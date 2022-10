Suspensión del PDU no afecta construcciones de Cancún

El gobierno municipal de Benito Juárez descartó afectaciones en los trámites para obtener las licencias de construcción en el municipio de Benito Juárez, tras la suspensión otorgada al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022.

Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, aseguró que la suspensión, otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito contra esta herramienta que regula el desarrollo urbano, no aplica con las construcciones que aprueba el municipio.

“El amparo, en el estricto sentido, habla de cenotes y manglares, etcétera, pero nosotros no construimos, ni autorizamos ningún tipo de proyecto en estas áreas, además porque todo tiene que pasar por Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). El PDU no toca ningún tipo de ecosistema (...) Aquellas construcciones que no están en esas condiciones que marca el amparo, pueden continuar"