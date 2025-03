Suscriben Blanca Merari y Extreme Adventuring convenio que fortalecerá la actividad turística

La presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, suscribió un convenio de colaboración y beneficio social con Extreme Adventuring, representado por Roberto Palacios García y Andre Alois Palacios Teubl, mediante el cual se beneficiará a los habitantes del municipio de Puerto Morelos y a los servidores públicos del Ayuntamiento.

De acuerdo con el comunicado, el parque, que opera desde hace 18 años en la Ruta de los Cenotes, permitirá a las personas acreditadas disfrutar de un circuito de cinco tirolesas, paseo en cuatrimoto, visita a un cenote abierto que cuenta con una tirolesa y dos plataformas para saltar al agua, equipo de seguridad en todas las actividades (cascos para tirolesas y moto y chaleco salvavidas), espectáculo con danzantes mayas, bocadillos y lockers.

El municipio de Puerto Morelos, por su parte, contribuirá con la difusión de las actividades del parque, haciendo referencia al convenio en beneficio de residentes y colaboradores del Ayuntamiento.

Previamente, la Presidenta Municipal conversó con los Sres. Palacios García y Palacios Teubl, a quienes agradeció el apoyo y donativos que la empresa ha otorgado al Ayuntamiento en diversas ocasiones y destacó que con este acuerdo ambas partes ganan y se comprometen a ayudarse mutuamente.

Agradecemos su respaldo, tienen el apoyo del municipio, añadió. Además, son ejemplo de lo que queremos hacer en la Ruta de los Cenotes, donde, por instrucciones de la gobernadora Mara Lezama estamos invitando a los propietarios de parques a que trabajen con orden y en regla para garantizarles certeza jurídica.

Por su parte, Palacios García destacó que, a 18 años de que abrieron Extreme Adventuring, tienen una plantilla de 40 colaboradores provenientes de diversas comunidades y siempre han trabajado con respeto al medio ambiente. Asimismo, aseguró que operan con todas las licencias y permisos para seguridad de los visitantes porque así se los piden las agencias de viajes con las que trabajan y aseguró que brindan capacitación continua a sus colaboradores, incluso en el manejo de serpientes, lo cual hacen por convicción, no porque se los exijan.

En la firma del convenio también participó el secretario de Turismo Sustentable, Raúl Guadarrama García, quien destacó el apoyo recibido en diversas ocasiones de Extreme Adventuring, empresa que en 2019 y 2024 estuvo en el “top ten” de Tripadvisor en la categoría The Best of the best, además de que en 2022, 2023 y 2024 obtuvo premios World Travel Awards.

También nos han brindado apoyo en ferias turísticas y festivales gastronómicos. Incluso, entre sus productos hay un “tour de tacos”, en el que llevan a los turistas a un recorrido por restaurantes en los que consumen ese tipo de comida, agregó.

En la firma del convenio también estuvo presente el chef Armando Alvarado, presidente de la delegación de la Canirac en Puerto Morelos.