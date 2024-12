Susana Martínez impugnará la elección de dirigente del PAN

Laura Susana Martínez Cárdenas, militante del Partido Acción Nacional (PAN), informó que desistirá la impugnación contra el proceso interno para renovar la dirigencia estatal ante la Comisión de Justicia del blanquiazul para llevarla a los tribunales electorales.

“Hoy me desisto y manejo la figura de persaltum, que significa que omito mi proceso ante la Comisión de Justicia, me retiro de ahí y me voy a tribunales electorales (…) No hubo ninguna condición de equidad, ninguna condición democrática, se perdió la vida interna de la fiesta democrática en Acción Nacional” .