Supervisa CNDH entrevistas de la Seido con afectados

CANCÚN, Q. Roo.- Dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) supervisan que los clientes de First National Securuty (FNS) en las entrevistas con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no sean una especie de interrogatorios.

Los defensores de los derechos humanos llegaron este lunes y solicitaron el acceso al lugar donde la autoridad federal realiza las entrevistas a los clientes de FNS, proceso que realizan en un promedio de dos horas, y donde los afectados se han sentido intimidados, razón por la que la semana pasado solicitaron nuevamente la intervención de la CNDH.

“El proceso de atención no debe ser mayor a los 15 minutos, porque son personas que tiene ahí resguardados sus valores, bienes y cosas que han reunido con trabajo, no son delincuentes, si lo fueran no darían la cara”, comentó Patricia Sánchez Carrillo, diputada federal.

En la oficina habilitada para la atención de las personas afectadas por las investigaciones de la Seido hasta ayer habían tres ministerios públicos, este lunes se sumaron seis más para agilizar la atención.

Sin embargo, aun cuando se realizan las entrevistas la autoridad federal se niega a iniciar el proceso de entrega sí el usuario se encuentra amparado y/o tiene arriba de cierta cantidad de efectivo en su cajas, incluso cuando la persona tenga la forma de comprobar la procedencia lícita del capital, con declaraciones de impuestos o contratos de compra venta.

Sánchez Carrillo, este lunes, se presentó al lugar para indicar a las personas que ante el mismo ministerio público de la Seido pueden hacer el desistimiento del amparo si así lo desean, para evitar hacer todo el trámite ante el juzgado correspondiente, toda vez que dicho proceso es de cercano a los tres meses.

Las investigaciones que realiza la Seido en el tema de las cajas de seguridad podrían tener un retraso más, toda vez que el local donde se habilitó la oficina debe ser entregada a la brevedad, porque solo fue prestado por unos días y la persona ya debe habilitar el negocio porque la renta está corriendo.

“Hasta el momento hemos gastado cerca de 80 mil pesos para facilitar a la autoridad su operación en las entrevistas para habilitar el espacio, y ahora estamos en una colecta para rentar otro espacio, toda vez que el que nos prestaron debemos entregarlo”, comentó una de las afectadas.

Los gastos que han realizado las personas hasta el momento son la compra de equipo de oficina, como fotocopiadoras, contadoras de dinero, aires acondicionados, alimentos para quienes hacen las guardias y papelería, principalmente.

Al día son atendidas 11 personas por personal del Ministerio Público y Seido. (Foto: Israel Leal)

De las 760 personas registradas en la lista entregada a la Seido el pasado 7 de noviembre hasta el momento han sido atendidas 65 en cinco días el promedio de entrevistas por día es de 11 personas.

La atención de emergencias médicas se han combinado con las de viaje, para no detener el proceso, esto cuando la persona es llamada y no se encuentra en el lugar, y las que se han detectado que no son emergencias médicas son enviadas al listado final (no emergencias).