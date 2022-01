Al igual que a las llamadas tienditas, los expendios con venta de alcohol han sido afectados por las grandes empresas cerveceras y supermercados, reportando bajas ventas de manera anual de hasta 50%.

Miguel Aznar Loeza, presidente de la Unión de Comerciantes de Cervezas, Vinos y Licores, explicó que son 196 socios los que sobreviven en la cámara de más de 600 que tenían inscritos y la mayoría prefieren rentar a las grandes empresas para así tener más ganancias al buscarse ellos otro empleo.

“Cada año vemos más esta situación y es por ello que los comerciantes para no perder su patrimonio es que deciden rentar, lo cual no es malo; sin embargo, esto ha llevado a que los activos cada día sean menos y los otros sólo permanezcan aunque ya no estén del todo en el negocio”, explicó.