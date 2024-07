Surgen más propuestas a Airbnb; se agregan nuevas plataformas en Q. Roo

En Quintana Roo ya comenzaron a abordar las alternativas de plataforma de hospedaje a Airbnb, de las cuales cuatro son creadas por mexicanos.

“Tactinne All In One”, “MexRent”, “AOE” y “MexTrav” aseguran contar con más de 60 unidades en Quintana Roo conectando con huéspedes a través de sus servicios, cobrando menos comisiones que la popular Airbnb.

“Quintana Roo tiene una creciente oferta de desarrollo turísticos que ya están buscando otras alternativas a sitios como Airbnb y la razón es simple: ya no confían en esa plataforma por los problemas que se han registrado de sitios que no corresponden a las imágenes presentes en la aplicación, o falta de confianza en los calificaciones”; explicó Juan Carlos Beltrán, CEO de Tactinne All in One, de la Ciudad de México.