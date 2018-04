Dejan ‘varados’ a deportistas en silla de ruedas

Miguel Maldonado /SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- El estado de Quintana Roo no tendrá representación en los Juegos Deportivos Nacionales sobre Sillas de Ruedas, ni tampoco en natación: el equipo local anunció que no participará por la falta de boletos de avión para viajar a Querétaro, por una mala comunicación entre la Asociación Quintanarroense de Deportes sobre Sillas de Ruedas A.C., y el club local.

El club Pioneros de Chetumal emitió un comunicado a través de Facebook, en el que notifica que la renuncia al evento deportivo nacional se debe a que el Instituto de Cultura Física y Deporte de Quintana Roo les negó los boletos de avión para viajar a Querétaro, sede de las competencias, y en lugar de ello, otorgó un autobús.

No obstante, Antonio López Pinzón, titular de la dependencia, informó que no recibieron una solicitud para la compra de boletos de avión, sino un autobús para 31 personas, mismo que se les proporcionó.

“El club Pioneros de Chetumal no asistirá a la justa Deportiva los XLIII Juegos Nacionales Deportivos sobre silla de ruedas, ya que la Cojudeq no cuenta con recursos económicos para los boletos de avión. Sólo para autobús, siendo estos juegos en Querétaro del 12 al 16 de abril. El club tiene a 3 jugadores con lesión medular (no caminan), y viajar más de 20 horas y jugar al día siguiente a las 8 am y 1 pm no es posible, si uno con una lesión menos es muy cansado el viaje de ellos con lesión de ese tipo es imposible, su columna sufre con un dolor insoportable”, dice el comunicado emitido por el club.

"Nosotros recibimos un oficio por parte de la asociación donde nos solicitan un autobús".

En este sentido, se entrevistó a Antonio López Pinzón, titular de la Cojudeq, quien explicó que para la delegación quintanarroense, conformada por 31 atletas, se destinó un autobús porque eso fue lo que solicitó la Asociación Quintanarroense de Deportes sobre Sillas de Ruedas A.C.

"Nosotros recibimos un oficio por parte de la asociación donde nos solicitan un autobús. En pocas palabras, te puedo decir que les dimos lo que ellos nos pidieron y es lamentable que por malos entendidos y la falta de comunicación, se haya perdido de la participación en estas dos disciplinas", dijo.