una salida.

“La destituyeron por nuestra exigencia, porque nosotros le dijimos que no queremos elementos, servidores públicos así y le dijimos que no nos íbamos a ir, que no íbamos a quitar la manifestación, hasta que nos confirmen su baja de ella, porque nosotros ya casi nos íbamos a retirar cuando pasaron los hechos”.