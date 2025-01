Este lunes, 30 de diciembre fue la última matanza de bovinos y porcinos en el rastro municipal de Chetumal, por lo que no habrá carne fresca en los mercados hasta el viernes 3 de enero de 2025.

Rubén Darío Jiménez Izquierdo, coordinador del rastro municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, señaló que la suspensión de la matanza de reses y cerdos se debe a las festividades de fin de año.

Precisó que la matanza de porcinos se retomará el jueves 2 de enero de 2025 y la de bovinos será a partir del viernes 3 de enero de 2025.

Indicó que regularmente son cuatro días de maquila a la semana, en bovinos se realiza el lunes, miércoles, viernes y domingo y en promedio son 15 bovinos por día los que se maquilan, mientras que en porcinos, en promedio se maquilan entre 30 a 35 animales por día de matanza.

Pero para evitar el desabasto de estos productos, los comerciantes locales toman sus precauciones y la maquila de bovinos en el último día de labores aumenta hasta 30 reses y hasta 100 cerdos.

Suspenden matanza en rastro de Chetumal; retoman labores este día / (Foto: SIPSE)

Precisó que el rastro municipal tiene la capacidad de maquilar más bovinos y porcinos, pero la matanza se realiza de acuerdo con la demanda existente en los mercados públicos municipales en los que se distribuye la carne en canal.

Jiménez Izquierdo agregó que la carne se distribuye en los mercados públicos municipales “Andrés Quintana Roo”, “Lázaro Cárdenas” e “Ignacio Manuel Altamirano”, aunque de estos sitios también se lleva la carne en menor proporción al mercado “5 de Abril”.

Añadió que la suspensión de la matanza no significa que no se comercializa la carne de bovino y porcino durante los días que no se realizará maquila, y aunque hay varios tablajeros que aprovechan estos días para descansar, también hay quienes sí acuden a comercializar la carne que reservaron para la venta en estos días, pero que se conserva en los congeladores de cada uno de los centros de distribución.

El mercado “Lázaro Cárdenas” se ubica en la colonia Adolfo López Mateos; el “Ignacio Manuel Altamirano”, en la colonia Centro; el “Andrés Quintana Roo”, en la colonia Jardines; y el “5 de Abril”, en la colonia del Bosque.